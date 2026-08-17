Home / Pulizie / Tutti gli usi del sapone di Marsiglia per le pulizie della cucina

In cucina si accumulano continuamente grasso, schizzi e residui di cibo, perciò è facile ritrovarsi con tanti prodotti diversi sotto il lavello, ognuno destinato a una superficie. Eppure, per molte delle pulizie quotidiane può tornare utile un prodotto molto più semplice: il sapone di Marsiglia.

In panetto oppure liquido, può essere utilizzato in modi diversi a seconda della superficie. In alcuni casi basta strofinarne pochissimo su una spugna umida, mentre per superfici più ampie può essere più comodo scioglierne una piccola quantità in acqua. La cosa importante è non abbondare, spesso ne serve davvero poco e un eccesso di sapone può rendere più difficile il risciacquo e lasciare aloni.

Naturalmente non tutti i prodotti venduti come sapone di Marsiglia hanno la stessa formulazione e non tutte le superfici della cucina sono uguali.

Lavello e piano di lavoro

Uno degli utilizzi più semplici riguarda il lavello, soprattutto quando bisogna eliminare quella leggera patina di sporco e unto che si forma durante la giornata. Si può inumidire una spugna morbida, passarla poche volte sul panetto e utilizzarla per pulire la superficie. In alternativa, qualche scaglia può essere sciolta in acqua tiepida.

Su un lavello in acciaio è meglio lavorare con movimenti delicati e utilizzare una spugna non abrasiva. Una volta terminata la pulizia, il sapone deve essere risciacquato accuratamente e la superficie asciugata con un panno morbido. Proprio l’asciugatura aiuta a evitare che rimangano gocce e aloni.

Lo stesso principio può essere utilizzato su molti piani di lavoro lavabili, ma qui serve maggiore attenzione. Laminato, quarzo, pietra naturale, legno e altri materiali hanno caratteristiche molto diverse. Non bisogna quindi considerare il sapone automaticamente adatto a qualsiasi piano. Una piccola prova in una zona nascosta e le indicazioni del produttore rimangono sempre il riferimento più sicuro.

Piano cottura e grasso

È vicino ai fornelli che il sapone di Marsiglia può diventare particolarmente comodo. Durante la preparazione dei pasti, schizzi d’olio e residui grassi finiscono facilmente sul piano cottura e sul paraschizzi. Se vengono lasciati seccare, con il tempo diventano decisamente più fastidiosi da eliminare.

Per lo sporco quotidiano si può passare una spugna morbida inumidita e leggermente insaponata sulle zone interessate. È meglio iniziare con pochissimo prodotto e aggiungerne altro soltanto se necessario. Dopo aver sciolto la patina di grasso, si ripassa la superficie con un panno pulito e umido fino a eliminare completamente il sapone.

Anche il paraschizzi, quando è realizzato in un materiale lavabile e compatibile, può essere pulito nello stesso modo. Il vantaggio è poter intervenire velocemente sugli schizzi senza aspettare che si accumulino per giorni.

Il sapone può essere utile anche per alcune parti esterne della cappa, dove tende a formarsi una patina appiccicosa che trattiene facilmente la polvere. Bisogna però evitare che acqua o prodotto raggiungano motore, comandi e componenti elettrici. I filtri, invece, vanno puliti seguendo le istruzioni specifiche del produttore della cappa.

Ante e mobili della cucina

Le ante della cucina sembrano pulite finché non vengono osservate controluce. Intorno alle maniglie e vicino al piano cottura possono comparire impronte, piccoli schizzi e quella sottile patina grassa tipica di una cucina utilizzata ogni giorno.

Per le superfici lavabili può essere preparata una bacinella con acqua tiepida e pochissimo sapone di Marsiglia. Si immerge un panno in microfibra, lo si strizza molto bene e si passa sulle ante senza inzupparle. Subito dopo è utile ripassare con un secondo panno appena inumidito con acqua e infine asciugare.

Questo sistema può essere particolarmente pratico per la manutenzione frequente, perché permette di intervenire prima che lo sporco diventi difficile da rimuovere. Non serve preparare un’acqua molto saponata: se dopo il passaggio la superficie rimane appiccicosa o presenta striature, probabilmente è stato utilizzato troppo prodotto.

Maggiore cautela è necessaria con legno, superfici laccate, finiture opache e materiali delicati. In questi casi è fondamentale verificare le istruzioni del produttore del mobile e provare qualsiasi soluzione in un punto nascosto prima di estenderla a tutta l’anta.

Dove fare attenzione

La semplicità del sapone di Marsiglia non significa che possa essere utilizzato indistintamente su qualsiasi cosa si trovi in cucina. Marmo, pietre naturali, legno non trattato e finiture particolari richiedono prodotti e modalità di manutenzione compatibili con il materiale. Anche sugli elettrodomestici bisogna evitare che acqua e sapone raggiungano componenti elettrici, aperture o comandi.

Un altro errore frequente è utilizzarne troppo. Con il sapone di Marsiglia vale spesso la regola opposta, una piccola quantità è sufficiente per molte pulizie e rende molto più semplice il successivo risciacquo. Se rimane una patina sulla superficie, è meglio passare nuovamente un panno pulito inumidito con sola acqua e poi asciugare.

Tenere un panetto di sapone di Marsiglia a portata di mano può quindi essere comodo per affrontare tante piccole pulizie della cucina: dal grasso vicino ai fornelli alle impronte sulle ante, fino al lavello e, quando previsto dall’etichetta, ad alcune stoviglie. Il vero vantaggio sta proprio nella sua semplicità: usarne poco, scegliere la modalità adatta alla superficie e risciacquare bene permette di sfruttarlo in diversi punti della cucina senza riempire il mobile di prodotti differenti.