Home / Pulizie / Pulire gli ugelli del piano cottura è più importante di quanto si pensi

Il piano cottura a gas è uno degli elettrodomestici più utilizzati in cucina e, proprio per questo, tende ad accumulare facilmente sporco e residui. Tra le parti che richiedono maggiore attenzione ci sono gli ugelli, piccoli componenti da cui fuoriesce il gas e che, con il tempo, possono ostruirsi a causa di grasso, schizzi di cibo e incrostazioni. Quando ciò accade, il funzionamento dei fornelli può risentirne senza che ci si renda subito conto della causa.

Una pulizia periodica degli ugelli aiuta a mantenere una fiamma stabile e uniforme, migliora l’efficienza della cottura e contribuisce anche a prolungare il buon funzionamento del piano cottura. L’importante è intervenire nel modo corretto, utilizzando strumenti adatti e senza forzare i componenti più delicati.

Perché pulirli

Ogni volta che si cucina, è normale che piccole quantità di olio, sughi, acqua o altri liquidi finiscano attorno ai fornelli. Con il calore, questi residui si asciugano e tendono a depositarsi vicino agli ugelli, formando nel tempo piccole incrostazioni che possono ostacolare il passaggio del gas.

I primi segnali non sempre sono evidenti. La fiamma può apparire meno intensa, bruciare in modo irregolare oppure assumere una colorazione giallastra invece del classico blu acceso. Anche i tempi di accensione possono allungarsi e la distribuzione del calore diventare meno uniforme, con il rischio di rendere la cottura meno efficiente. Intervenire prima che l’ostruzione diventi importante permette di evitare questi inconvenienti con una semplice manutenzione.

Il metodo

Prima di iniziare è indispensabile verificare che il piano cottura sia completamente freddo e chiudere l’alimentazione del gas. Successivamente si possono rimuovere le griglie, gli spartifiamma e i cappellotti, così da accedere facilmente agli ugelli.

Per eliminare lo sporco superficiale è sufficiente utilizzare un piccolo pennello o uno spazzolino a setole morbide. Se il foro dell’ugello presenta residui più ostinati, è consigliabile servirsi di uno stuzzicadenti in legno, che permette di rimuovere le impurità senza rischiare di deformare il componente. È importante lavorare sempre con delicatezza, evitando di esercitare troppa pressione.

Al termine della pulizia è utile passare un panno morbido leggermente inumidito per eliminare ogni traccia di sporco, quindi asciugare accuratamente tutti i pezzi prima di rimontarli. Una volta riposizionati correttamente gli elementi del fornello, si potrà riaprire il gas e verificare che la fiamma sia tornata regolare e uniforme.

Gli errori

Uno degli errori più frequenti consiste nell’utilizzare aghi, spilli o altri oggetti metallici appuntiti per liberare il foro dell’ugello. Anche se possono sembrare pratici, rischiano di allargare il passaggio del gas o di rovinarne la forma, alterando il corretto funzionamento del fornello.

È altrettanto sconsigliato versare direttamente acqua o detergenti all’interno degli ugelli, perché l’umidità potrebbe rimanere intrappolata e compromettere l’accensione. Anche l’impiego di prodotti troppo aggressivi o di spugne abrasive può danneggiare alcune parti del piano cottura. Infine, rimontare i componenti ancora umidi o posizionarli in modo errato può causare una combustione irregolare e una fiamma instabile.

La manutenzione

Per evitare che gli ugelli si ostruiscano è consigliabile pulire il piano cottura dopo ogni utilizzo, rimuovendo tempestivamente schizzi e residui di cibo prima che il calore li trasformi in incrostazioni difficili da eliminare. Bastano pochi minuti per mantenere la superficie in ordine e limitare l’accumulo di sporco nelle zone più delicate.

Una pulizia più approfondita degli ugelli può essere effettuata con regolarità, soprattutto se si nota una fiamma meno uniforme o un’accensione più lenta del normale. Controllare periodicamente questi piccoli componenti permette di individuare eventuali ostruzioni prima che diventino un problema, garantendo un funzionamento più efficiente e una maggiore sicurezza durante l’utilizzo quotidiano del piano cottura.