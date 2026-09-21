Home / Come fare / Il filtro dell’asciugatrice continua a trattenere polvere anche dopo una pulizia veloce

Il filtro dell’asciugatrice è una delle parti che richiedono maggiore attenzione durante la normale manutenzione dell’elettrodomestico. Dopo ogni ciclo può raccogliere una quantità sorprendente di lanugine, fibre e polvere provenienti dai tessuti e, proprio per questo, una semplice passata con le mani non sempre permette di eliminarle completamente.

Lo strato più evidente viene via facilmente, ma osservando il filtro controluce possono rimanere piccoli residui tra le maglie, lungo i bordi e negli angoli. Periodicamente può quindi essere utile dedicare qualche minuto a una pulizia più accurata, sempre seguendo le indicazioni previste per il proprio modello di asciugatrice.

Non basta una passata

Dopo un ciclo di asciugatura la lanugine forma spesso una sorta di pellicola sulla superficie del filtro. Rimuoverla con le dita è il primo passaggio e permette di eliminare gran parte dello sporco, ma non significa necessariamente che il filtro sia completamente pulito.

Le particelle più piccole possono infatti rimanere intrappolate nella rete, soprattutto quando il filtro viene utilizzato per numerosi cicli consecutivi. Anche polvere molto sottile e piccoli residui possono diventare meno evidenti rispetto alla classica lanugine compatta.

Un controllo semplice consiste nell’osservare il filtro controluce. Questo permette di individuare più facilmente eventuali zone nelle quali le maglie risultano ancora parzialmente coperte.

La pulizia frequente è importante anche perché il filtro è progettato per consentire il corretto passaggio dell’aria. Per la frequenza e le modalità esatte di manutenzione è comunque necessario fare riferimento alle istruzioni dell’asciugatrice.

Pulire la rete

La prima operazione consiste nel rimuovere completamente la lanugine visibile con le mani, lavorando delicatamente su tutta la superficie. Se rimane polvere tra le maglie, può essere utilizzata una spazzola morbida, evitando di esercitare troppa pressione sulla rete.

Alcuni filtri possono essere lavati con acqua, mentre per altri possono essere previste modalità differenti. Prima di bagnarli è quindi importante verificare quanto indicato nel manuale dell’elettrodomestico.

Quando il lavaggio è consentito, l’acqua può aiutare a raggiungere le particelle più fini rimaste sulla rete. Non è necessario strofinare energicamente né utilizzare spugne abrasive, che potrebbero deformare o danneggiare il materiale.

Dopo la pulizia è utile osservare nuovamente il filtro controluce. Una rete più uniforme e libera dai residui permette di verificare immediatamente se qualche zona necessita ancora di attenzione.

Bordi e angoli

La rete centrale non è l’unica parte sulla quale si deposita lo sporco. Bordi, giunzioni e angoli possono trattenere piccoli accumuli di lanugine che una pulizia veloce tende a lasciare al loro posto.

Una spazzolina morbida può essere particolarmente utile per raggiungere queste zone, facendo attenzione a non spingere i residui ancora più in profondità. Nei filtri composti da più parti è importante aprirli soltanto nei modi previsti dal produttore, senza forzare ganci o elementi mobili.

Anche le pieghe e le scanalature del telaio meritano un controllo. La polvere può depositarsi proprio nei punti di incontro tra rete e struttura, diventando progressivamente più compatta.

Non sono necessari utensili appuntiti per raggiungere questi spazi. Oltre a poter danneggiare la rete, potrebbero compromettere la corretta chiusura o il posizionamento del filtro.

Dentro l’alloggiamento

Una volta estratto il filtro può essere utile controllare anche il suo alloggiamento. Durante la rimozione della lanugine, infatti, qualche residuo può cadere nello spazio circostante.

La polvere facilmente raggiungibile può essere raccolta delicatamente secondo le modalità previste per l’apparecchio. Non è invece opportuno infilare oggetti in profondità o tentare di raggiungere parti interne dell’asciugatrice che non sono destinate alla normale manutenzione.

Particolare attenzione va prestata anche alla zona immediatamente intorno all’apertura del filtro. Se sono presenti piccoli accumuli visibili, eliminarli prima di reinserire il componente evita che tornino immediatamente sulla rete.

Una manutenzione più approfondita dell’interno dell’asciugatrice deve essere eseguita soltanto secondo le indicazioni del modello o, quando necessario, da personale qualificato.

Prima di rimontarlo

Se il filtro è stato lavato con acqua e il produttore ne consente il lavaggio, è fondamentale lasciarlo asciugare completamente prima di rimetterlo nell’asciugatrice. Non dovrebbe essere reinserito ancora bagnato o umido.

Una volta asciutto, è utile effettuare un ultimo controllo della rete e dei bordi. Il filtro deve inoltre essere riposizionato correttamente nel proprio alloggiamento, senza forzarlo.

La lanugine visibile dovrebbe essere rimossa con la frequenza indicata nelle istruzioni dell’apparecchio, spesso dopo ogni ciclo. Periodicamente, invece, un controllo più accurato permette di individuare quella polvere sottile che una semplice passata può lasciare tra le maglie.

Il filtro dell’asciugatrice può quindi sembrare pulito dopo aver rimosso lo strato più evidente e conservare ancora residui nei punti meno visibili. Controllare rete, bordi e alloggiamento e rispettare le modalità di manutenzione previste per il proprio modello permette di effettuare una pulizia più completa senza rischiare di danneggiare un componente così importante dell’elettrodomestico.