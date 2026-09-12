Home / Come fare / Pentole in acciaio con aloni arcobaleno ecco come farli sparire

Può capitare di lavare una pentola in acciaio e ritrovarsi, una volta asciutta, con strani riflessi blu, viola, gialli o verdi sul fondo. A prima vista sembrano macchie difficili da togliere, ma in realtà quei colori non sono quasi mai dovuti allo sporco.

Gli aloni arcobaleno sull’acciaio compaiono soprattutto dopo cotture ad alte temperature oppure quando la pentola resta sul fuoco a lungo. Sono molto evidenti sulle superfici lucide e, anche se non compromettono l’utilizzo della pentola, possono farla sembrare opaca o trascurata. Per fortuna si eliminano facilmente con pochi passaggi e senza strofinare in modo aggressivo.

L’effetto arcobaleno

L’effetto iridescente si forma quando il calore modifica temporaneamente l’aspetto dello strato superficiale dell’acciaio inox. La luce, riflettendosi sulla superficie, crea quei tipici colori che ricordano proprio un arcobaleno.

È un fenomeno che si nota spesso dopo aver fatto bollire l’acqua, dopo aver cucinato a fiamma alta oppure quando la pentola rimane sul fornello anche dopo che il liquido è evaporato. In alcuni casi può comparire anche dopo diversi utilizzi consecutivi senza una pulizia più accurata.

La cosa importante è distinguere questi aloni dalle vere incrostazioni. Se passando un dito la superficie risulta liscia e non si percepisce alcun deposito, molto probabilmente si tratta proprio dell’effetto arcobaleno e non di grasso o residui bruciati.

Il rimedio più semplice

Uno dei modi più pratici per eliminare questi riflessi è utilizzare un po’ di aceto bianco diluito con acqua. Basta inumidire un panno morbido o una spugna non abrasiva con la soluzione e passarla sulla zona interessata.

L’acidità dell’aceto aiuta a ridurre l’alone senza bisogno di esercitare troppa pressione. Dopo pochi minuti la superficie può essere risciacquata con acqua pulita e asciugata subito con un panno morbido.

In alternativa può essere utilizzato anche acido citrico ben diluito in acqua. Anche in questo caso è sufficiente passare la soluzione sulla pentola, lasciare agire brevemente e risciacquare con cura.

Il passaggio finale è importante quanto la pulizia. Asciugare subito l’acciaio evita che le gocce d’acqua lascino nuovi aloni e permette di vedere subito il risultato.

Se l’alone non va via

Quando l’effetto arcobaleno è particolarmente evidente, una sola passata può non essere sufficiente. In questo caso è preferibile ripetere il trattamento piuttosto che utilizzare spugne metalliche o prodotti abrasivi.

Può essere utile lasciare la soluzione di acqua e aceto sulla superficie per qualche minuto in più, soprattutto sul fondo della pentola. Dopo il tempo di posa, una spugna morbida permette di lavorare delicatamente sulla zona senza graffiare l’acciaio.

Se insieme all’alone sono presenti anche residui di cibo o leggere incrostazioni, conviene rimuovere prima lo sporco con acqua calda e sapone, per poi intervenire successivamente sui riflessi iridescenti.

Questo permette di trattare ogni problema separatamente e ottenere un risultato più uniforme.

Come trattare l’acciaio

L’acciaio inox è resistente, ma può perdere brillantezza se viene pulito con strumenti troppo aggressivi. Pagliette metalliche, polveri abrasive e spugne molto ruvide possono lasciare piccoli graffi che diventano visibili soprattutto quando la superficie è lucida.

Per la pulizia quotidiana è preferibile utilizzare panni morbidi o spugne non abrasive. Anche seguire la direzione della satinatura, quando presente, aiuta a mantenere l’aspetto uniforme della pentola.

Un’altra buona abitudine consiste nel non lasciare residui di detergente sulla superficie. Dopo ogni trattamento è quindi importante risciacquare bene e asciugare, evitando che acqua e prodotti rimangano a lungo sull’acciaio.

Con queste piccole attenzioni la pentola mantiene più facilmente la sua brillantezza anche dopo molti utilizzi.

Per evitare che ritorni

Gli aloni arcobaleno possono ricomparire, soprattutto quando la pentola viene utilizzata spesso ad alte temperature. Per limitarli è utile evitare di lasciare il recipiente vuoto sul fornello acceso e utilizzare una fiamma proporzionata al diametro del fondo.

Anche controllare la cottura quando l’acqua sta per evaporare può fare la differenza. Una pentola lasciata a secco sul fuoco tende infatti a sviluppare più facilmente questi riflessi.

Dopo l’utilizzo è consigliabile lasciare raffreddare la pentola prima di lavarla e asciugarla subito dopo il risciacquo. In questo modo si riduce anche la comparsa dei classici aloni d’acqua.

Gli aloni arcobaleno sulle pentole in acciaio possono sembrare difficili da eliminare, ma nella maggior parte dei casi basta un trattamento delicato con aceto o acido citrico per far tornare la superficie uniforme e brillante. Un intervento semplice che permette di mantenere le pentole curate senza ricorrere a prodotti aggressivi.