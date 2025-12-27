Se c’è la puzza in cucina questi barattoli mangia odori riportano il profumo di fresco

Quante volte, dopo aver cucinato qualcosa di buono, restano in casa odori poco piacevoli che sembrano non andare via nemmeno con le finestre spalancate? Soprattutto dopo fritture, soffritti, pesce o cavolfiore, la cucina (e a volte anche il salotto!) trattiene un aroma per niente invitante.

Nel tempo ho provato di tutto: candele profumate, spray deodoranti, perfino spruzzate di aceto nell’aria… Ma l’unica cosa che funziona davvero in modo duraturo e naturale sono loro: i barattoli mangia odori fai da te.

Si preparano in due minuti, costano pochissimo e assorbono gli odori in modo silenzioso ma efficace. Te li racconto per bene!

Perché usare barattoli mangia odori in cucina

I barattoli mangia odori non profumano l’ambiente: neutralizzano i cattivi odori. È questa la differenza fondamentale rispetto ai deodoranti comuni, che spesso si limitano a coprire la puzza con una profumazione forte, senza eliminarla.

Sono perfetti in cucina, ma anche nei pressi del secchio dell’umido, accanto alla lettiera del gatto o nella dispensa. In più, sono carini da vedere: con un barattolo di vetro, un pezzetto di stoffa e uno spago, possono diventare anche un piccolo oggetto decorativo.

Per creare un barattolo mangia odori ti servono ingredienti che abbiano il potere di assorbire e neutralizzare gli odori, non di coprirli. Ecco i miei preferiti:

Bicarbonato di sodio: è il numero uno. Assorbe gli odori in modo potente e duraturo.

Fondi di caffè asciutti: ottimi per eliminare odori forti e dare anche un leggero profumo caldo e piacevole.

Aceto bianco: utile soprattutto contro gli odori acidi o di bruciato, anche se ha un suo odore iniziale che poi sparisce.

Fette di limone e chiodi di garofano: combinati insieme, hanno un potere deodorante naturale e donano una nota fresca.

Amido di mais: meno noto, ma efficace per ambienti piccoli, funziona in modo simile al bicarbonato.

Puoi usarli da soli o combinarli, in base a quello che hai a disposizione e al tipo di odore da eliminare.

Sono Giulia e sono sempre felice di aiutarti con tanti piccoli trucchetti in casa. Se vuoi ricevere i miei consigli posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Come preparare i barattoli mangia odori

Ti spiego come preparo io i miei barattoli, in tre varianti semplici:

1. Classico al bicarbonato

Prendi un barattolo di vetro (quelli delle conserve vanno benissimo) e riempilo a metà con bicarbonato di sodio. Copri l’apertura con un quadratino di stoffa traspirante (va bene anche una garza o una vecchia federa ritagliata) e fissalo con uno spago o un elastico. Posizionalo in cucina e lascialo agire: farà il suo lavoro in silenzio per giorni.

2. Fondi di caffè profumati

Dopo aver fatto il caffè, raccogli i fondi e falli asciugare bene. Poi mettili in un barattolo aperto o coperto con stoffa traspirante. Assorbono l’odore di fritto in modo sorprendente. A volte aggiungo anche una scorza di limone se voglio un tocco più fresco.

3. Limone e chiodi di garofano

Affetta un limone e infilza qualche chiodo di garofano direttamente nella polpa. Metti tutto in un barattolo aperto e lascia che diffonda il suo profumo mentre neutralizza i cattivi odori. Questa versione è ottima se devi eliminare subito un odore forte dopo aver cucinato.

Puoi anche sperimentare le combinazioni: ad esempio, un cucchiaio di bicarbonato, uno di fondi di caffè e qualche goccia di olio essenziale alla lavanda. L’importante è che ci sia una base assorbente e che il barattolo sia traspirante.

Ricetta del barattolo mangia odori con bucce di mela e spezie

Questa versione è ottima per assorbire odori forti e diffondere un profumo caldo e speziato, perfetto dopo una grigliata o una lunga cottura in forno.

Ingredienti

Bucce di 1 o 2 mele biologiche (ben lavate)

(ben lavate) 1 cucchiaino di chiodi di garofano

1 stecca di cannella (oppure un cucchiaino in polvere)

(oppure un cucchiaino in polvere) 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

Acqua calda q.b.

Procedimento

Metti le bucce di mela in un piccolo barattolo di vetro (senza tappo). Aggiungi i chiodi di garofano, la cannella e un cucchiaino di bicarbonato, che servirà ad assorbire gli odori in eccesso.

Versa nel barattolo un dito d’acqua calda, giusto per attivare i profumi e far “gonfiare” un po’ la miscela. Appoggia sopra un pezzetto di stoffa traspirante (oppure lascia il barattolo aperto) e posizionalo dove c’è bisogno di neutralizzare gli odori.

Quanto dura?

Va rinnovato ogni 2-3 giorni, perché le bucce sono umide e tendono a decomporsi. Ma il profumo che sprigionano nei primi giorni è meraviglioso, dolce e speziato, simile a quello delle mele cotte o dello strudel. Ideale anche nei mesi freddi, per rendere l’ambiente più accogliente!

Dove posizionarli e quanto durano

I barattoli mangia odori vanno posizionati nei punti strategici: accanto ai fornelli, vicino al lavandino, sopra il frigorifero o dove senti che l’aria è più “pesante”. Se hai una cucina a vista sul soggiorno, metterne uno al confine tra i due ambienti può aiutare a contenere gli odori.

Per quanto riguarda la durata, dipende dal tipo di ingrediente usato:

Il bicarbonato dura circa 2-3 settimane, poi va sostituito.

I fondi di caffè vanno cambiati ogni 7-10 giorni.

Il limone dura qualche giorno, poi va buttato perché si rovina.

Se usi l’aceto, puoi rinnovarlo una volta a settimana.

Ricordati di controllare ogni tanto i barattoli e rinfrescarli, altrimenti finiscono per diventare solo un oggetto dimenticato sul piano cucina!