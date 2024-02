A tutti piace avere la casa splendente e in ordine, però il tempo è prezioso e passare tutto il giorno a pulire non è di certo il modo migliore per trascorrere le giornate.

Nonostante questo, non bisogna rinunciare all’obiettivo: una casa sempre pulita a profumata si può avere, bisogna solo capire quali sono le pulizie su cui concentrarsi e accantonare quelle meno urgenti.

Voglio condividere con voi quali pulizie faccio ogni giorno e quali invece periodicamente per ottenere il risultato che mi piace senza sprecare troppo tempo.

Pulizie da fare sempre

Riordinare

La prima cosa di cui ci si accorge è il disordine in giro per casa, per questo è fondamentale dedicare qualche minuto a eliminare le cose fuori posto e a riporle.

Quello a cui senza dubbio mi dedico ogni giorno è rifare i letti, mettere a posto i vestiti, la scarpe ed eventuali coperte lasciate sul divano, e anche sistemare negli armadi e cassetti la biancheria pulita.

Presto particolare attenzione al bagno, dove è facile lasciare in giro creme, cosmetici e spazzole, rendendolo il regno del caos. Con queste piccole attenzioni, tengo la casa sempre ordinata, che è già un ottimo punto di partenza.

Spazzare i pavimenti

Curare i pavimenti è importantissimo per tenere la casa sempre pulita, ed è per questo che non ne trascuro mai la pulizia. Passare l’aspirapolvere o la scopa è una delle mie attività quotidiane.

Soprattutto in cucina, spazzare permette di eliminare residui di cibo, che possono attaccarsi sotto le scarpe ed essere sparsi per tutta casa. Anche in bagno, dove è facile che si accumulino capelli, è importante spazzare.

Perdere qualche minuto mi porta al risultato di una pulizia garantita più a lungo, che mi evita di lavare a terra un giorno si e l’altro no.

Spolverare

Spolverare è la chiave per tenere la casa sempre fresca e pulita: eliminare la polvere ogni giorno contribuisce a tenere l’ambiente più salubre e anche a evitare che si scatenino allergie.

Per rendermi il compito più semplice e pratico, ho eliminato gli oggetti superflui dai mobili, in modo tale da non perdere troppo tempo a spostarli e spolverarli, dal momento che favoriscono l’accumulo di polvere.

Inoltre questo piccolo gesto mi aiuta anche a profumare casa grazie ai prodotti che utilizzo per spolverare sui mobili.

Fare i piatti

Tenere pulita e ordinata la cucina è importantissimo, per questo faccio i piatti ogni volta che cucino. Questo mi aiuta innanzitutto a prevenire incrostrazioni e cattivi odori, ma anche a eliminare il disordine.

Insieme ai piatti lavo anche il piano cottura, sparecchio, pulisco il tavolo e il piano da lavoro, poi ripongo sempre gli oggetti che ho utilizzato al loro posto.

Pulire il bagno

Infine, pulisco sempre il bagno. La ragione è semplice: è importante eliminare germi e batteri per una questione di igiene. Quindi è per me indispensabile assicurarmi che sia pulito e igienizzato ogni giorno, pronto a essere utilizzato.

Pulizie che si possono trascurare

Non c’è nessuna pulizia che si può evitare se si vuole una casa davvero pulita e si desidera preservare l’igiene, ma di sicuro ci sono alcune mansioni che possono essere trascurate per un po’ di tempo e non indispensabili da svolgere ogni giorno.

Pulire le finestre e gli specchi

Lavare i vetri e gli specchi sono due delle cose più difficili, perché è facile che restino gli aloni e vengano macchiati. La buona notizia è che non è indispensabili lavarli ogni giorno.

Se restano puliti e non si vede formarsi sporco antipatico, allora io evito di pulirli e mi ci dedico con attenzione quando vedo che insorge l’esigenza di dedicare loro un po’ di attenzione.

Pulire gli interni dei mobili

Grazie alle ante, l’interno dei mobili resta ben protetto, per questo non è necessario svuotarli spesso per pulirli in maniera approfondita. Lo faccio una volta ogni tanto, in particolare quando insorge l’esigenza di mettere in ordine.

Lavare tappeti e tende

Lavare spesso tappeti e tende può addirittura rovinarli; anche per questo non lo faccio spessissimo. Piuttosto utilizzo dei prodotti a secco, anche naturali per profumarli e ravvivarli un po’.

Pulire gli elettrodomestici

La manutenzione degli elettrodomestici è fondamentale per il loro funzionamento, ma non è necessario farla ogni giorno, quindi se non ho molto tempo a disposizione rimando.

Da quando mi organizzo in questo modo, passo meno tempo a fare le pulizie e ho addirittura una casa più pulita!