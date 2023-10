Recensione Tineco FLOOR ONE S5

L’azienda Tineco mi ha gentilmente offerto la possibilità di testare e recensire la FLOOR ONE S5, un aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1 senza fili, molto comoda e versatile per la pulizia dei pavimenti, adatta per la rimozione sia di detriti solidi che liquidi.

Come si presenta

Tineco FLOOR ONE S5 arriva in una confezione che comprende, oltre al prodotto, un vero e proprio kit di manutenzione:

base di ricarica e di pulizia;

alimentatore per collegare la base alla corrente;

rullo spazzola di ricambio;

filtro di ricambio;

scovolino per la pulizia approfondita delle parti interne;

detergente liquido Tineco.



La scopa si presenta con un sistema a doppio serbatoio, che permette la costante separazione dell’acqua pulita da quella sporca, con un ottimo filtraggio interno: il serbatoio posto sul retro sarà quello che riempiremo con acqua corrente (0,8 litri ad una temperatura massima di 60°C) e un tappo della soluzione detergente fornita in dotazione (oppure, in alternativa, un detersivo liquido per pavimenti che non faccia schiuma); il serbatoio anteriore invece, è quello in cui si raccoglieranno detriti e acqua sporca, ben separati fra di loro.



Inoltre, la scopa è dotata di un display LED circolare che, in fase di pulizia, ci comunica in tempo reale le principali informazioni sullo stato di funzionamento del prodotto, come il livello di carica della batteria, la potenza di aspirazione e del getto d’acqua e il grado di sporcizia del pavimento (quest’ultimo sarà indicato da un anello luminoso circolare, che passerà dal colore rosso al blu per segnalare quando il pavimento da sporco tornerà ad essere pulito).

Grazie ad un apposito sensore per rilevare il livello di sporco sia umido che secco, la FLOOR ONE S5 sarà in grado automaticamente di regolare la potenza di aspirazione, la velocità di rotazione del rullo e il getto d’acqua (funzioni che possiamo regolare anche manualmente, in base alle nostre necessità).

Ogni azione è poi supportata da suggerimenti vocali che ci accompagneranno nell’utilizzo del prodotto in tutte le sue fasi, e ci segnaleranno anche eventuali ostruzioni o problemi di altro tipo relativi ai serbatoi o al rullo a spazzola.



Utile, ma non indispensabile ai fini dell’utilizzo del prodotto, è la connettività integrata all’app Tineco, grazie alla quale possiamo monitorare le prestazioni dell’aspirapolvere con aggiornamenti in tempo reale durante tutta la fase di pulizia e per la manutenzione finale.

Come funziona

Iniziare la pulizia è alquanto semplice: basterà riempire il serbatoio sul retro con acqua e soluzione detergente e passare all’accensione tramite l’apposito pulsante sull’impugnatura, inclinando l’asta in modo da azionare il motore (di cui, tra l’altro, va sottolineata anche la rumorosità non eccessiva).











L’aspirapolvere ha un’autonomia massima, dichiarata dal produttore, di circa 35 minuti, mentre una ricarica completa avviene in circa 3 ore. Nonostante il peso non sia proprio contenuto (4,5 kg), l’impugnatura ergonomica e il design della testina snodabile, accompagnata da due ruote, consentono di maneggiare il prodotto con estrema facilità, ottimizzando la pulizia anche lungo i battiscopa e negli angoli più difficili da raggiungere.



Piccola nota negativa: l’inclinazione della scopa è un po’ limitata, quindi non riesce a raggiungere facilmente spazi come quelli sotto i tavoli o sotto i letti. Inclinando troppo l’aspirapolvere, il rullo tenderà ad alzarsi dal pavimento.



Grazie ad una buona forza di aspirazione e al potere assorbente del rullo, riusciremo a rimuovere consistenti quantità di residui solidi e di liquidi, lasciando i pavimenti quasi completamente asciutti e senza aloni in pochi minuti. Durante la pulizia, nel serbatoio posto sul davanti della scopa potremo constatare effettivamente quanta acqua sporca viene raccolta dai pavimenti e, successivamente, verificheremo anche la quantità di residui solidi che si saranno accumulati nel filtro.



La Tineco FLOOR ONE S5 è davvero un valido aiuto per la pulizia quotidiana dei pavimenti, per rimuovere facilmente e in poco tempo polveri, peli di animali, piccoli residui solidi e, nello stesso momento, eliminare anche le macchie più ostinate di liquidi o altro genere.



Un piccolo punto a sfavore da segnalare è il fatto che, in base alla potenza e alla quantità di acqua utilizzati, il serbatoio dell’acqua pulita si svuoterà abbastanza velocemente e, di conseguenza, si riempirà in poco tempo anche quello che raccoglie l’acqua sporca. Il primo dovrà essere nuovamente riempito con acqua corrente e soluzione detergente, mentre l’altro dovrà essere svuotato per poter proseguire con la pulizia.



Dal 10 ottobre all’11 ottobre, per i clienti Amazon Prime sarà disponibile con il codice TINECOS1 uno sconto del 5% in più rispetto al prezzo già scontato per acquistare la Tineco FLOOR ONE S5 e la Tineco FLOOR ONE S5 Combo Power Kit.

Pulizia e manutenzione

Una volta completata la nostra pulizia, ci sono delle semplici operazioni di manutenzione richieste al termine di ogni utilizzo, ossia svuotare il serbatoio dell’acqua sporca e ripulirlo completamente anche da tutti i residui accumulati intorno al filtro, e ricaricare l’altro serbatoio sul retro con acqua pulita.

La FLOOR ONE S5 andrà poi posizionata sulla base di ricarica (che non necessita di supporti al muro) e, seguendo anche le istruzioni del comando vocale, potremo avviare il sistema di pulizia automatica. Premendo l’apposito pulsante posto sull’impugnatura, inizierà un ciclo autopulente che in pochi minuti e con bassa rumorosità ripulirà completamente il rullo a spazzola e tutte le parti interne della scopa stessa da sporco, capelli, peli di animali e detriti accumulati.

Al termine di questo ciclo, svuotiamo nuovamente il serbatoio dell’acqua sporca e, nel caso fosse rimasta acqua inutilizzata, è bene svuotare anche il serbatoio sul retro.



Ricomposta di tutte le sue parti, la Tineco FLOOR ONE S5 sarà di nuovo pronta per il prossimo utilizzo!