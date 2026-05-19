Rimedi contro il cattivo odore della lavastoviglie

Quando dalla lavastoviglie inizia a uscire un odore sgradevole, il problema non dipende quasi mai soltanto dai piatti sporchi. Nella maggior parte dei casi, la causa si trova nei punti nascosti dell’elettrodomestico, dove acqua, grassi e residui di detersivo si accumulano lentamente alterando il normale deflusso dei liquidi.

Con il passare del tempo, filtri, guarnizioni e condotti interni trattengono depositi che il semplice lavaggio quotidiano non riesce più a eliminare. Per risolvere davvero il problema serve quindi una manutenzione più profonda, capace di ripristinare la corretta circolazione dell’acqua e di sciogliere le incrostazioni che favoriscono il ritorno dei cattivi odori.

L’intasamento del filtro

Il primo punto da controllare è sempre il filtro di drenaggio situato sul fondo della lavastoviglie. Questo componente lavora come una barriera meccanica che trattiene piccoli residui di cibo evitando che raggiungano la pompa di scarico o i condotti interni.

Quando il filtro viene trascurato, i residui iniziano a compattarsi formando una massa densa che rallenta il deflusso dell’acqua. Una parte del liquido rimane così intrappolata nella zona inferiore della macchina e tende a evaporare lentamente dopo ogni ciclo, diffondendo nell’ambiente un odore stagnante molto persistente.

Molte persone si limitano a sciacquare velocemente il filtro sotto l’acqua corrente, ma spesso questo non basta. Le maglie più interne trattengono infatti grassi alimentari e residui di detersivo che devono essere rimossi manualmente con una spazzola morbida e acqua calda.

Per una pulizia completa conviene smontare il sistema filtrante almeno una volta alla settimana e lasciarlo in ammollo con acqua tiepida e acido citrico. Questo semplice trattamento aiuta a sciogliere il deposito calcareo che tende a irrigidire le superfici e a bloccare il corretto passaggio dei liquidi.

Le guarnizioni dello sportello

Anche le guarnizioni della porta rappresentano una delle zone più delicate della lavastoviglie. Qui gli schizzi d’acqua non arrivano con sufficiente pressione e i residui grassi tendono a fermarsi lungo le pieghe della gomma.

Con il tempo si forma una sottile patina untuosa composta da tensioattivi idrofobi, grassi e tracce di sporco alimentare che resta isolata dai normali cicli di lavaggio. Questa stratificazione altera l’elasticità della guarnizione e contribuisce alla formazione degli odori più persistenti.

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Per pulire correttamente questa zona è importante utilizzare un panno in microfibra leggermente inumidito con acqua calda e acido citrico diluito. La soluzione aiuta a sciogliere i residui senza rovinare la gomma o compromettere la tenuta stagna dello sportello.

Bisogna prestare attenzione soprattutto agli angoli inferiori, dove l’acqua tende a fermarsi più facilmente. Una pulizia costante delle guarnizioni impedisce che i residui si trasformino in croste difficili da rimuovere e mantiene la lavastoviglie più fresca nel tempo.

Il lavaggio a vuoto con acido citrico

Uno dei rimedi più efficaci contro il cattivo odore consiste nell’eseguire periodicamente un ciclo a vuoto ad alta temperatura utilizzando acido citrico.

Questa sostanza naturale agisce come agente chelante e aiuta a sciogliere sia il calcare sia le stratificazioni lasciate dai grassi e dai detersivi. Durante il lavaggio, il calore accelera la dissoluzione dei residui e favorisce il loro trascinamento verso lo scarico.

Per ottenere un buon risultato si possono sciogliere circa 150 grammi di acido citrico in un litro d’acqua tiepida e versare la soluzione direttamente sul fondo della macchina oppure nella vaschetta del detersivo.

Il programma ideale è quello ad almeno sessanta gradi, perché l’acqua molto calda facilita la sgrassatura termica delle pareti interne e dei condotti nascosti. Questo trattamento aiuta anche a mantenere più puliti i bracci irroratori e la zona del pozzetto inferiore.

I bracci irroratori ostruiti

I mulinelli rotanti della lavastoviglie sono fondamentali per distribuire correttamente l’acqua durante il ciclo. Se i piccoli fori presenti sui bracci si ostruiscono, il getto perde pressione e alcune aree interne vengono lavate in modo incompleto.

I frammenti di calcare o i piccoli residui solidi possono ridurre la sezione dei fori impedendo all’acqua di uscire con la giusta forza. Quando questo accade, il flusso perde regolarità e parte dello sporco tende a fermarsi negli angoli meno raggiunti.

Per evitare questo problema conviene smontare periodicamente i bracci irroratori e risciacquarli sotto acqua corrente. Utilizzare uno stecchino o uno scovolino sottile permette di liberare delicatamente le aperture senza danneggiare la plastica.

Un sistema di irrorazione libero mantiene costante la pressione idraulica interna e garantisce una distribuzione uniforme dell’acqua in tutta la camera di lavaggio.

Il problema dei cicli troppo freddi

Molti utilizzano quasi esclusivamente programmi rapidi o modalità Eco a basse temperature pensando di preservare la macchina. In realtà, quando l’acqua resta troppo fredda, i grassi presenti sui piatti non riescono a sciogliersi completamente.

I residui oleosi tendono così a depositarsi lungo le pareti dei tubi e delle componenti interne, creando accumuli sempre più compatti. Questo fenomeno è particolarmente evidente nelle case dove si lavano spesso stoviglie molto unte o pentole ricche di condimenti.

Alternare periodicamente un lavaggio ad alta temperatura aiuta invece a liquefare questi depositi e a ripristinare il corretto flusso dell’acqua nei condotti.

Anche la scelta del detersivo incide molto. Prodotti troppo densi o poco solubili possono lasciare tracce persistenti soprattutto nei cicli brevi, contribuendo alla formazione di residui lungo le superfici interne della macchina.

Il tubo di scarico e il reflusso dell’acqua

Se gli odori continuano nonostante la pulizia interna, il problema potrebbe dipendere dal collegamento dello scarico.

Il tubo di scarico deve essere posizionato correttamente per evitare che l’acqua del lavello possa rifluire all’interno della lavastoviglie. Quando il tubo resta troppo basso o non forma la classica curva rialzata, i liquidi sporchi del lavandino possono tornare indietro saturando il fondo dell’elettrodomestico.

Questo reflusso altera la qualità dell’acqua presente nella macchina e lascia residui che favoriscono il ritorno degli odori dopo poche ore dal lavaggio.

Controllare il corretto posizionamento del tubo e verificare che non siano presenti pieghe o restringimenti permette di migliorare il drenaggio e di evitare inutili ristagni nei condotti.

Le buone abitudini

Per mantenere la lavastoviglie fresca nel tempo è importante adottare alcune semplici abitudini quotidiane. La prima consiste nel non lasciare residui alimentari troppo grandi sui piatti prima del lavaggio, soprattutto grassi solidi e avanzi molto densi.

Anche lasciare leggermente aperto lo sportello dopo il ciclo aiuta a favorire l’evaporazione dell’umidità residua e a mantenere più asciutte le superfici interne.

Una volta al mese conviene inoltre effettuare un ciclo a vuoto con acido citrico o prodotti naturali anticalcare per evitare l’accumulo di residui invisibili nei condotti.

Con una manutenzione regolare di filtri, guarnizioni e scarichi, la lavastoviglie riesce a mantenere un corretto equilibrio idraulico e a lavorare senza lasciare odori sgradevoli nella cucina.