Molti buttano i Limoni Spremuti perchè la Buccia Gialla ha 4 usi in Casa che non conoscono

Che bel profumo che ha il limone! Oltre ad essere un condimento perfetto per le insalate, alcuni piatti della cucina tradizionale e bevande varie, l’agrume più amato in assoluto è anche un alleato delle pulizie.

Abbiamo visto diverse volte, infatti, la sua funzione multi-uso per eliminare lo sporco più ostinato, in quanto il limone possiede proprietà sgrassanti e disincrostanti. Inoltre, per le superfici come quelle in acciaio, aiuta anche a renderle più lucide!

Oggi però ci concentriamo soprattutto sulle bucce di limone, anch’esse molto valide nelle piccole azioni di tutti i giorni, vediamo quindi come riutilizzare le bucce di limone in casa!

Contro il calcare

Quando viene utilizzato per l’acciaio, il limone dà il meglio di sé. Sappiamo che l’acciaio è un materiale dove il calcare si nota e si crea maggiormente, per cui avere un alleato che possa rimuoverlo, è la cosa migliore!

In questo caso potete usare le bucce di limone contro il calcare, vi basterà tritare le bucce di un limone e metterle in un pentolino con un bicchiere d’acqua. Quando l’acqua sarà arrivata al bollore, spegnete il fuoco e versate una tazzina d’aceto bianco.

Usate la soluzione per pulire le zone con il calcare, aiutandovi con una spugnetta e lasciando agire per diversi minuti: il calcare non ci sarà più!

Oltre ad usarlo come anticalcare per le superfici, potete metterne una quantità anche in lavastoviglie o un lavatrice, unito all’aceto bianco per una pulizia profonda!

Profumare gli armadi

Abbiamo detto che il profumo del limone mette d’accordo tutti, o quasi tutti! Quando si sprigiona in casa, subito sentiamo una sensazione di freschezza!

Pensate che potete usare le bucce per profumare gli armadi: in che modo?

Prendete le scorze di un limone, assicurandovi che siano ben asciutte (altrimenti potrebbero ammuffire) e inseritele all’interno di un sacchetto, dopodiché ponetele in armadio e vedrete che non solo questo profumerà, ma eliminerà eventuali cattivi odori!

Se avete un armadio molto grande, mettete più sacchetti, anche tra gli indumenti.

Allontanare gli insetti

Gli insetti sono proprio l’ultima cosa che voglia vedere in casa, soprattutto quando si insediano in cucina o in bagno.

Spesso ci affidiamo ad agenti chimici altamente nocivi anche per la nostra salute, quando potremmo semplicemente utilizzare cose che si trovano in casa.

Le bucce di limone, in questo senso, potrebbero essere la soluzione giusta, in quanto gli insetti, soprattutto le formiche, non amano l’aroma emanato dagli agrumi, per questo faranno dietro-front.

Basterà tagliare le bucce di un limone e metterle sul davanzale della finestra, oppure nelle zone critiche in cui sapete che provengono gli insetti. Assicuratevi sempre che le bucce siano ben asciutte.

Detergente naturale

Abbiamo già accennato alla grande proprietà pulente del limone, per questo motivo con le bucce potrete creare il vostro detergente naturale, con cui lavare le superfici di casa utilizzando una soluzione facile ed economica.

Ingredienti:

Bucce di 3 limoni (potete utilizzare anche le bucce d’arance insieme a quelle del limone)

Aceto bianco (200 ml)

Alcol denaturato (200 ml)

Acqua demineralizzata (200 ml)

Ponete le bucce in un barattolo di vetro a chiusura ermetica, versate l’acqua e schiacciate un po’ le bucce per far in modo che l’aroma fuoriesca più efficacemente. Aggiungete poi l’alcol denaturato e l’aceto bianco, chiudete il barattolo e agitate.

Lasciate riposare il composto per una settimana, andando ad agitare ogni tanto, dopodiché filtratelo e passatelo in un contenitore spray: ecco che è pronto il vostro detergente naturale!

N.B. Ricordiamo che il seguente detergente naturale non può essere utilizzato per le superfici in marmo.

Avvertenze

Il limone è un ingrediente del tutto naturale, per cui non danneggia e non inquina. Tuttavia è importante assicurarsi di non esserne intolleranti e di poterlo usare per le vostre superfici, magari utilizzandolo prima in un angolo nascosto.