5+1 Trucchetti con le scaglie di sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un ingrediente fantastico e molto diffuso nei rimedi naturali! Quello che lo rende davvero perfetto è il suo profumo inebriante, un’efficacia mai deludente e la delicatezza che lo rende performante anche su superfici estremamente delicate! Esiste in due versioni, il panetto di sapone dal quale possiamo ricavare le scaglie oppure liquido, oggi vedremo come possiamo usarlo nelle faccende domestiche!

Le nostre Nonne in passato non potevano fare a meno di tenerne sempre un panetto in casa da usare per ogni evenienza e fortunatamente ci hanno tramandato tanti trucchetti e ad oggi possiamo usarlo anche noi rinunciando ai detersivi chimici e inquinanti. Se non sapete fino in fondo le potenzialità di questo fantastico ingrediente, scoprite 5 trucchetti per la casa con le scaglie di sapone di Marsiglia!

Pulizia del bagno

Iniziamo dalla pulizia del bagno, saprete bene che è un ambiente della casa che necessita della nostra costante attenzione perché in un niente si sporca oppure genera cattivi odori. Proprio per tale ragione, usare un elemento come il sapone di Marsiglia è una soluzione ideale al fine di contrastare tutti questi problemi.

Tagliate, quindi, delle scaglie di sapone direttamente dal panetto e mettetele su una spugna, premetele un poco e inumidite con acqua in modo che aderiscano per bene alla spugna. Dopodiché lavate tutto il bagno: il sanitari, i rubinetti e la doccia. Infatti l’ingrediente è tanto delicato da non danneggiare alcune superfice, nemmeno quelle in marmo, legno o pietra naturale. Una volta passata la spugnetta, risciacquate con abbondante acqua e asciugate.

Per lavare i piatti

Avete mai usato il sapone di Marsiglia per lavare i piatti? Vi assicuro che si può rivelare uno dei più validi alleati! Basta davvero poco, tutto quello che dovrete fare è riempire una delle vaschette del lavello con acqua molto calda e aggiungere 2 cucchiai di scaglie di sapone di Marsiglia all’interno. Ovviamente potete usare questo metodo a prescindere dai vari detersivi che usate anche solo per dare un tocco di lucentezza e profumo alle stoviglie.

Per i pavimenti

I pavimenti sono tra le superfici più delicate della casa, basta un solo elemento sbagliato e si possono formare degli aloni e delle macchie irreversibili. Pensiamo, ad esempio, al marmo o alla pietra naturale, questi materiali assorbono subito gli elementi liquidi, per cui è di fondamentale importanza usare qualcosa che possa tenerli sempre lucidi e puliti.

Il sapone di Marsiglia, anche in un caso del genere, è l’ideale! Si tratta infatti di una delle soluzioni principali per lavare i pavimenti con rimedi naturali. Tutto quello che dovrete fare è mettere nel secchio con acqua tiepida 1 cucchiaio di scaglie di sapone, se unite poi anche 1 cucchiaio di bicarbonato, potenzierete l’azione e il risultato sarà fantastico!

N.B. Tagliate le scaglie molto piccole, in modo che il sapone si possa sciogliere in poco tempo e non le facciate finite sul direttamente sul pavimento.

Per il bucato

Tra i vari rimedi che esistono per usare le scaglie di sapone di Marsiglia, c’è anche quello per il bucato! Se avete il desiderio di indossare un capo che abbia un buon profumo, cosa è meglio di questo grandioso ingrediente?

Se lo volete usare in lavatrice, dovrete far sciogliere 2 cucchiai di scaglie di sapone in un litro d’acqua calda. Mettete il composto in un bottiglia o in un contenitore e inserite un bicchiere nella vaschetta della lavatrice ad ogni lavaggio. Inoltre il sapone può anche aiutarvi a togliere delle macchie ostinate o a rendere i capi più bianchi!

Profumare l’armadio

L’armadio è certamente uno dei mobili della casa che vogliamo tenere sempre profumato, dato che lì riponiamo i nostri indumenti e anche vari accessori come le borse. Per espandere questo fantastico profumo di sapone di Marsiglia potete mettere 1 cucchiaio e mezzo di scaglie in un secchio con acqua molto calda, inumidire un panno in microfibra all’interno e passarlo in tutto l’armadio. Nel caso in cui vi siano macchie, usate prima una spugnetta imbevuta nella soluzione di acqua e sapone!

Federa profumata

Non dovrete far altro che grattugiare delle scaglie di sapone di Marsiglia in una federa e inserirla poi in lavatrice. Avviate il lavaggio e ricordate di usare temperature che permettano alle scaglie di sciogliersi per bene. Per quanto riguarda le quantità, regolatevi in base al carico di vestiti che mettete nel cestello.

Detergente naturale

Con il sapone di Marsiglia potete preparare anche un fantastico detergente naturale per la lavatrice! Questa volta l’azione delle scaglie di sapone di Marsiglia dev’essere unita a quella del bicarbonato di sodio. Grattugiate mezzo panetto di scaglie, aggiungete poi 2 cucchiai e mezzo di bicarbonato e mettete tutto in un pentolino con un litro e mezzo d’acqua. Scaldate tutto sul fuoco in modo che le scaglie si possano sciogliere un po’, state attenti all’eventuale schiuma che si potrebbe creare, per questo vi consiglio di tenere la fiamma molto bassa.

Quando tutto sarà omogeneo, versate all’interno di una bottiglia e usatelo al posto del tradizionale detersivo ad ogni ciclo di lavaggio.

Asciugamano profumato

Se volete usare questo metodo, dovrete prendere un asciugamano pulito ed inumidirlo con un po’ d’acqua, strofinate poi il panetto di sapone direttamente sull’asciugamano oppure grattugiate le scaglie e fatele sciogliere strofinandole nell’asciugamano. Inserite poi il tutto all’interno del cestello della lavatrice e avviate il lavaggio. Ricordate che se lavate i bianchi, dovrete usare un asciugamano bianco, mentre per i colorati e per i neri è necessario usare asciugamani scuri.

Per sbiancare

In ultimo vediamo uno degli scopi più diffusi per cui si usa il sapone di Marsiglia. Questo infatti è ottimo per sbiancare i capi, dato che sgrassa a fondo togliendo la patina di sporco e facendo riemergere il bianco naturale dei vestiti. Tutto quello che dovrete fare è strofinare il sapone direttamente sul capo inumidito oppure inserire 1 cucchiaio di scaglie nel cestello della lavatrice e avviare il lavaggio. Strofinate il panetto sui capi bianchi vi può essere d’aiuto anche in caso di macchie ostinate come quelle di sugo o di unto.

Ceramiche bagno

Vi è mai capitato di avere le ceramiche del bagno opache o con degli aloni gialli? Molto spesso i sanitari possono presentare problemi del genere, uniti all’accumulo di polvere nascosta sulla base, dunque bisogna effettuare dei rimedi per ripristinarne la lucentezza. Cosa è meglio delle scaglie di sapone di Marsiglia che possono anche profumare tutto l’ambiente?

Dovrete semplicemente mettere le scaglie sulla spugna e farle aderire per bene, in alternativa potete anche scioglierle a bagnomaria. Poi usate per strofinare sulle ceramiche e vedrete che dopo saranno come nuove!

Acciaio

Anche l’acciaio può beneficiare delle fantastiche proprietà del sapone di Marsiglia! Se unito al bicarbonato di sodio hanno un’efficacia insuperabile! Possono inoltre rendere più lucide le superfici ed evitano la comparsa del calcare. Dovrete sciogliere le scaglie con un po’ d’acqua bollente, unite poi il bicarbonato di sodio fino ad ottenere un composto omogeneo.

Mettete sulla spugna e strofinate sull’acciaio con la parte non abrasiva, altrimenti rischierete di graffiarlo. Successivamente sciacquate abbondantemente e vedrete che il vostro lavello o piano cottura brillerà come non mai!

Legno

Iniziamo a parlare di superfici delicate partendo proprio dal legno! Sul legno, infatti, non possono andare tutti i tipi di prodotti perché si macchia facilmente e assorbe tutti i tipi di liquidi, per tale ragione bisogna stare molto attenti anche quando cade qualche bevanda. Il metodo migliore è unire le scaglie al bicarbonato di sodio e vi dirò subito in che modo!

Dovrete sciogliere 1 cucchiaio di scaglie a bagnomaria, successivamente unite 1 cucchiaio di bicarbonato e giusto un po’ d’acqua per amalgamare meglio il tutto. Quando avrete ottenuto un composto omogeneo e spumoso, usatelo su un panno o su una spugna morbida per passarlo sulle porte e i mobili in legno. Oppure potete metterne 2 cucchiai ni un secchio con acqua tiepida e usarlo per il parquet.

Pavimenti in marmo

Seguendo sempre la scia di superfici delicate, possiamo considerare anche il marmo tra queste! Tante volte, soprattutto quando si macchia, non si conosce mai il metodo giusto per liberarsi dello sporco o per renderlo lucido. Le scaglie di sapone di Marsiglia anche in questo caso vengono in nostro aiuto risolvendo piccoli problemi legati al pavimento in marmo!

Dovrete semplicemente mettere 2 cucchiai di scaglie in un secchio con acqua tiepida e lavare il pavimento prima con abbondante acqua e poi asciugando. In alternativa, anziché 2 cucchiai in scaglie, mettetene 1 di scaglie e 1 di bicarbonato di sodio.

Vetri

Ultimi tra le cose che potete pulire in casa con quest’ingrediente sono i vetri! Molte volte necessitano una pulizia profonda, magari se viene chiusa la casa per troppo tempo o dopo una giornata di piogge intense. In questo caso non dovrete far altro che riempire una ciotola con acqua calda e sciogliere all’interno 1 cucchiaio e mezzo di scaglie di sapone.

Usate una spugna morbida per strofinare e poi asciugate con un panno in microfibra.