La storia di Ruby Sue è unica e toccante!

Ruby Sue è un’adorabile vitella nata con le zampe posteriori fuse, per cui sin da piccola non è mai stata in grado di camminare. Fino a quando…non le è stata donata una carrozzina per potersi muovere!

Accolta dal gruppo degli amanti degli animali al ranch “Safe in Austin Rescue” in Texas, il quale da sempre si batte per salvare gli animali con disabilità.

Ed è proprio grazie all’impegno profuso da questo gruppo che ha fatto sì che il caso di Ruby Sue è diventasse virale e che venisse aiutata!

Senza questa donazione, Ruby avrebbe rischiato l’eutanasia a causa della sua disabilità irreversibile.

Ruby Sue, però, non si è mai persa d’animo nonostante la sua disabilità ed è sempre stata una vitella felice e serena. Tutto ciò di cui cui aveva bisogno era solo qualcosa che le permettesse di camminare e di essere, così, libera nei movimenti.

Ed è per questa sua esigenza che si sono mobilitati gli esperti della società “Walking Pets”: per salvarla e darle una possibilità!

La società “Walking Pets” è una società specializzata nella costruzione di ausili creati per gli animali che trovano difficoltoso o impossibile camminare per via di disabilità, malattie o infortuni.

Grazie alla bontà e all’amore verso gli animali di questo gruppo di esperti, Ruby ha potuto avere per la prima volta la possibilità di muovere i suoi primi passi mediante l’ausilio di una carrozzina su misura che le è stata donata!

La piccola Ruby Sue che finalmente può camminare!

Jennifer Pratt, Marketing manager della società sita nel New Hampshire ha affermato:

“Con solo le zampe anteriori a sostenerla, Ruby non era in grado di stare in piedi o di camminare da sola”.

Il gruppo “Walking Pets” ha perciò deciso di donare una sedia a rotelle su misura per permetterle di correre sull’ erba con i suoi amici pelosi al Safe in Austin Rescue”.

“Grazie a queste ruote, Ruby Sue è in grado di stare in piedi da sola, permettendole di fare l’esercizio di cui ha bisogno per rafforzare le zampe anteriori e imparare a camminare per la prima volta”, ha aggiunto Jennifer.

Questa donazione non è la prima effettuata dal gruppo Walkin Pets, che negli ultimi 20 anni ha aiutato molti animali a camminare, correre e giocare grazie alle loro invenzioni ingegnose.

Le sedie rotelle da loro create sono dotate di grosse ruote e delle bande morbide in grado di supportare l’animale indipendentemente dalle loro dimensioni.

Con il passare degli anni, l’azienda si è specializzata ulteriormente fino a creare sedie rotelle per anatre, polli e tartarughe.

I membri dell’azienda si dicono soddisfatti e affermano di essersi impegnati per progettare sedie a rotelle al fine di garantire una qualità di vita a ogni animale.

Gli amici del ranch “Safe in Austin Rescue” invece, nel loro comunicato stampa, si dicono emozionati:

“Qui al Safe in Austin, crediamo che il modo migliore per cambiare davvero il mondo è aiutare chi ha bisogno di noi…salvare gli animali è quanto di più bello si possa fare perché è il loro amore è immenso! Gli animali sono gli esempi più puri di amore, di bontà, di perseveranza e di speranza! Salvare gli animali equivale a salvare noi stessi!“

Fin quando esistono persone così altruiste e piene di amore per gli animali, vale ancora la pena credere nella bellezza del mondo!