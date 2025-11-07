La strisciata di ruggine nel WC in bagno va via senza dover più faticare

Può capitare di alzare il coperchio del wc e notare quelle fastidiose macchie arancioni o marroncine che si formano lungo i bordi o sul fondo della tazza.

Non sono solo antiestetiche, ma danno anche l’impressione di poca igiene, anche se il bagno è pulito. La buona notizia è che non servono prodotti aggressivi o costosi per eliminarle: bastano rimedi naturali semplici e alla portata di tutti.

Perché si forma la ruggine nel wc

La ruggine in casa compare quando nell’acqua c’è una quantità elevata di ferro, che ossidandosi lascia quei caratteristici aloni aranciati.

Se la zona in cui vivi ha un’acqua “dura”, cioè ricca di minerali, il fenomeno può essere ancora più frequente. A volte influisce anche l’umidità costante del bagno o la scarsa circolazione d’aria, che favoriscono il deposito di residui.



Nel tempo, se non si interviene, le macchie diventano sempre più difficili da rimuovere, e i detergenti comuni non bastano più.

Come applicare i rimedi

Per pulire il WC, versa mezzo bicchiere di aceto bianco direttamente nella tazza del wc e aggiungi due cucchiai di bicarbonato.

Si formerà una leggera schiuma: lasciala agire per almeno 30 minuti (meglio ancora un’ora).

Poi, con una spazzola per wc, strofina bene le zone interessate dalle macchie. Se sono molto resistenti, puoi ripetere il procedimento oppure passare un mezzo limone cosparso di sale sulla parte arrugginita.

Infine, tira l’acqua e ammira il risultato: il wc tornerà bianco e brillante senza alcuno sforzo e senza odori chimici.

Come prevenirne la ricomparsa

Il segreto per mantenere il wc pulito a lungo è la costanza. Una volta alla settimana, versa un bicchiere di aceto nella tazza e lascialo agire per qualche ora, magari la notte. Evita di lasciare acqua stagnante e assicurati che il bagno sia ben ventilato, perché l’umidità accelera la formazione della ruggine.

Se l’acqua della tua zona è molto calcarea, puoi anche valutare l’installazione di un filtro anticalcare: ridurrà sia i depositi di calcare che quelli di ferro.

Con questi piccoli gesti, il tuo wc resterà sempre pulito, profumato e senza macchie di ruggine.