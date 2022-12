Skincare routine: l’importanza di una corretta idratazione

Una bella pelle, senza imperfezioni o segni del tempo, è il desiderio di ogni donna. Ma ahimè, a volte, nonostante gli sforzi, ci si ritrova con un colorito spento che mal si coniuga con questo desiderio.

L’inquinamento, lo stress, un’alimentazione non corretta, il fumo e la stanchezza sono solo alcuni dei fattori che possono incidere sulle condizioni della nostra pelle. Ma è fondamentale anche il sapersi prendere cura nel modo giusto.

Se anche tu sogni un aspetto radioso ed una pelle compatta e luminosa sei nel posto giusto. Parliamo infatti di skincare e di come prendersi cura della pelle nel modo giusto per risplendere.

Cosa si intente per skincare routine

Per prendersi cura al meglio della tua pelle è fondamentale avere una efficace skincare routine, ossia una serie di gesti e passaggi da seguire per combattere il colorito spento e le piccole imperfezioni.

Una vera e propria strategia di bellezza, che come ogni strategia per funzionare bene ha bisogno degli strumenti giusti e dei passaggi corretti.

È fondamentale, infatti, seguire i vari passaggi previsti nel giusto ordine. Ma soprattutto utilizzare i prodotti giusti, adattandoli al tipo di pelle. Ogni pelle infatti è diversa ed è importante capire il proprio tipo di pelle (se secca, grassa o mista) e scegliere i prodotti specifici per rispondere al meglio ad ogni sua esigenza.

La skincare coreana

La skincare coreana è forse la più famosa tra le skincare routine.

Arriva, come si può intuire dal nome, dalle terre del sol levante e si tratta della routine utilizzata dalle donne orientali, da sempre attentissime alla salute e alla bellezza della loro pelle. Se seguita quotidianamente, promette una pelle luminosa e fresca.

La skincare coreana si articola appunto in 10 Step diversi, da seguire in un ordine rigido, e si basa sulla la tecnica del “layering”, ossia della stratificazione dei prodotti.

Attraverso questi 10 passaggi si procede alla pulizia profonda della pelle e alla sua successiva idratazione, utilizzando per ogni passaggio, il prodotto indicato.

Nonostante i vari passaggi che la compongono, non ruba più di pochi minuti e porta risultati tangibili.

La skincare coreana si fonda su 3 aspetti fondamentali: la detersione, l’idratazione e la protezione.

La detersione

Una buona routine per la cura del viso parte da un’ottima pulizia viso a cui dedicare il giusto tempo e che va fatta con i prodotti giusti.

Pulire adeguatamente la pelle dal sebo in eccesso e dalle impurità dovute all’inquinamento dell’aria è fondamentale.

Una pulizia del viso in profondità permette infatti di togliere tutto ciò che sulla pelle non dovrebbe esserci e apre i pori per ricevere i prodotti che ne favoriranno l’idratazione.

L’importanza di una corretta idratazione

La crema idratante viso è uno degli step per chiudere in bellezza la skincare routine.

Ma nonostante sia uno dei passaggi finali la sua applicazione è di fondamentale importanza.

E lo è anche se invece della coreana, segui una skincare routine differente.

Idratare la pelle è fondamentale per farla stare bene. Significa restituirle l’acqua perduta nel corso del tempo e fare in modo che venga trattenuta nel modo corretto.

Importante per la pelle di tutto il corpo, diventa fondamentale per la pelle del viso, maggiormente esposta ai fattori esterni come vento, freddo, sole, inquinamento etc.

Il viso si merita un’attenzione particolare anche perché quando la sua pelle è idratata correttamente appare più morbida, liscia ed elastica.

Una corretta idratazione aiuta anche a prevenire la formazione delle rughe e impedisce l’invecchiamento precoce. Una pelle ben idrata è quindi anche una pelle più giovane e compatta. Proprio per questo una buona idratazione è importante anche in giovane età.

Qualsiasi sia la tua età, quindi, inizia ad impostare una corretta skincare routine e prenditi cura della tua pelle.

Pochi minuti al giorno, mattina e sera, per prenderti cura di te che possono fare a differenza.