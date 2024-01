Una volta lavati i nostri capi a mano o in lavatrice, li stendiamo fuori aspettando che possano asciugarsi.

Il problema, però, riguarda la fase dopo l’asciugatura in quanto bisogna spesso dedicarla alla stiratura.

Ma se vi dicessimo che esistono delle tecniche furbe per stendere i vestiti in modo poi da non stirarli? Ebbene sì, vediamoli insieme!

Prima di iniziare

Prima di vedere come stendere i vestiti in modo da non doverli stirare, è importante però seguire alcuni accorgimenti durante la fase del lavaggio.

Vi suggerisco, infatti, di non lavare troppi capi alla volta perché altrimenti non hanno lo spazio materiale per distendersi e tendono ad appallottolarsi.

Altrettanto importante è evitare l’utilizzo della centrifuga, o almeno diminuire i giri, ricordandosi sempre di non superare i 600 giri e impostare le giuste temperature evitando quelle troppo alte.

Infine, ricordatevi di non lasciare i capi tanto tempo in lavatrice prima di stenderli perché potrebbero stropicciarsi molto. Piuttosto, stendeteli da bagnati e in verticale, così che il peso dell’acqua li possa raddrizzare durante l’asciugatura.

Sbatterli energicamente

Una volta visti insieme come lavare i capi in modo da prevenire la formazione delle grinze, vediamo il primo trucchetto furbo da provare quando dovrete stendere.

Io tendo, infatti, a sbatterli energicamente prima di stenderli così da rimuovere tutte le pieghe visibili.

Ovviamente, sarebbe bene ripetere l’operazione tre o quattro volte così che possiate effettivamente appianare le pieghe soprattutto sui capi più ruvidi come i jeans e asciugamani.

Una volta che li avete “sbattuti”, “accarezzateli” soprattutto sui punti dove le grinze sono ben visibili.

Pochi capi

Come già visto nella fase di lavaggio, anche quando stenderete i vostri capi dovrete evitare di stenderne troppi insieme.

Lo spazio insufficiente, infatti, farà sì che i panni possano raggrinzirsi. Ogni capo, quindi, deve avere lo spazio materiale giusto sulla corda o sullo stendibiancheria.

Stendeteli, quindi, in verticale e allargatevi più che potete.

Tirate i tessuti

Che si tratti di lenzuola, coperte, tovaglie o magliette, ricordatevi sempre di tirare bene questi tessuti prima di stenderli.

In questo modo, riuscirete a tendere e a raddrizzare bene le fibre affinché il tessuto possa asciugarsi senza presentare le classiche grinze.

Mollette

Spesso, ci ritroviamo delle pieghe sui capi a causa anche dell’utilizzo delle mollette o del loro utilizzo sbagliato.

Per questo, vi suggerisco di evitarne l’utilizzo se possibile. Se, invece, è necessario, allora ci sono dei trucchetti che potete seguire.

In caso di t-shirt e camicie, mettete le mollette in corrispondenza della cucitura inferiore o di altre cuciture, come per esempio quelle sotto le ascelle, in modo da non lasciare segni.

Per stendere, invece, le gonne e i pantaloni, mettete 4 mollette a partire dalla vita, ricordandovi di tirare sempre bene gli orli prima di stenderli e lisciando bene il tessuto con le mani.

Grucce

In alternativa alle mollette, potete anche utilizzare le grucce, le quali permettono di dare la giusta forma ai vostri capi senza stropicciarli o farli raggrinzire.

Vi suggerisco, quindi, di sistemare i capi come le magliette, i vestiti e le camicie sulle grucce e di allacciare i bottoni così da dare loro la giusta forma.

Una volta asciugati saranno dritti come non mai!

Più spazio sullo stendibiancheria (VIDEO)

E se volete sapere come ottenere più spazio sullo stendibiancheria, ecco un video pensato per voi!