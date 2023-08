Siete in vacanza, magari in hotel o al campeggio e non sapete come stendere i vostri panni perché non avete le mollette.

Immagino sia successo a tutte di doversi arrangiare o di trovare difficoltà nel far asciugare il bucato perché non avevate a disposizione la lavanderia.

Ma da oggi non accadrà più! Oggi, infatti, vedremo insieme come stendere i panni quando sei fuori in vacanza e non hai le mollette ma hai comunque dei capi da far asciugare!

Biancheria intima e costumi

Se siamo in vacanza, potremmo avere l’esigenza di lavare soprattutto la biancheria intima sporca o i costumi in modo da non provocare cattivi odori in valigia o in modo da poter indossare più volte gli stessi capi nel corso dei giorni. Ma poiché questi sono molto leggeri, non avere le mollette potrebbe essere un gran problema perché non sappiamo come fermarli.

Ma non temete perché il trucchetto per appendere questi capi senza mollette è davvero semplice da provare, in quanto dovrete semplicemente appoggiarli l’uno sull’altro o annodarli ad uno ad uno lungo il filo dello stendino o della corda se non avete lo stendino.

Se, invece, volete appendere i reggiseni, allora potete sfruttare i chiusini dietro e agganciarli intorno al filo: ecco che la vostra biancheria e i vostri costumi saranno appesi senza utilizzare minimamente le mollette!

E se volete anche sapere come lavare il costume e rimuovere tutta la sabbia, ecco un video pensato per voi!

Teli ed asciugamano

Oltre ai costumi, potreste avere l’esigenza di stendere e far asciugare anche i teli e gli asciugamani, che però sono più lunghi e più pesanti e questo è un punto a loro favore perché vi basterà semplicemente piegarli in due affinché la piegatura possa bilanciare il peso e fare da sostegno sulla corda.

Se, però, è una giornata particolarmente ventilata, allora sarebbe meglio ripassare il filo sopra, sul punto della piegatura dell’asciugamano in modo da creare un “fermo”. In caso, invece, stiate utilizzando uno stendino, potete anche semplicemente incastrare questi indumenti all’interno della struttura stessa o stendere l’asciugamano o il telo al centro e chiudere, poi, le ali dello stendino, in caso ci siano.

Jeans, pantaloni, t-shirt e camicie

Una volta visti i capi da “mare”, passiamo a vedere insieme come stendere senza mollette i capi che indossiamo solitamente di sera per uscire quali i jeans, i pantaloni, le t-shirt e le camicie. In questo caso, potrete utilizzare i fili dello stendino, eventuali corde o anche l’attaccapanni.

Se avete a disposizione lo stendino o le corde, vi consigliamo di far passare i fili dello stendino (solitamente smontabili) o la corda nella manica delle maglie, delle camicie o nella gamba dei pantaloni e dei jeans.

In questo modo non solo avrete steso i vostri panni, ma avrete anche evitato la formazione di grinze che spesso si formano a causa delle mollette. Se, poi, non avete né uno stendino né la corda, allora potete usare l’attaccapanni e asciugare questi capi in casa. Per evitare, però, la formazione dell’umidità, vi suggeriamo di mettere vicino all’attaccapanni una ciotolina contenente sale così da assorbire l’umidità in eccesso!

Abiti

Infine, vediamo come stendere gli abiti e i vestiti senza utilizzare le mollette. In questo caso, dovreste avere a portata di mano delle grucce.

Appendete, quindi, gli abiti sulle grucce, chiudete le cerniere o i bottoni così da fermare il capo e appendeteli sull’attaccapanni o sulle corde. I vostri capi non solo saranno asciutti ma anche senza piegature!