Un prodotto che abbiamo costantemente in casa, ma che non sappiamo come usare se non per uno scopo medico è l’acqua ossigenata.

Ci sono casi in cui resta per mesi e mesi chiusa in un mobile, senza che possa dirvi tutti i modi in cui potete sfruttarla al meglio!

Se non conoscete i trucchetti in casa con una bottiglia d’acqua ossigenata, è arrivato il momento di scoprirli insieme!

N.B. L’acqua ossigenata di cui si parla nei seguenti paragrafi è quella per uso dimestico, ovvero a 10 volumi.

In cucina

Iniziamo a vedere gli usi dell’acqua ossigenata in casa partendo dalla cucina, un ambiente dove non penseremmo mai di usarla!

Ed infatti in questo caso il prodotto non servirà per lavare i piatti o sgrassare le padelle, ma sarà utile al fine di togliere in modo efficace le macchie di calcare o di muffa.

Anche sulle piastrelle sarà ottima perché farà sparire lo sporco incrostato in pochissimo tempo!

Dovrete usare semplicemente l’acqua su una spugnetta non abrasiva e strofinare energicamente sulle zone da trattare, vedrete che tornerà tutto come nuovo!

In lavatrice

Passiamo adesso alla lavatrice, un elettrodomestico che può beneficiare tantissimo dell’azione sgrassante dell’acqua ossigenata!

Vediamo nel dettaglio tutti gli usi che potete fare:

Lavaggio a vuoto : da effettuare almeno una volta al mese per purificare la lavatrice da tutto lo sporco accumulato nel cestello e nei tubi. Basterà una tazza di prodotto e un lavaggio a temperature alte.

: da effettuare almeno una volta al mese per purificare la lavatrice da tutto lo sporco accumulato nel cestello e nei tubi. Basterà una tazza di prodotto e un lavaggio a temperature alte. Per la muffa : che sia nella guarnizione, nel cassettino, sull’oblò o in qualsiasi altra zona della lavatrice, la muffa è una nemica e bisogna mandarla subito via! Potete riuscirci solo tamponando sullo sporco con dell’ovatta piena di acqua ossigenata, poi strofinate con uno spazzolino o una spugnetta imbevuti d’acqua ossigenata ed ecco fatto!

: che sia nella guarnizione, nel cassettino, sull’oblò o in qualsiasi altra zona della lavatrice, la muffa è una nemica e bisogna mandarla subito via! Potete riuscirci solo tamponando sullo sporco con dell’ovatta piena di acqua ossigenata, poi strofinate con uno spazzolino o una spugnetta imbevuti d’acqua ossigenata ed ecco fatto! Per sbiancare i panni : un rimedio che in tanti amano! Per avere panni bianchi e lucidi come la neve, dovrete soltanto mettere 2 cucchiai di acqua ossigenata nella vaschetta del detersivo et voilà, bianchi perfetti!

: un rimedio che in tanti amano! Per avere panni bianchi e lucidi come la neve, dovrete soltanto mettere 2 cucchiai di acqua ossigenata nella vaschetta del detersivo et voilà, bianchi perfetti! Pretrattare le macchie sui bianchi: inumidite lo sporco con acqua ossigenata, cospargete con del bicarbonato di sodio e strofinate con lo spazzolino. Lasciate seccare e poi mettete in lavatrice, vedrete che la macchia sarà solo un lontano ricordo!

Bagno

Una zona che torna nuova sotto l’effetto dell’acqua ossigenata è il bagno!

Anche qui ci sono spesso degli insediamenti di calcare e muffa, specie nella doccia e sulle piastrelle, per cui c’è da stare molto attenti.

Per i rubinetti, spargete un po’ di acqua ossigenata sulla spugna dal lato non abrasivo e strofinate energicamente in modo da togliere le macchie, poi risciacquate accuratamente.

Nel caso delle ceramiche e della doccia, potete fare una vera e propria bomba di pulito facendo una pasta densa con mezzo bicchiere d’acqua ossigenata e bicarbonato da aggiungere poco alla volta fino ad avere la consistenza di un gel.

Ottenuto il composto, dovrete usarlo sempre su una spugna per mettere a nuovo le zone critiche e che presentano uno sporco più ostinato.

Lasciate sempre agire il composto per 5 minuti e poi risciacquate.

Per gli infissi anneriti

Gli infissi, dopo una giornata intensa di pioggia sporca, diventano neri e pieni di polvere.

Per tale ragione pulirli diventa un po’ difficile, ma sapete che l’acqua ossigenata è un asso nella manica anche in questo perché vi aiuterà a farli tornare bianchi e lucidi come nuovi!

Quello che serve sugli infissi anneriti è uno spazzolino che possa togliere via tutto facilmente, per questo riempire un bicchiere con acqua ossigenata, immergete lo spazzolino all’interno e strofinate sulla zona da pulire.

Sciacquate benissimo per togliere tutti i residui e non ci vorrà molto prima di vedere un ottimo risultato!

Macchie di ruggine

Le macchie di ruggine, qualsiasi sia la parte colpita, sono sempre un incubo poiché in alcuni casi determinano il vero e proprio danneggiamento di un oggetto o di una superficie.

Al fine di sbiadire la macchia, però, si possono usare vari trucchetti e tra questi spicca anche la nostra cara acqua ossigenata!

Dovete usarla con molta parsimonia inumidendo un disco di cotone o un batuffolo d’ovatta con il prodotto e tamponare più volte sulla ruggine.

Lasciate agire per 10 minuti, poi ripassate una spugna leggermente abrasiva e risciacquate, a questo punto la ruggine sarà andata via!

Muffa sui muri

Proprio come la ruggine, anche la muffa è un problema che non porta mai gioia perché è sintomo di umidità e di eccesso di sporco, specie quando la vediamo sul muro.

Se la tratterete nel modo migliore possibile, la muffa sparirà senza troppi problemi e non diventerà più il vostro peggiore incubo!

E cosa meglio dell’acqua ossigenata al fine di pulire tutto? Impiegherete davvero poco tempo!

Prendete un panno in microfibra, inumiditelo e strizzatelo, poi aggiungete qualche goccia di acqua ossigenata e tamponate ripetutamente e in modo delicato sulla zona interessata.

Lasciate asciugare e ripetete il passaggio se resta ancora della muffa.

Usate il rimedio solo su muri bianchi o molto chiari.

Sporco ostinato sui tessuti

Divani, tovaglie, centrotavola, copriletti e tessuti vari sono importantissimi per adornare la casa, la tavola e dare un aspetto fantastico.

Ma ahimè, c’è sempre quella giornata dove una distrazione li fa sporcare e non c’è tempo a disposizione per lavare tutto.

Quando succede, siate tempestivi e mettete dell’acqua ossigenata sul panno in microfibra, poi strofinate energicamente sulla macchia del tessuto e lasciate asciugare.

Una volta asciutto non ci sarà più lo sporco!