4+1 trucchetti da fare con i termosifoni quando fa molto freddo in casa

Con l’arrivo di fine gennaio, il freddo si fa sentire in maniera più intensa, costringendoci a tenere i termosifoni accesi per gran parte della giornata. Ma sai che ci sono alcuni trucchetti semplici e ingegnosi per migliorare il loro funzionamento, risparmiare energia e persino profumare la casa? Ecco i miei consigli per sfruttare al massimo i termosifoni durante i periodi più freddi dell’anno.

Sfiata i termosifoni per farli funzionare meglio

Se i termosifoni non riscaldano uniformemente o senti un gorgoglio quando sono accesi, potrebbe esserci aria intrappolata al loro interno. Sfiatarli è un’operazione veloce e fondamentale per ottimizzarne l’efficienza. Basta aprire la valvola di sfiato con l’apposita chiave (o una pinza, se non l’hai a portata di mano) finché non fuoriesce acqua senza bolle d’aria. Questo semplice gesto ti assicurerà termosifoni più caldi e un ambiente più confortevole.

Pulisci i termosifoni per un calore più efficace

La polvere che si accumula sui termosifoni non solo rende meno efficiente la diffusione del calore, ma può anche peggiorare la qualità dell’aria in casa. Per pulirli velocemente:

Usa un phon per soffiare via la polvere dagli interstizi.

per soffiare via la polvere dagli interstizi. Passa un panno inumidito con una soluzione di acqua e aceto per eliminare lo sporco ostinato e igienizzare.

Ricorda: termosifoni puliti garantiscono un calore uniforme e una casa più sana.

Metti un pannello riflettente dietro ai termosifoni

Un trucchetto poco conosciuto ma molto efficace è applicare un pannello riflettente dietro ai termosifoni, soprattutto se sono posizionati su pareti esterne. Questi pannelli (reperibili nei negozi di bricolage o facilmente realizzabili con un foglio di alluminio) riflettono il calore verso l’interno, evitando dispersioni.

Come realizzarlo fai da te:

Procurati un cartone rigido o un pannello sottile (ad esempio, un pezzo di compensato leggero).

Rivestilo con un foglio di alluminio, assicurandoti che la parte lucida sia rivolta verso l’esterno.

Fissa l’alluminio al cartone con del nastro adesivo resistente.

Posiziona il pannello dietro al termosifone, assicurandoti che non blocchi il flusso dell’aria. Per tenerlo fermo, puoi usare delle strisce adesive o appoggiarlo direttamente alla parete.

Questo metodo semplice ed economico ridurrà la dispersione del calore e renderà più efficiente il riscaldamento della tua casa.

Il risultato? Una casa più calda senza dover alzare il termostato.

Profuma la casa con il calore dei termosifoni

Approfitta del calore dei termosifoni per diffondere un piacevole profumo in casa. Ecco alcune idee semplici e pratiche per ottenere il massimo risultato:

Ciotoline con oli essenziali

Riempire una piccola ciotola resistente al calore con acqua calda e aggiungere 5-10 gocce del tuo olio essenziale preferito (lavanda, agrumi, cannella o eucalipto sono ottime scelte). Posiziona la ciotola direttamente sul termosifone, facendo attenzione a non farla traboccare. Il calore aiuterà l’acqua a evaporare lentamente, diffondendo il profumo nell’aria.

Bucce di agrumi essiccate

Se vuoi una soluzione naturale, puoi usare bucce di arancia o limone. Dopo averle lasciate essiccare su un termosifone per qualche ora, posizionale in un contenitore poco profondo con un po’ di acqua. Il calore rilascerà il loro profumo fresco e agrumato.

Sacchettini di spezie

Prepara un sacchettino di stoffa traspirante con spezie come cannella, chiodi di garofano e anice stellato. Appoggialo sul termosifone: il calore farà sprigionare un profumo caldo e avvolgente.

Foglie di alloro o erbe aromatiche

Un altro metodo naturale è disporre qualche foglia di alloro o rametti di rosmarino su un piattino con un po’ d’acqua. Il calore esalterà le loro note aromatiche, perfette per un ambiente accogliente.

Usa un umidificatore per termosifoni

Quando i termosifoni restano accesi a lungo, l’aria tende a seccarsi, rendendo l’ambiente meno confortevole e causando secchezza a pelle e vie respiratorie. Per rimediare, posiziona un umidificatore da termosifone (quelli in ceramica sono i più comuni) riempito con acqua. Puoi aggiungere anche qui qualche goccia di olio essenziale per un effetto 2 in 1: aria più umida e profumata.