I rubinetti, si sa, sono le componenti più esposte all’acqua e, perciò, tendono spesso a presentare aloni e macchie bianche dovute principalmente al calcare.

E diciamocelo, quella patina opaca fa perdere tutta la bellezza ai nostri rubinetti e li fa sembrare sporchi e usurati nonostante la pulizia.

Pulirli, infatti, non basta, in quanto c’è un trucco in grado di lucidarli: il trucco della candela. Volete sapere qual è? Vediamolo insieme!

Come fare

Il trucchetto della candela è davvero semplice da provare, in quanto tutto ciò che dovrete fare è munirvi di una candela che comunemente accendete quando manca la luce e sfruttare la sua cera, in quanto è quella che salverà i nostri rubinetti!

Prendete, quindi, una candela lunga e accendetela per circa 1 minuto, dopodiché fate seccare un po’ la cera per qualche secondo, ricordandovi però che deve essere comunque un po’ liquida e strofinate la candela sui rubinetti energicamente. A questo punto, passate un panno per togliere la cera e l’acciaio dei vostri rubinetti sarà brillante come non mai!

Inoltre, la cera non solo aiuterà a lucidare, ma creerà anche una sorta di patina in grado di non trattenere l’acqua e farla scivolare, scongiurando, così, la formazione del calcare.

N.B Ovviamente, vi ricordiamo di non mettere la cera bollente direttamente sull’acciaio, ma di attendere qualche secondo.

Altri rimedi per lucidare i rubinetti

Oltre al trucchetto della candela, però, ci sono altri rimedi facili e veloci che verranno in vostro soccorso in caso di macchie di calcare sui vostri rubinetti. Vediamoli insieme!

Aceto bianco

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare l’aceto bianco, il quale è noto proprio per la sua funzione lucidante e smacchiante. Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente è una manna dal cielo per lucidare il piano cottura pieno di aloni!

In questo caso, dovrete semplicemente versare qualche goccia di questo ingrediente sulla parte non abrasiva della spugna e strofinare sul vostro rubinetto macchiato. Dopodiché, fate agire per un po’ prima di risciacquarlo.

Acido citrico

Oltre all’aceto, anche l’acido citrico è conosciuto per il suo essere un brillantante naturale, utilizzato anche per far brillare i bicchieri macchiati di calcare in lavastoviglie!

Versate 150 gr di acido citrico in 1 brocca contenente un litro d’acqua demineralizzata, dopodiché mescolate, travasate la soluzione in un flacone spray e vaporizzatela sui rubinetti di acciaio. A questo punto, fate agire per qualche minuto e passate un panno in microfibra per asciugare.

Mix lucidante

Se il vostro rubinetto sembra essere ancora macchiato di calcare, allora abbiamo noi il rimedio che fa per voi: il mix lucidante, il quale coniuga diversi ingredienti fino ad ottenere un prodotto super efficace! Vi occorreranno:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

1 bicchiere di aceto bianco d’alcol

Succo di 2 limoni

Iniziate con il versare l’acqua in una brocca graduata, dopodiché aggiungete l’acido citrico, il limone e l’aceto e mescolate per amalgamare il tutto. A questo punto, travasate questa miscela in un flacone spray, vaporizzatela sul rubinetto e passate una spugnetta per strofinare. Infine, fate agire per qualche minuto prima di risciacquare con acqua calda e asciugare accuratamente.

Avvertenze

Consigliamo di provare i rimedi indicati prima in una zona nascosta per assicurarvi di non danneggiare o macchiare l’acciaio.