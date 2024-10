Un pezzo nascosto della Moka che tutti dimenticano di pulire

Chi non ama l’aroma inconfondibile di un buon caffè preparato con la moka? È un rituale mattutino per molte persone, che altrimenti non inizierebbero la giornata con il piede giusto!

E una moka ben pulita è la chiave per un caffè dal sapore impeccabile! Ma ti sei mai chiesto se la stai davvero pulendo in modo corretto? Con il tempo i residui di caffè possono accumularsi all’interno e, se non vengono rimossi, possono alterare il gusto della bevanda, rendendola più amara e meno aromatica.

Una pulizia accurata, quindi, non solo prolunga la vita della caffettiera, ma ci permette anche di ottenere una tazza di caffè migliore, senza strani retrogusti. E anche se può sembrare perfettamente pulita, c’è una parte nascosta della moka che quasi tutti tralasciano… Scopriamo insieme qual è e come migliorare il sapore del nostro caffè!

La Parte Segreta della Moka

Quando smontiamo la moka per pulirla, solitamente ci limitiamo a lavare il serbatoio dell’acqua, il bricco e il filtro centrale. Tuttavia, c’è una parte “segreta” che spesso non viene considerata: l’interno del filtro superiore. A prima vista, questo piccolo componente può sembrare pulito, ma al suo interno tendono ad accumularsi residui di caffè incrostato che non vanno via con un semplice risciacquo.

Come Smontare il Filtro Interno

Per accedere a questa parte nascosta della moka, dovrai smontare con attenzione il filtro. Ecco come fare:

Spingi il filtro con un cacciavite piatto, facendo attenzione a non danneggiarlo né a ferirti le mani.

Solleva delicatamente la parte superiore, che rivelerà il lato nascosto del filtro. È qui che solitamente si trova una patina scura: è il risultato di mesi (o persino anni!) di utilizzo e residui di caffè incrostati.

Come Pulire a Fondo il Filtro

Ora che hai individuato la parte segreta della moka, è il momento di pulirla!

Ammorbidisci le incrostazioni: metti il filtro sotto un getto di acqua calda, che aiuterà a sciogliere i residui più tenaci. Puoi anche immergerlo in una ciotola di acqua calda per qualche minuto, così che le incrostazioni si ammorbidiscano ulteriormente. Strofina con delicatezza: prendi una spugnetta non abrasiva, o un piccolo spazzolino, e strofina delicatamente la superficie interna del filtro. Evita di utilizzare detergenti, perché questi possono lasciare residui che altererebbero l’aroma del caffè. Risciacqua e asciuga: dopo aver rimosso tutte le incrostazioni, sciacqua bene il filtro con acqua corrente, poi asciugalo con cura prima di rimontarlo.

Rimontare la Moka e Gustare un Caffè Perfetto

Ora che il filtro è perfettamente pulito, rimonta tutte le parti della moka e preparati per un caffè dal gusto privo di retrogusti sgradevoli. Una moka ben curata non solo durerà più a lungo, ma ti permetterà di gustare un caffè dal sapore intenso come se fosse il primo utilizzo.