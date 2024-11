Tutti gli usi dell’acqua ossigenata in casa

L’acqua ossigenata è una elemento presente nella maggior parte delle case e che si usa per vari scopi. Spesso la si vede lì nel mobile e la si tiene per tanto tempo fino al punto che a volte, quando serve, non sappiamo nemmeno di averla!

Invece l’acqua ossigenata può rappresentare davvero una risorsa preziosa, sia per le pulizie che per il bucato, bisogna solo stare attenti ad utilizzare quella giusta! Infatti, l’acqua di cui parleremo oggi, è quella a 10 volumi, ossia al 3%, dunque se usate i metodi che vi indicherò, attenetevi a questo tipo di prodotto. Vediamo insieme come usarla per pulire varie aree della casa tutti i giorni!

osa usare

Come abbiamo detto, l’acqua ossigenata è facilmente reperibile nei supermercati e può essere utilizzata senza alcun problema dai consumatori. Quella che troviamo in commercio, è a concentrazioni basse, diluita al 3% ovvero 10 volumi. Tale diluizione rende sicuro l’utilizzo dell’acqua ossigenata per la pelle e per la casa. A concentrazioni elevate l’acqua ossigenata ha un alto livello di irritabilità e tossicità soprattutto se ingerite. In quei casi, viene adoperata indossando guanti e mascherine. Facciamo un riepilogo:

Acqua ossigenata diluita al 3% – 10 volumi – non tossica

– – non tossica Acqua ossigenata diluita al 3,6% – 12 volumi – non tossica

– – non tossica Perossido di idrogeno diluito al 10% – 34 volumi – concentrazione tossica

Perossido di idrogeno diluito al 30% – 111 volumi – concentrazione tossica

Perossido di idrogeno diluito al 40% – 154 volumi – concentrazione tossica

Ora che abbiamo approfondito le tipologie di perossido di idrogeno, quelle più comuni e idonee all’utilizzo domestico è l’acqua ossigenata diluita al 3% e al 3,6%. A questo punto, non ci resta che scoprire insieme tutti gli usi dell’acqua ossigenata!

Anti Calcare

Quando si tratta di mandare via il calcare l’acqua ossigenata dà proprio il meglio di sé! Infatti la sua proprietà riesce a sciogliere anche le macchie più ostinate di calcare in poco tempo e senza fatica.

Tutto quello che dovrete fare è mettere qualche goccia di prodotto direttamente sulla spugnetta e strofinare su tutte le zone interessate, in particolare ve la consiglio in bagno. In alternativa potete riempire un vaporizzatore metà con acqua ossigenata, metà con acqua normale e aggiungere il succo di 1 limone.Vaporizzate sulle macchie di calcare, lasciate agire per qualche minuto e poi risciacquate…il risultato sarà fantastico!

Anti muffa

Non solo il calcare, ma anche la muffa rappresenta un bel problema in casa. Per dire addio alla muffa servono degli ingredienti che possano essere efficaci e allo stesso tempo non rovinare le superfici. In questo caso l’acqua ossigenata viene in nostro soccorso! Non dovrete far altro che inumidire un panno in microfibra e aggiungere dell’acqua ossigenata, poi tamponate sulle zone che presentano la muffa come muri, angoli del bagno, mobili e così via. Passate il panno in maniera delicata e lasciate che agisca per diversi minuti, successivamente dovrete risciacquare e togliere via i residui con una spugna morbida.

Per le fughe annerite

Quante volte rivolgiamo lo sguardo verso il pavimento e notiamo che le fughe sono particolarmente annerite? Purtroppo la polvere e lo sporco che vi si insinuano all’interno sfuggono al nostro controllo ed è per questo che, di tanto in tanto, bisogna sgrassarle per bene. Dovrete preparare una pasta densa con 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e acqua ossigenata a filo per ottenere un composto dalla consistenza di un gel.

Mettete su uno spazzolino dalle setole morbide e iniziate a strofinare sulle piastrelle, poi lasciate agire il tutto per 5 minuti. Successivamente risciacquate ed ecco che le fughe saranno tornate nuove!

Nella doccia

La doccia è una delle aree della casa che tende a sporcarsi di più in assoluto! Forse, però, non sapevate che è proprio nella doccia che l’acqua ossigenata risulta molto preziosa al punto che non ne potrete fare a meno. Dovrete usarla come detergente naturale per pulirla interamente, dal calcare, ai residui di sapone fino alle macchie ostinate. Un metodo molto amato è quello di bagnare dell’ovatta con il prodotto e disporla in fila sui binari anneriti della doccia per togliere tutta la muffa. Basterà farla agire per un po’ di tempo e dopo strofinare e sciacquare via i residui. Per tutte le altre zone non dovrete far altro che usare l’acqua ossigenata su un panno in microfibra o su una spugnetta.

In lavatrice

L’acqua ossigenata può essere usata in lavatrice per pulirla a fondo dallo sporco, dalla muffa e dal calcare.

Lavaggio a vuoto : da effettuare almeno una volta al mese per purificare la lavatrice da tutto lo sporco accumulato nel cestello e nei tubi. Basterà una tazza di prodotto e un lavaggio a temperature alte.

: da effettuare almeno una volta al mese per purificare la lavatrice da tutto lo sporco accumulato nel cestello e nei tubi. Basterà una tazza di prodotto e un lavaggio a temperature alte. Per la muffa : che sia nella guarnizione, nel cassettino, sull’oblò o in qualsiasi altra zona della lavatrice, la muffa è una nemica e bisogna mandarla subito via! Potete riuscirci solo tamponando sullo sporco con dell’ovatta piena di acqua ossigenata, poi strofinate con uno spazzolino o una spugnetta imbevuti d’acqua ossigenata ed ecco fatto!

: che sia nella guarnizione, nel cassettino, sull’oblò o in qualsiasi altra zona della lavatrice, la muffa è una nemica e bisogna mandarla subito via! Potete riuscirci solo tamponando sullo sporco con dell’ovatta piena di acqua ossigenata, poi strofinate con uno spazzolino o una spugnetta imbevuti d’acqua ossigenata ed ecco fatto! Per sbiancare i panni : un rimedio che in tanti amano! Per avere panni bianchi e lucidi come la neve, dovrete soltanto mettere 2 cucchiai di acqua ossigenata nella vaschetta del detersivo et voilà, bianchi perfetti!

: un rimedio che in tanti amano! Per avere panni bianchi e lucidi come la neve, dovrete soltanto mettere 2 cucchiai di acqua ossigenata nella vaschetta del detersivo et voilà, bianchi perfetti! Pretrattare le macchie sui bianchi: inumidite lo sporco con acqua ossigenata, cospargete con del bicarbonato di sodio e strofinate con lo spazzolino. Lasciate seccare e poi mettete in lavatrice, vedrete che la macchia sarà solo un lontano ricordo!

Mobili ingialliti

I mobili bianchi non sono più comunissimi negli appartamenti, ma c’è chi ancora li sceglie per arredare la casa! Tuttavia questi con il tempo tendono a diventare gialli e a presentare quegli aloni particolarmente antiestetici, ma l’acqua ossigenata è fantastica al fine di mandarli via. Dovrete mettere un po’ di prodotto su una spugnetta morbida e strofinare energicamente sulla macchia, poi lasciate agire per qualche minuto e risciacquate. Ripetete il passaggio finché l’alone non sarà andato definitivamente via, potete potenziare l’azione pulente con un po’ di bicarbonato di sodio.

Per sbiancare le ceramiche

Ultimo metodo che vediamo con l’acqua ossigenata nelle pulizie di casa è per sbiancare le ceramiche! Avete presente quando i sanitari diventano un po’ scuri a causa della polvere e perdono la loro tipica lucentezza? Beh, l’acqua ossigenata è fantastica per farle brillare di nuovo! Spargete un po’ di prodotto sulla spugna, poi versatene un po’ anche nella tazza interna del WC così da prevenire gli aloni gialli. Strofinate su tutte le ceramiche e dopo risciacquate per bene…torneranno come nuove!

Per rimuovere gli aloni di sudore

Infine, vediamo insieme come rimuovere gli aloni di sudore dalle magliette bianche che tendono a formarsi nella zona sub-ascellare e rendono le nostre t-shirt per niente belle da indossare.

In questo caso, dovrete direttamente versare l’acqua ossigenata sui dischetti di cotone prima di tamponarli sugli aloni di sudore. Ovviamente, questo rimedio può essere utilizzato anche sulle altre macchie gialle presenti sul capo, a patto però che si tratti sempre di capi bianchi. A questo punto, mettete la maglietta in lavatrice e procedete con il comune lavaggio: sarà bianca come appena comprata! L’acqua ossigenata, infatti, è considerata una candeggina ecologica in grado di conferire candore ai capi chiari che si sono ingialliti col tempo!

N.B Ricordatevi di utilizzare l’acqua ossigenata solo sui capi bianchi perché la sua funzione sbiancante potrebbe sbiadire quelli colorati.

Per gli infissi anneriti

Gli infissi, dopo una giornata intensa di pioggia sporca, diventano neri e pieni di polvere. Per tale ragione pulirli diventa un po’ difficile, ma sapete che l’acqua ossigenata è un asso nella manica anche in questo perché vi aiuterà a farli tornare bianchi e lucidi come nuovi!

Quello che serve sugli infissi anneriti è uno spazzolino che possa togliere via tutto facilmente, per questo riempire un bicchiere con acqua ossigenata, immergete lo spazzolino all’interno e strofinate sulla zona da pulire. Sciacquate benissimo per togliere tutti i residui e non ci vorrà molto prima di vedere un ottimo risultato!

Macchie di ruggine

Le macchie di ruggine, qualsiasi sia la parte colpita, sono sempre un incubo poiché in alcuni casi determinano il vero e proprio danneggiamento di un oggetto o di una superficie. Al fine di sbiadire la macchia, però, si possono usare vari trucchetti e tra questi spicca anche la nostra cara acqua ossigenata! Dovete usarla con molta parsimonia inumidendo un disco di cotone o un batuffolo d’ovatta con il prodotto e tamponare più volte sulla ruggine. Lasciate agire per 10 minuti, poi ripassate una spugna leggermente abrasiva e risciacquate, a questo punto la ruggine sarà andata via!

Sporco ostinato sui tessuti

Divani, tovaglie, centrotavola, copriletti e tessuti vari sono importantissimi per adornare la casa, la tavola e dare un aspetto fantastico. Ma ahimè, c’è sempre quella giornata dove una distrazione li fa sporcare e non c’è tempo a disposizione per lavare tutto. Quando succede, siate tempestivi e mettete dell’acqua ossigenata sul panno in microfibra, poi strofinate energicamente sulla macchia del tessuto e lasciate asciugare. Una volta asciutto non ci sarà più lo sporco!

Contro i cattivi odori

Può capitare che in giornate molto stressanti o durante l’estate, il nostro corpo è soggetto ad una sudorazione maggiore che provoca cattivi odori anche nelle scarpe. La parte che ne risente di più sono senz’altro i piedi. Per combattere la puzza, potete immergere i piedi in una bacinella contenente acqua calda, aggiungete poi 100 ml di acqua ossigenata e tenete in ammollo per mezz’ora. Successivamente passate al normale lavaggio dei piedi con sapone e vedrete che saranno liberi dai cattivi odori e protetti!

Per utensili in cucina

Per ultimo vediamo un rimedio utilizzato frequentemente quando ci ritroviamo a dover pulire utensili in cucina molto vecchi o particolarmente sporchi. Come abbiamo detto per le superfici, l’acqua ossigenata elimina germi, batteri e sporco ostinato, quindi è la scelta giusta in questo caso.

Riempite una bacinella con acqua calda e aggiungete 100 ml di acqua ossigenata. Immergete gli utensili all’interno e lasciate in ammollo per diverse ore. Dopodiché lavateli normalmente a mano o in lavastoviglie e vedrete che saranno completamente puliti!