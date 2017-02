10 trucchi per pulire casa che non funzionano

Quante leggende sulla pulizia della casa, sulle macchie degli abiti e sugli usi alternativi di ingredienti e oggetti nati per altre funzioni, ma adattabili a nuove e originali. Il Web è pieno di “trucchi” e “segreti” per eliminare l’unto dai panni, lo sporco vecchio solo con le cose che abbiamo a portata di mano in casa.

Non tutti i trucchi funzionano davvero, alcuni di essi potrebbero addirittura peggiorare la situazione. Scopriamo i 10 trucchi che in realtà non funzionano.

Fogli profumati nell’asciugatrice

Quanti di voi hanno acquistato i famigerati fogli profumati da inserire nelle asciugatrici per diffondere un buon odore nell’ambiente. Non è una buona idea, meglio i sacchetti profumati che non bloccano il flusso d’aria dal boccale.

Limone in lavastoviglie

Tante casalinghe seguono i falsi trucchi per la pulizia dei piatti in lavastoviglie. Uno di questi è mettere un limone in essa. Non è un rimedio che funziona in quanto il flusso di acqua che scorre è troppo abbondante per sfruttare le proprietà dell’agrume.

Cera per proteggere il piano cottura

La cera per auto è tossica e non deve essere mai usata per proteggere piani lavoro di cucina. E’ inoltre altamente infiammabile.

Bicarbonato e aceto

In tanti usano il bicarbonato di sodio e aceto come detergente universale. Assolutamente sbagliato perchè la soda è alcalina mentre l’aceto è acido. Entrambi si neutralizzano a vicenda.