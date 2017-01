Gli usi alternativi del colluttorio

61 visite

Conosciamo il colluttorio soprattutto per la sua funzione primaria, ovvero quella di completare l’igiene della bocca dopo l’uso dello spazzolino, per prevenire l’alito cattivo e per rinfrescare il cavo orale (colluttori da banco come listerine) o per infiammazioni gengivali, dolori dentali etc (colluttori medicali come corsil, curasept e tantum verde).

Benchè questa pratica sia in aumento, non tutti sanno che il colluttorio (esclusivamente quello da banco) può avere anche altri usi alternativi che non ci si aspetta. Scopriamoli insieme.

Colluttorio come antimicotico

Problemi di micosi alle unghie? Niente paura basta usare il colluttorio. Prendete una bacinella e versateci il liquido Mettere in ammollo i piedi per almeno 30 minuti. Risultato? Se non scompaiono all’istante potrete notare un netto miglioramento. Contro l’onicomicosi leggi anche il Metodo Ruffini.

Colluttorio come deodorante

Se avete terminato il vostro deodorante preferito potete tamponare con un escamotage molto particolare (ed efficace a detta di coloro che l’hanno testato). L’alternativa è il colluttorio da passare sotto le ascelle con l’aiuto di un batuffolo di cotone.

Collutorio per rinfrescare l’aria

Per mantenere i servizi igienici salvi da batteri e fungi è efficace versare un po’ di liquido del colluttorio nel water. In questo modo anche l’aria si manterrà fresca e verrà diffuso un buon odore.