Argilla verde: usi e proprietà

L’argilla verde, con la sua azione purificante, può fare meraviglie per risolvere molti problemi legati alla pelle come acne, pelle grassa ed eczema.

L’argilla è conosciuta sin dalla preistoria e fu la vera prima sostanza curativa usata dai nostri antenati. Anche la scienza moderna ne ha oggi confermato le proprietà benefiche.

Questo composto è un minerale dal forte potere assorbente, composto da residui di piante decomposte e tracce di calcio, allumino, magnesio, silice, fosforo, rame e zinco. È l’acqua ad attivare le sostanze nutritive di questi elementi, sprigionandone l’azione pulente e disintossicante.

Vediamo insieme tutte le proprietà benefiche dell’argilla verde e come utilizzarla per i nostri trattamenti di bellezza.

Preparare il composto di argilla verde

La poltiglia usata per i nostri trattamenti curativi e di bellezza non è altro che polvere di argilla mescolata con semplice acqua. Per prepararla, basterà versare l’argilla in una ciotola abbastanza capiente (che non sia di metallo) e aggiungere acqua finché la polvere non sarà sommersa.

Mescolate bene con un cucchiaio – anche questo di un materiale che non sia metallo – e lasciate riposare per due ore affinché l’argilla assorba completamente l’acqua. Una pasta troppo liquida è più difficile da tenere in posa sulla pelle, quindi assicuratevi che la poltiglia abbia la consistenza giusta per aderire facilmente.

Mantiene la pelle in salute

Questo prodotto organico è ricco di minerali essenziali, come calcio, magnesio, fosforo, zinco, selenio e ferro. La sua applicazione rivitalizza le cellule che aiutano a contrastare la pelle spenta. Una maschera due volte a settimana è l’ideale per ridare vita al viso; se avete la pelle tendente al secco, limitate il trattamento ad un solo giorno a settimana.

Elimina il sebo in eccesso della pelle

L’abilità del’argilla verde di assorbire il grasso in eccesso la rende un’ottima soluzione per contrastare la pelle grassa. Punti neri e brufoli provocati dall’eccesso di sebo sulla pelle non saranno più un incubo. L’applicazione può essere effettuata dalla due alle quattro volte a settimana, a seconda dell’oleosità della pelle.

Il risultato sarà la purificazione delle zone con più sebo, per rivelare un viso luminoso e sano.

Combatte l’acne

Le sue qualità assorbenti sono molto efficaci anche per il trattamento dell’acne. L’argilla verde depura la pelle, rimuove le cellule morte e le impurità dai pori ostruiti. Anche le tossine più profonde vengono efficacemente eliminate con una maschera all’argilla, contrastando la comparsa dei tanto odiati brufoli.

Oltre a ridurre le impurità – se tolto dal viso prima che si asciughi – questo trattamento dona un certo grado di idratazione che renderà la pelle visivamente più giovane.