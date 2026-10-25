Home / Pulizie / Le porte bianche diventano grigie nella zona intorno alla maniglia

Le porte bianche di casa possono sembrare perfettamente pulite, ma osservando la zona intorno alla maniglia capita di notare una sfumatura grigiastra che risalta rispetto al resto della superficie. Non si tratta sempre di una macchia precisa: spesso è un alone diffuso, più evidente nei punti in cui vengono appoggiate le dita.

Il problema riguarda soprattutto le porte utilizzate frequentemente, come quelle del bagno, della cucina e delle camere. Ogni volta che vengono aperte o chiuse, le mani possono lasciare piccole quantità di sebo, polvere e residui che, accumulandosi, modificano l’aspetto della finitura. Per eliminarli è importante intervenire senza strofinare eccessivamente, soprattutto quando la porta è laccata o presenta una superficie opaca.

Perché diventano grigie

La zona intorno alla maniglia è una delle parti della porta che vengono toccate più spesso. Non sempre, infatti, si afferra soltanto la maniglia: capita di appoggiare le dita anche sul pannello mentre si apre o si richiude la porta.

Con il tempo, il grasso naturale della pelle può mescolarsi alla polvere presente nell’ambiente e creare una patina sottile.

Sulle porte bianche questa patina diventa particolarmente evidente perché assume una colorazione grigiastra, soprattutto vicino al bordo e nella zona immediatamente sopra o sotto la maniglia.

Il problema può essere più marcato sulle porte con finitura opaca, dove le impronte possono risultare visibili anche quando la superficie non presenta uno sporco abbondante.

Prima di pulire conviene osservare se l’alone è superficiale oppure se il colore della finitura sembra essere cambiato. Questa distinzione è importante perché non tutti i segni possono essere eliminati con un normale lavaggio.

Prima togliere la polvere

Quando la zona intorno alla maniglia appare grigia, non è necessario iniziare subito con una spugna bagnata.

È preferibile eliminare prima la polvere superficiale con una microfibra morbida e asciutta, passando delicatamente sulla parte interessata.

Questo permette di raccogliere i residui asciutti senza mescolarli immediatamente all’acqua, evitando di creare una patina che potrebbe allargare l’alone.

Il panno va passato anche lungo il bordo laterale della porta, dove le dita possono lasciare impronte durante l’apertura.

Una volta eliminata la polvere, è più semplice individuare le zone nelle quali rimane lo sporco grasso, che generalmente richiede un trattamento leggermente diverso.

Il sapone di Marsiglia

Quando l’alone grigio dipende da una patina di sebo e sporco, sulle superfici compatibili si può utilizzare una soluzione molto leggera di acqua tiepida e sapone di Marsiglia.

In una piccola bacinella si versa acqua tiepida e si aggiunge una quantità minima di sapone, mescolando fino a ottenere una soluzione appena saponata.

Si immerge una microfibra morbida e la si strizza accuratamente. Il panno deve essere soltanto umido, senza lasciare gocce sulla porta.

La zona grigiastra viene pulita con movimenti delicati, senza concentrare tutta la pressione su un unico punto. È preferibile trattare anche una piccola parte circostante, per evitare differenze evidenti tra la zona appena pulita e il resto del pannello.

Se lo sporco non viene eliminato completamente al primo passaggio, è meglio ripetere l’operazione anziché aumentare la quantità di sapone.

Successivamente, quando previsto dalla finitura, si utilizza un secondo panno appena inumidito con sola acqua per eliminare i residui, completando con un’asciugatura delicata.

Prima del trattamento è importante verificare che il sapone di Marsiglia sia compatibile con la finitura, soprattutto in presenza di porte laccate, verniciate o rivestite.

Attenzione alla finitura

Non tutte le porte bianche sono realizzate con lo stesso materiale. Alcune sono laccate, altre rivestite in laminato, mentre altre ancora presentano verniciature opache o particolari trattamenti superficiali.

Su queste superfici, strofinare con troppa forza può modificare l’aspetto della finitura, creando una zona più lucida rispetto al resto della porta.

Per questo è importante evitare spugne abrasive e strumenti che potrebbero graffiare il rivestimento.

Se dopo una pulizia delicata rimane un alone grigio, non è detto che sia ancora presente dello sporco. In alcuni casi la superficie può essere stata alterata dal contatto ripetuto con le mani o da precedenti trattamenti.

Un segnale da osservare è la presenza di una differenza di lucentezza tra la zona intorno alla maniglia e il resto della porta.

Se il colore non cambia dopo aver eliminato lo sporco superficiale, è preferibile interrompere i tentativi ripetuti e verificare le indicazioni di manutenzione del produttore.

Evitare nuovi aloni

Per limitare la formazione di nuove macchie grigie, è utile dedicare qualche attenzione in più alla zona intorno alle maniglie durante le normali pulizie.

Non è necessario lavare completamente la porta ogni volta. Spesso basta controllare i punti maggiormente toccati e rimuovere le impronte prima che si mescolino alla polvere.

Un panno morbido adatto alla finitura può essere utilizzato per pulire la zona vicina alla maniglia e il bordo laterale, dove le dita si appoggiano frequentemente.

È utile controllare anche la parte posteriore della maniglia, perché proprio lì possono accumularsi residui che vengono trasferiti nuovamente sulla porta.

Quando viene utilizzato un detergente, è importante non esagerare con la quantità e rimuovere completamente eventuali residui, evitando di lasciare una nuova patina.