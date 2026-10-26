Home / Pulizie / Forno / La griglia del forno resta sporca nei punti in cui le barre si incrociano

La griglia del forno può sembrare pulita dopo il lavaggio, ma osservando attentamente i punti in cui le barre si incrociano capita di trovare ancora piccoli accumuli scuri. Sono residui che una normale spugna fatica a raggiungere e che, con il passare del tempo, diventano sempre più difficili da eliminare.

Il problema riguarda soprattutto il grasso cotto e i residui alimentari che si depositano durante la preparazione dei cibi. Per rimuoverli non è necessario strofinare a lungo ogni singola barra. Sulle griglie compatibili può essere utile un trattamento con sapone giallo molle, che aiuta ad ammorbidire lo sporco grasso prima di intervenire sulle giunture.

Lo sporco tra le barre

Durante la cottura, piccoli schizzi di grasso e residui alimentari possono raggiungere la griglia, soprattutto quando vengono preparati cibi direttamente sulle barre oppure quando una teglia lascia fuoriuscire qualche goccia.

Il calore del forno rende questi residui progressivamente più aderenti. Quando la griglia viene utilizzata più volte senza una pulizia accurata, lo sporco tende ad accumularsi nei punti meno accessibili.

Le intersezioni tra le barre metalliche sono particolarmente problematiche perché presentano piccoli angoli nei quali il grasso può fermarsi e indurirsi.

Una spugna riesce generalmente a pulire la parte superiore delle barre, ma può scorrere sopra le giunture senza raggiungere completamente lo sporco.

È proprio per questo che, anche dopo il lavaggio, possono rimanere puntini marroni o neri concentrati nei punti di incrocio.

Il rimedio con sapone giallo

Quando i residui sono ormai secchi, il primo passaggio consiste nell’ammorbidire le incrostazioni prima di tentare di rimuoverle.

La griglia deve essere completamente fredda e rimossa dal forno seguendo le indicazioni del produttore.

Se il materiale lo consente, può essere sistemata in una bacinella sufficientemente grande oppure nel lavello, proteggendo la superficie sottostante da eventuali graffi.

Si aggiunge acqua calda, ma non bollente, e una piccola quantità di sapone giallo molle, mescolando fino a distribuirlo nell’acqua.

La griglia può essere lasciata in ammollo per circa 20-30 minuti, purché il produttore consenta questo trattamento.

Durante questo tempo, il sapone può contribuire ad ammorbidire la patina grassa aderente alle barre, rendendo più semplice la rimozione successiva.

Non è necessario utilizzare grandi quantità di prodotto. Un eccesso di sapone renderebbe soltanto più lungo il risciacquo.

Se alcune incrostazioni rimangono molto resistenti, è preferibile ripetere il trattamento anziché strofinare immediatamente con forza.

Pulire gli incroci

Dopo l’ammollo, la parte più importante della pulizia riguarda proprio i punti in cui le barre si incontrano.

Per raggiungerli può essere utile uno spazzolino con setole morbide, compatibile con il rivestimento della griglia.

Lo spazzolino permette di lavorare sulle piccole giunture con maggiore precisione rispetto a una normale spugna.

È preferibile effettuare movimenti brevi e controllati, seguendo prima una barra e poi quella che la incrocia. In questo modo si raggiungono entrambi i lati del punto in cui lo sporco si è accumulato.

Se alcuni residui rimangono aderenti, conviene ripetere brevemente l’ammollo anziché aumentare la pressione.

Una volta puliti gli incroci, si può passare una spugna non abrasiva lungo tutta la griglia, controllando anche i bordi esterni e le estremità delle barre.

Terminata la pulizia, è importante risciacquare accuratamente per eliminare ogni traccia di sapone e di sporco, quindi asciugare completamente la griglia prima di riporla nel forno.

Se rimangono punti neri

Non tutti i segni scuri presenti sulla griglia sono necessariamente residui alimentari.

Quando un punto nero rimane invariato anche dopo una pulizia accurata, potrebbe trattarsi di un’alterazione superficiale del metallo o del rivestimento.

Alcune griglie possono presentare zone scurite dal calore oppure piccoli segni nei punti di saldatura delle barre.

In questi casi continuare a strofinare non permette necessariamente di recuperare l’aspetto originale.

È importante evitare pagliette metalliche, coltelli e raschietti improvvisati, soprattutto quando la griglia presenta un rivestimento protettivo.

Se sono presenti parti scheggiate, ruggine o rivestimenti che si staccano, è preferibile verificare le indicazioni del produttore e valutare la sostituzione della griglia.

La differenza fondamentale è distinguere lo sporco ancora aderente da un segno che appartiene ormai alla superficie.

Non aspettare troppo

Per evitare che le intersezioni delle barre diventino sempre più difficili da pulire, conviene controllare la griglia dopo le cotture che producono molti schizzi di grasso.

Non è necessario effettuare un ammollo completo dopo ogni utilizzo, ma eliminare i residui più evidenti quando la griglia si è raffreddata può impedire che vengano sottoposti ripetutamente al calore.

Durante la normale pulizia è utile osservare soprattutto gli incroci, i bordi e le estremità delle barre, invece di limitarsi alla parte centrale.

Se sono presenti piccoli depositi recenti, una spugna morbida e un detergente adatto possono essere sufficienti, senza dover ricorrere a un trattamento più lungo.