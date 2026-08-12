Home / Pulizie / Bicarbonato per pulire l’interno delle valigie prima delle vacanze

Quando si avvicina il momento di partire per le vacanze, si recuperano le valigie dall’armadio, dal ripostiglio o magari dalla cantina e spesso si trova una piccola sorpresa poco piacevole. Anche se erano state riposte pulite, dopo mesi trascorsi chiuse possono avere accumulato polvere e soprattutto quel caratteristico odore di chiuso che non è proprio il massimo quando bisogna riempirle con vestiti appena lavati.

Prima di preparare i bagagli vale quindi la pena dedicare un po’ di tempo alla pulizia dell’interno. Tra i rimedi che possono tornare utili c’è il bicarbonato di sodio, soprattutto per contrastare gli odori rimasti nella valigia durante i mesi in cui non è stata utilizzata. Non occorre necessariamente bagnare tutta la fodera: il bicarbonato può essere impiegato anche a secco, lasciandolo agire e rimuovendolo accuratamente prima di sistemare vestiti e biancheria.

Prima togliere polvere e residui

La prima cosa da fare è aprire completamente la valigia e lasciarla arieggiare. Se è rimasta chiusa per parecchi mesi, può essere utile tenerla aperta per qualche ora in un ambiente ben ventilato. Nel frattempo si possono aprire anche tasche, cerniere e scomparti, così da far circolare l’aria anche nelle zone normalmente più chiuse.

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto bisogna poi eliminare lo sporco presente all’interno. Sul fondo e negli angoli possono infatti essersi accumulati polvere, capelli, fili e piccoli residui rimasti dall’ultimo viaggio. Un aspirapolvere con una bocchetta piccola permette di raggiungere facilmente anche le cuciture e le parti meno accessibili senza dover bagnare il rivestimento.

Conviene prestare particolare attenzione agli angoli, alle pieghe della fodera e alle zone intorno alle cerniere. Una volta eliminata tutta la polvere visibile, l’interno è pronto per essere trattato. Se il problema principale è proprio quell’odore che si sente appena si apre la valigia, è a questo punto che può entrare in gioco il bicarbonato.

Il bicarbonato

Il procedimento è molto semplice. Con la valigia completamente vuota e asciutta, si distribuisce un leggero strato di bicarbonato sul fondo e sulle parti interne rivestite in tessuto. Non è necessario versarne grandi quantità, deve essere sufficiente a coprire leggermente le zone interessate senza creare uno spesso accumulo di polvere.

A questo punto la valigia può essere lasciata aperta con il bicarbonato all’interno per alcune ore. Se l’odore è particolarmente evidente, il trattamento può essere lasciato agire più a lungo, purché il materiale della valigia sia compatibile e il bicarbonato rimanga perfettamente asciutto. Durante questo periodo non occorre strofinare il prodotto sulla fodera: è sufficiente lasciarlo semplicemente a contatto con la superficie.

Il bicarbonato è utile soprattutto perché può contribuire ad assorbire e neutralizzare gli odori, anziché coprirli con una profumazione molto intensa. Proprio per questo può essere una soluzione interessante quando si vuole preparare la valigia senza utilizzare spray profumati direttamente sulle superfici che entreranno poi a contatto con i vestiti.

Terminato il tempo di posa, arriva il passaggio più importante, il prodotto deve essere eliminato completamente. Si può prima scuotere delicatamente la valigia e successivamente utilizzare l’aspirapolvere, insistendo su fondo, angoli, cuciture e pieghe. Prima di procedere bisogna controllare attentamente che non siano rimasti residui di polvere bianca, soprattutto nelle tasche o sotto eventuali divisori interni.

Tasche e rivestimento interno

Una volta eliminato il bicarbonato, si può approfittare della pulizia per controllare anche gli scomparti che spesso vengono dimenticati. Le tasche interne possono contenere piccoli residui lasciati dall’ultimo viaggio, mentre nelle cuciture si accumulano facilmente polvere e sporco. È quindi utile aprirle completamente e passare nuovamente l’aspirapolvere oppure un panno morbido e asciutto.

Se il rivestimento presenta qualche piccolo alone, prima di utilizzare acqua o detergenti è fondamentale controllare le indicazioni del produttore. Non tutte le valigie sono realizzate con gli stessi materiali e alcune fodere possono essere particolarmente sensibili all’umidità. Quando il tessuto è lavabile, può essere sufficiente un panno in microfibra appena inumidito con acqua e pochissimo sapone di Marsiglia, facendo sempre una prova in una zona nascosta.

Bisogna evitare di impregnare la fodera. Una valigia che rimane umida all’interno rischia infatti di sviluppare nuovamente cattivi odori, vanificando tutto il lavoro appena fatto. Dopo un’eventuale pulizia con un panno umido, deve quindi essere lasciata completamente aperta fino alla perfetta asciugatura.

Anche maniglie, ruote e superficie esterna meritano una controllata prima della partenza. Sono proprio queste le parti che entrano maggiormente in contatto con pavimenti, marciapiedi e superfici sporche durante gli spostamenti. Il sistema di pulizia, però, deve essere scelto in base al materiale della valigia, soprattutto nel caso di pelle, tessuti particolari o finiture delicate.

Prima di riempire la valigia

Terminata la pulizia, è meglio non iniziare immediatamente a sistemare i vestiti. La valigia dovrebbe rimanere aperta ancora per un po’, possibilmente in un ambiente ventilato, in modo da essere certi che l’interno sia perfettamente asciutto e privo di odori. Questo passaggio diventa ancora più importante se durante la pulizia è stato utilizzato un panno umido.

Prima di riempirla è utile passare una mano sul rivestimento e controllare gli angoli per verificare che non siano rimaste tracce di bicarbonato. A quel punto si possono sistemare tranquillamente vestiti, asciugamani e tutto ciò che servirà durante il viaggio.

Il trattamento con bicarbonato non deve necessariamente essere effettuato prima di ogni partenza. È più utile quando una valigia è rimasta chiusa a lungo e, una volta riaperta, presenta il tipico odore di chiuso. Per evitare che il problema si ripresenti, al ritorno dalle vacanze è altrettanto importante svuotarla completamente, eliminare eventuali residui e lasciarla asciugare e arieggiare prima di riporla.

Con questa piccola attenzione, quando arriverà il momento del viaggio successivo sarà molto più piacevole aprire una valigia già pulita e in ordine. E se dopo diversi mesi dovesse essere tornato un leggero odore, un po’ di bicarbonato lasciato agire a secco può essere un rimedio semplice da provare prima di iniziare a preparare i bagagli.