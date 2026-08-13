Home / Come fare / Il modo più semplice per togliere la polvere dal ventilatore

Durante l’estate il ventilatore può rimanere acceso per parecchie ore al giorno e, anche se a prima vista sembra pulito, basta avvicinarsi alle pale per accorgersi di quanta polvere riescano a raccogliere. Con il movimento continuo, infatti, sulle superfici si forma facilmente uno strato di sporco che può diventare sempre più evidente con il passare delle settimane.

Prima di continuare a utilizzarlo per tutta la stagione vale quindi la pena dedicargli una pulizia. Per le parti lavabili, una soluzione molto semplice può essere preparata con acqua e sapone di Marsiglia, senza bisogno di utilizzare grandi quantità di detergente.

Prima di iniziare

La prima cosa da fare è spegnere il ventilatore e staccare la spina dalla presa. A questo punto si può aspettare qualche minuto e iniziare a occuparsi delle parti esterne.

Se il modello permette di rimuovere facilmente la griglia anteriore e le pale seguendo le istruzioni del produttore, la pulizia diventa sicuramente più comoda. Non bisogna però forzare ganci, viti o componenti che non si riescono a smontare con facilità. In caso di dubbio è sempre preferibile consultare il manuale del proprio apparecchio.

Prima di utilizzare un panno umido conviene eliminare la maggior parte della polvere a secco. Si può passare un panno morbido oppure utilizzare con delicatezza un aspirapolvere dotato di bocchetta adatta, senza avvicinarsi alle parti più delicate. In questo modo, quando si passerà alla pulizia vera e propria, non si creerà quella fastidiosa patina di polvere bagnata.

Acqua e sapone di Marsiglia

Per preparare la soluzione basta versare dell’acqua tiepida in una bacinella e aggiungere una piccola quantità di sapone di Marsiglia liquido. Non occorre creare molta schiuma: è sufficiente mescolare fino a ottenere un’acqua leggermente saponata. Se si utilizza il panetto, invece, se ne possono sciogliere pochissime scaglie nell’acqua.

A questo punto si immerge un panno in microfibra, lo si strizza molto bene e lo si passa sulle pale una alla volta. Il panno deve essere umido, non gocciolante. È meglio sostenere delicatamente ogni pala con una mano mentre la si pulisce con l’altra, evitando di esercitare una pressione eccessiva che potrebbe piegarla o danneggiarla.

Se sulle pale si è formato uno strato di sporco più resistente, invece di strofinare con forza si può ripassare il panno più volte. Il sapone aiuta a rimuovere non soltanto la polvere, ma anche quella leggera patina che può depositarsi sulle superfici dopo settimane di utilizzo.

Anche la griglia va pulita

Concentrarsi soltanto sulle pale sarebbe un errore, perché una buona quantità di polvere si accumula anche sulla griglia del ventilatore. Tra le maglie possono depositarsi capelli, lanugine e piccoli residui che, con il tempo, diventano più difficili da eliminare.

Se la griglia può essere smontata completamente ed è realizzata in un materiale lavabile, può essere pulita con acqua e una piccola quantità di sapone di Marsiglia, seguendo sempre le istruzioni dell’apparecchio. Una spugna morbida o un panno permettono di raggiungere gli spazi più stretti senza graffiare la superficie.

Quando invece la griglia non può essere rimossa, è meglio procedere con maggiore cautela. Prima si elimina la polvere a secco e successivamente si utilizza un panno appena umido e molto ben strizzato.

Una volta terminata la pulizia, anche la griglia deve essere asciugata con cura. Se è stata lavata separatamente, è importante aspettare che non rimanga nemmeno una traccia di umidità prima di rimontarla.

Una pulizia da ripetere durante l’estate

La frequenza dipende molto da quanto viene utilizzato il ventilatore e dalla quantità di polvere presente nella stanza. Non è necessario aspettare che sulle pale si formi uno strato evidente: una passata periodica a secco permette di evitare grandi accumuli e rende la pulizia successiva decisamente più semplice.

Durante i mesi in cui viene utilizzato più spesso, controllare ogni tanto pale e griglia permette di capire subito quando è arrivato il momento di intervenire. A fine estate, invece, una pulizia più accurata prima di riporlo evita di lasciare polvere e sporco sull’apparecchio per tutti i mesi invernali.

Con acqua, poco sapone di Marsiglia e un panno in microfibra è quindi possibile occuparsi delle parti lavabili senza complicare troppo la pulizia. La regola fondamentale rimane quella di lavorare sempre con il ventilatore scollegato, utilizzare pochissima umidità e aspettare che ogni componente sia perfettamente asciutto prima di accenderlo nuovamente.