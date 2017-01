Come riutilizzare la farina in casa

Hai sempre pensato alla farina solo come un ingrediente base per ricette dolci e salate in cucina? Così come tanti prodotti di uso comune anche la farina ha degli usi alternativi e spesso poco conosciuti e, mescolata ad altri ingredienti, permette di creare detergenti per rame e acciaio, una colla e addirittura uno shampoo lucidante. Per preparare questi prodotti si può usare anche la farina scaduta, così da riuscire a riutilizzare senza sprechi qualcosa che altrimenti sarebbe destinata alla pattumiera.

Detergenti e sapone a base di farina

La prima idea per un uso alternativo della farina è la pulizia dell’acciaio e del rame, un’alternativa economica e naturale ai detergenti a base chimica che si trovano in commercio. Per lucidare oggetti e ripiani in acciaio non c’è nemmeno bisogno di pasticciare, infatti basta cospargere un panno morbido con della farina e passarlo sull’oggetto da lucidare: la farina assorbe l’umidità ed elimina eventuali residui di sapone e detersivo. Se si vuole pulire il rame bisogna preparare un composto a base di farina, sale e aceto che vanno mescolati in parte uguali e poi strofinati su pentole e casseruole aiutandosi con una spugna morbida per rimuovere l’alone opacizza il vivo colore del rame; il tutto va poi lavato e asciugato con cura.

La farina può essere usata anche per creare un sapone da bucato fatto in casa più duro e sbiancante a partire da una base di Sapone di Marsiglia che va sciolto a bagnomaria con un pò di acqua; per questa operazione è preferibile usare del sapone in scaglie o, in tema di riciclo, si possono utilizzare i residui di vecchie forme. Lontano dal fuoco va aggiunta e mescolata la farina, bisogna dare una forma al composto e lasciarlo raffreddare e indurire; per ogni kg di sapone si aggiungono generalmente 2 cucchiai di farina ma si può anche seguire un’altra ricetta che prevede 4 cucchiai di farina e 4 cucchiai di latte.

Il lattice è una sostanza che a molte persone provoca allergie e così, infilando i guanti durante le faccende domestiche o per lavare le stoviglie molti soffrono di arrossamenti e/o prurito. Per prevenire questi fastidi si possono cospargere i guanti di farina e strofinare le mani con la stessa prima di indossare i guanti.

Pasta di sale e colla di farina

Per gli amanti del fai da te la farina è un ingrediente base per diverse preparazioni con cui dare libera espressione alla propria creatività e manualità, come con la pasta di sale, una sorta di plastilina economica e facile da preparare con 2 bicchieri di acqua, 4 bicchieri di farina di frumento e 4 bicchieri di sale polverizzato. Uniti tutti gli ingredienti (eventualmente anche un colorante sciolto nell’acqua) si impasta a mano o in un robot da cucina per pochi minuti fino ad ottenere una pasta compatta ma morbida che non deve attaccarsi alle mani; se è troppo liquida si può unire gradualmente altra farina, viceversa dell’acqua se è troppo dura.

La pasta di sale è ottima per creare degli oggetti decorativi ma anche per far giocare i bambini che possono così modellarla come plastilina, maneggiando un prodotto naturale.

Farina e acqua permettono di produrre anche una colla molto simile a quella vinilica che può essere usata nei progetti di fai da te, soprattutto per la produzione di cartapesta. Le dosi da ridurre o aumentare in proporzione a seconda delle esigenze prevedono l’impiego di 100 grammi di farina di frumento ogni 1, 5 litri di acqua, che va fatta bollire in una pentola a cui va aggiunta gradualmente la farina, mescolando con una frusta per evitare la formazione di grumi. Dopo aver incorporato tutta la farina il composto va fatto bollire per 10 minuti, continuando a mescolare, fino ad ottenere una consistenza simile a quella della colla vinilica.