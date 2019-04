Fecola di patate: gli usi per la bellezza che non ti aspetti

La fecola di patate, ingrediente ottenuto dall’essiccazione e macinazione delle patate, è conosciuto soprattutto per i suoi usi in cucina.

Da ingrediente per le torte a soluzione per sostituire le uova, da ingrediente per un’ottima cioccolata calda a elemento base per la preparazione di gnocchi fatti in casa.

Avreste mai pensato alla fecola di patate come ingrediente fondamentale di bellezza e benessere? Vediamo insieme come sfruttare al meglio questo elemento per migliorare la pelle e il corpo e soprattutto scoprirete degli usi insoliti che non vi sareste mai aspettati.

Produzione di cosmetici

I cosmetici fai da te possono essere realizzati in tanti modi, quello con la fecola di patate è uno di questi. La fecola è considerata un additivo naturale, sicuro ed efficace per la preparazione in crema, polvere e in pasta di prodotti adatti al benessere del nostro corpo.

E’ ottimo come cipria opacizzante dopo aver realizzato un make up perfetto che non volete rovinare. Basta applicare una spolverata di fecola e il gioco è fatto.

Realizzare prodotti cosmetici con la fecola di patate è un alternativa agli additivi chimici e prodotti nocivi alla nostra salute.





Shampoo secco per capelli grassi

Un uso insolito ma efficace della fecola di patate è l’utilizzo come shampoo a secco quando per diversi motivi non avete tempo di lavarvi i capelli. Applicatelo sulle punte e dopo averlo fatto agire 3-4 minuti spazzolate per eliminare i residui.

Le sue proprietà anti umidità e purificanti renderanno i vostri capelli puliti e facili da gestire.

Maschere fai da te

Pelle del viso spenta e disidratata? Applicate una maschera a base di fecola di patate e vedrete risultati splendenti.

Basta unire 1 cucchiaio di fecola, uno di argilla verde, acqua e succo di limone. Mescolare e applicare sul viso una volta al giorno, mattina o sera prima di coricarvi.

Scottature solari

Ecco un rimedio semplice per dare sollievo alle scottature solari lievi: preparate un composto cremoso unendo ad una tazzina di fecola di patate un po’ d’acqua fino ad ottenere una consistenza facile da applicare e da lasciare agire sulla pelle per qualche minuto prima di risciacquare.

La fecola di patate contiene amido con effetto lenitivo sulla pelle.

Scoprire gli usi alternativi di ingredienti che nascono per un certo scopo è utile per risparmiare e per nuovi benefici.