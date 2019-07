Maschera ristrutturante capelli crespi fai da te con 4 ingredienti

Il sole, il vento, l’acqua di mare… Fanno bene al nostro spirito ma non sempre ai nostri capelli: secchi, sfibrati, forse ingialliti e con doppie punte a gogo.

Se per le doppie punte l’unico rimedio – ahime – è una spuntatina dal parrucchiere, possiamo agire però sul rinforzare e nutrire il capello in generale, lisciandone le cuticole e azzerando il crespo, di modo da prevenire la formazione delle famigerate doppie punte.

Questa ricetta è andata soprattutto a chi ha i capelli crespi, secchi, sfibrati, poco voluminosi, o in generale normali; è da evitare per chi ha capelli e cute grassi poiché gli ingredienti sono troppo nutrienti per un cuoio capelluto tendente a lucidarsi e ingrassarsi.

Ingredienti

Le quantità variano ovviamente da capello a capello, queste quantità di prodotto qui indicate si riferiscono a una capigliatura di lunghezza media.

120 ml di olio extravergine di oliva un cucchiaio di olio di cocco un cucchiaino di miele olii essenziali 5 gocce in totale

L’olio di oliva

sapevamo già che l’olio di oliva è un toccasana per avere capelli setosi e lucenti. Le sue proprietà sono infinite: protegge il cuoio capelluto, rafforza i capelli e ne combatte la caduta, agisce contro i pidocchi e – in generale – agisce come rafforzante per i capelli.

L’olio di cocco

Emolliente, idratante, ricco di nutrienti. Si presenta sia in forma solida, quando fa più fredda, che liquida, quando fa più caldo. L’olio di cocco usato sui capelli combatte l’incanutimento e aumenta il volume risaltando la bellezza naturale dei capelli.

Il miele

Buono da mangiare, e anche come alleato di bellezza: ricco di nutrienti, idratante e antibatterico. sui capelli è un umettante naturale, sigilla l’umidità all’interno capelli.

Gli olii essenziali

Gli oli essenziali da usare nella ricetta variano dal tipo di capello e dalle esigenze della cute:

olio essenziale di tea tree per contrastare la forfora

olio essenziale di lavanda per un effetto rilassante

olio essenziale di eucalipto per un effetto rinfrescante

olio essenziale di arancio dolce per una coccola profumata

Procedimento

In una ciotolina, possibilmente di vetro, versare l’olio Aggiungere l’olio di cocco (il mio aveva consistenza morbida, quindi l’ho aggiunto senza scaldarlo, altrimenti va bene scaldarlo leggermente al microonde o a bagnomaria) Aggiungere il cucchiaino di miele e gli olii essenziali scelti, miscelare fino a ottenere una crema.

A capigliatura asciutta, distribuire la maschera prima sulle punte e poi portare fino alle radici massaggiando.

Qui avete davanti due opzioni:

– tenere in un posa per un’ora, eventualmente scaldando un po’ la maschera col phon (il calore aiuta gli attivi a penetrare) e poi proseguire con shampoo e balsamo normalmente.

– mettere una cuffia o della pellicola, dormire con l’impacco sui capelli e fare shampoo e balsamo al mattino dopo.