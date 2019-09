Maschere fai da te anti-caduta per capelli con olio di ricino

L’olio di ricino è un preziosissimo olio vegetale originario dell’India – ma esportato ed utilizzato in tutto il mondo – impiegato in particolare nell’ambito farmaceutico e cosmetico, grazie alle sue proprietà benefiche per la salute e la bellezza.

Proviene dai semi della pianta Ricinus compunsi ed assume un colore giallo intenso e una consistenza estremamente densa.

E’ perfetto per curare, in modo naturale, la salute e la bellezza di ciglia, unghie, pelle e capelli (scopri qui tutti i suoi usi e le proprietà) e lo si può trovare in erboristeria o in farmacia, meglio se puro al 100%, in modo da sfruttarne al massimo tutte le peculiarità.

Olio di ricino per la bellezza dei capelli

Le sue proprietà rinforzanti rendono l’olio di ricino un alleato eccezionale nella lotta alla fatidica caduta dei capelli, per rinforzare una chioma debole e per nutrire a fondo le nostre lunghezze ed idratarle al meglio.

Inoltre, l’olio di ricino è un ottimo antibatterico ed è in grado di regolare la produzione di sebo e sgrassare i capelli, combattere la forfora e curare altri disturbi legati al cuoio capelluto. Può essere applicato sotto forma di impacco, facendo comunque attenzione alle quantità da applicare e a non applicarlo direttamente sulla cute.

Per rinvigorire e rinforzare una chioma debole e spenta, si possono realizzare delle maschere fai da te a base di olio di ricino e di altri preziosi ingredienti e regalarsi una piccola coccola e un trattamento di bellezza economico e facile da realizzare.

Maschera anti-caduta fai da te con olio di ricino e olio d’oliva

Utilizzato fin dall’antico Egitto, l’olio d’oliva è un ottimo rimedio naturale per i capelli secchi e sfibrati, è ricco di vitamine e di acidi grassi che favoriscono l’idratazione e ha un potere ristrutturante. Unito all’olio di ricino, è perfetto per realizzare una maschera rinforzante che può dare nuova vitalità alla chioma.

Occorre semplicemente unire 2 cucchiai di olio di ricino, 1 cucchiaio di olio d’oliva e qualche goccia di olio essenziale di salvia. Dopo aver mescolato bene il prodotto, bisogna applicarlo sui capelli e coprire la chioma con una cuffia.

La maschera deve agire tutta la notte – o comunque per qualche ora abbondante – e poi va risciacquata con una piccola quantità di shampoo (meglio se biologico) e dell’acqua tiepida.

Maschera anti-caduta fai da te con olio di ricino e banana

Ricca di antiossidanti, la banana è l’ingrediente perfetto per realizzare delle maschere fai da te per il viso (le trovi tutte qui), ma non solo: sui capelli la banana ha ottime proprietà nutrienti, idratanti e ristrutturanti.

Per realizzare la maschera a base di banana e olio di ricino bisogna mescolare mezza tazza di olio di ricino, mezza banana ridotta in poltiglia e 1 cucchiaio di miele. Il composto deve essere applicato sul cuoio capelluto con un leggero massaggio e lasciato agire per circa 30 minuti, prima di lavare i capelli.

Maschera anti-caduta fai da te con olio di ricino e tuorlo d’uovo

Grazie alle proteine e ai grassi buoni contenuti al suo interno, l’uovo nutre profondamente il cuoio capelluto e dona nuova salute e bellezza alla nostra chioma, rendendola visibilmente più forte e lucente e prevenendo la caduta dei capelli e la loro fragilità.

Per questo motivo, insieme all’olio di ricino, il tuorlo d’uovo permette di realizzare una maschera rinforzante e ristrutturante che potrebbe rivelarsi molto utile.

Occorre mescolare 2 cucchiaini di olio di ricino, 1 cucchiaio di olio d’oliva e 1 tuorlo d’uovo, possibilmente con una frusta, in modo da ottenere un composto omogeneo, morbido e privo di grumi. La maschera così realizzata deve essere applicata sui capelli – dalle radici fino alle punte – distribuendola al meglio con un pettine.

La chioma va poi coperta con una pellicola trasparente, lasciando agire per almeno 1 ora. Il composto va poi risciacquato aiutandosi con un po’ di shampoo e di acqua tiepida.