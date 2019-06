Pelle splendida con le maschere a base di banana

La banana è un frutto molto noto ed è disponibile tutto l’anno. In realtà, è anche un super ingrediente benefico per la pelle, in quanto fornisce vitamina B6 e B12, costituendo un ottimo sistema di difesa contro rughe e pelle cedevole.

Questo frutto può essere quindi usato come componente principale di trattamenti e maschere di bellezza fai da te in grado di nutrire e migliorare lo stato della pelle. Uno dei suoi punti di forza è la caratteristica di essere adatta anche alle pelli sensibili.

Può, quindi, essere utilizzata proprio da tutti. La banana è ricca di antiossidanti e sostanze fitochimiche che si prendono cura dell’epidermide stressata, ruvida o matura e la rendono subito più luminosa, levigata e rinvigorita. Per godere di tutti i benefici della banana sul vostro viso, seguite queste semplici ricette.

Maschera alla banana per schiarire la pelle

Questa maschera per il viso è pensata per ridurre le macchie scure e le imperfezioni della pelle. Schiacciate una banana matura all’interno di una ciotola. Aggiungete un cucchiaino di miele e un cucchiaino di succo di limone al composto.

A questo punto, applicate la maschera sul viso appena lavato e asciugato. Lasciate riposare la pasta per circa 15 minuti e poi lavate via il tutto con acqua tiepida.

La presenza del miele conferisce proprietà schiarenti alla maschera e rimuove i batteri che possono causare brufoli o acne. Oltre a ciò, idrata la pelle senza renderla grassa. Il succo di limone uniforma il tono dell’epidermide e aiuta ad eliminare le macchie.

Maschera alla banana contro l’acne

L’acne è un problema decisamente comune che molti di noi affrontano o hanno affrontato nel corso degli anni. Liberarsene non sarà così difficile con l’aiuto di questa maschera fai da te a base di banana.

Schiacciate una banana insieme a mezzo cucchiaino di curcuma e a mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio. Mescolate bene fino a che non otterrete una pasta omogenea. Detergete normalmente il viso e applicatevi uno strato di maschera.

Tenetela in posa 15 minuti e poi sciacquate. Finito il trattamento, stendete la vostra abituale crema idratante. La curcuma ha proprietà antisettiche e antibatteriche, mentre il bicarbonato di sodio rimuove l’eccesso di sebo dalla pelle.

Ripetete la maschera non più di due volte a settimana per evitare un’esfoliazione troppo aggressiva provocata dal bicarbonato.

Per un trattamento ancora più completo, terminata l’applicazione, passate velocemente dei cubetti di ghiaccio sul viso. Questo gesto chiuderà rapidamente i pori, limitando l’ingresso di polvere o sostanze inquinanti.

Maschera alla banana anti-età

Riducete in poltiglia una banana matura e aggiungete al composto un cucchiaio di yogurt e un cucchiaino di succo d’arancia. Massaggiate per circa un minuto la maschera sul viso pulito e attendete 10-15 minuti.

Trascorso questo tempo, lavate via il tutto con acqua fredda e completate il procedimento applicando una crema idratante sul viso. In alternativa, potete saltare il passaggio della crema semplicemente aggiungendo alla maschera mezzo cucchiaino di olio di oliva.

Questo trattamento è potenziato da ingredienti benefici come il succo d’arancia, che fornisce alla pelle vitamina C, capace di produrre nuove cellule epiteliali e ridurre rughe e linee sottili.

Maschera alla banana illuminante

Mescolate bene la polpa di una banana matura, 1 cucchiaio di polvere di sandalo e mezzo cucchiaino di miele. Quando avrete ottenuto una pasta uniforme, stendetela sul viso e, dopo 20 minuti, rimuovetela con della semplice acqua.

Il sandalo ha proprietà rilassanti e aiuta a ridurre il livello di stress, che ha un impatto davvero negativo sulla salute del nostro organismo e della nostra pelle. È inoltre efficace nel trattamento contro i punti neri, eruzioni cutanee e brufoli.

Maschera alla banana rinvigorente

Con l’aiuto di un mixer, amalgamate la polpa di mezza banana, mezzo cetriolo e 4 cucchiaini di succo di limone. Applicate la maschera sul viso appena deterso e risciacquate dopo circa 30 minuti.

Questo trattamento rimuove le impurità donando al viso un aspetto radioso. Il cetriolo rende la pelle visivamente più giovane grazie al suo apporto di silice e antiossidanti. Inoltre, è molto efficace contro occhiaie e occhi gonfi.

Fate attenzione a utilizzare banane mature, ma non troppo! Questo per evitare che il frutto perda alcune delle sue proprietà cosmetiche.

E voi, avete già scelto qual è la maschera a base di banana che fa per voi? In poco tempo, e con comuni ingredienti da cucina, potrete preparare il vostro trattamento di bellezza e benessere per avere sempre una pelle al top.