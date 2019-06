Maschere fai da te al melone per una pelle perfetta in estate!

Con l’arrivo dell’estate la frutta diventa più dolce, succosa e dissetante. E’ questo il caso del melone che, insieme all’anguria, sono tra i frutti più caratteristici di questa stagione soleggiata e calda.

Il melone, oltre ad essere buonissimo, ha un sacco di benefici per il nostro organismo: è diuretico e depurativo, antiossidante, antitumorale, ma non solo.

Aiuta la circolazione sanguigna ed è un valido alleato del cuore e della vista. Insomma, chi più ne ha, più ne metta: il melone è un frutto davvero speciale!

Straordinario amico della pelle

Ciò che non tutti sanno è che il melone è l’ingrediente perfetto per l’idratazione della nostra pelle che, specialmente in estate, tende a diventare ancora più secca e rugosa: infatti, la grande quantità di vitamine e antiossidanti contenuti nel melone maturo (qui spieghiamo come riconoscere un melone maturo) idratano a fondo la pelle e ci liberano dalla secchezza e dalle rughe.

Per questo motivo, invece di spendere denaro inutilmente in maschere costose che promettono super idratazione e magari non sortiscono l’effetto desiderato, potremmo provare a preparare qualche ottima maschera fai da te in casa, a base di melone e qualche altro ingrediente completamente naturale e di facile reperibilità, per aiutare la nostra pelle a restare fresca, giovane e ben idratata durante l’estate in modo economico e biologico.

Attenzione: prima di applicare la maschera, assicurarsi di non avere nessuna reazione allergica nei confronti degli ingredienti menzionati e testare prima il preparato su una porzione di pelle.

Maschera viso fai da te al melone, miele e argilla

Questa maschera unisce le proprietà idratanti del melone con l’azione nutriente del miele, che è in grado di donare luminosità alla pelle. Infine, l’argilla bianca è nota per la sua funzione purificante. L’effetto – nel complesso – dona una pelle rinata, pulita e ben idratata.

Ingredienti:

2 fette di melone

1 cucchiaio di miele (meglio se d’acacia)

30 gocce di olio essenziale di lavanda o tea tree

2 cucchiai di argilla bianca

Procedimento:

Innanzitutto bisogna sterilizzare i nostri strumenti di lavoro (in questo caso una ciotola, un cucchiaio e una forchetta) con dell’alcol alimentare per uccidere gli eventuali batteri. Successivamente, si passa agli ingredienti: ridurre il melone in poltiglia con la forchetta e filtrare la poltiglia ottenuta con un colino in modo da prelevare tutta l’acqua del frutto.

Trasportare il liquido in una ciotola e aggiungere l’argilla, il miele e le gocce di olio essenziale (se si ha la pelle particolarmente grassa è preferibile usare il tea tree oil). Mescolare energicamente gli ingredienti per ottenere un composto omogeneo e aggiungere, solo se necessario, un po’ di acqua tiepida per renderlo più cremoso.

Infine, applicare sul viso pulito e lasciar agire per 10 minuti. Sciacquare il viso con dell’acqua tiepida e mettere una crema viso.

Maschera viso fai da te al melone e panna

Per preparare questa maschera idratante semplicissima avremo bisogno di due soli ingredienti: un melone maturo e un po’ di panna liquida. Il procedimento è veloce: affettare in una ciotola 1 fetta di melone maturo e schiacciarla con una forchetta fino a darle la consistenza di un omogeneizzato.

Aggiungere 1 cucchiaio di panna liquida e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Applicare sulla pelle del viso pulita e lasciar agire per 15-20 minuti prima di risciacquare con acqua tiepida.

Maschera viso fai da te al melone e yogurt bianco

Questa maschera è ottima, invece, per l’idratazione delle pelli sensibili perché lo yogurt è un ingrediente davvero molto delicato e il melone conserva la sua consueta funzione idratante e illuminante. Basta ridurre in poltiglia – con una forchetta o un frullatore – 1 fetta di melone e aggiungere al composto mezzo vasetto di yogurt.

Applicare sulla pelle pulita e lasciare in posa per 20-30 minuti prima di risciacquare con dell’acqua tiepida e applicare una crema viso.

Lo yogurt può essere un ingrediente base di moltissime maschere, soprattutto di quelle per capelli: infatti è uno dei rimedi più efficaci per la protezione della nostra chioma, perché aiuta a nutrirla ed idratarla al meglio. Qui puoi trovare una selezione di maschere naturali fai da te per capelli a base di yogurt, perfette in ogni stagione!