Usi alternativi del riso

Il riso è un alimento molto diffuso nelle nostre cucine. E’ utile per fare gustosi risotti, i tradizionali arancini siciliani e tante altre pietanze. In pochi sanno che il riso può essere molto utile se adoperato in latri ambiti diversi da quello culinario.

Ecco alcuni usi atipici e originali del riso, dalla pulizia degli oggetti alla cura del corpo. Vediamoli insieme.

Pulire la pelle del viso

Il riso è un ottimo rimedio per purificare la pelle e renderla più luminosa e bella. Come fare? Quando cuocete il riso, prendete l’abitudine di non buttare l‘acqua di cottura. Fatela raffreddare a temperatura ambiente e poi in frigo. A questo punto lavatevi il viso con questa acqua e noterete quanto agisca beneficamente sulla pelle.

Massaggio muscolare

Il riso è un ottimo rimedio per trattare i muscoli indolenziti e per rilassarsi. In che modo? Basta prendere una calza di lana e inserire all’interno una manciata di riso, scaldarli in forno e massaggiare sulle zone che si intende trattare. Un altro rimedio è il calzino di sale contro il mal d’orecchio,

Costruire giocattoli

Il riso può essere utile per creare in modo fantasioso giochi per bambini e per i vostri animali domestici. Per i piccoli basta prendere del riso e inserirlo in una bottiglia che poi i bimbi coloreranno. Stesso discorso per gli animali domestici, basta mettere il riso nella lettiera insieme all’erba gatta e far felice il vostro micio.

Riscaldare mani e piedi

Il riso riscaldato può essere utile per riscaldare mani e piedi. Basta inserirlo in sacchetti di plastica e il calore perdurerà per tempo.