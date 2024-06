Ma la Barca si fa a San Giovanni o a San Pietro? Facciamo chiarezza!

Tra le tradizioni di Giugno, non può mancare la famosa Barca di San Pietro. Magari qualcuno di voi starà storcendo il naso, perché ha l’abitudine di seguire la tradizione nel giorno di San Giovanni e quindi la chiama diversamente.

Visto che c’è sempre un po’ di confusione su quale sia il giorno giusto, facciamo giusto un po’ di chiarezza, per rispettare al meglio questa tradizione.

Cos’è la Tradizione della Barca di San Pietro o San Giovanni

Vi siete mai chiesti da dove nasca questa pittoresca tradizione? Bene, preparatevi a un viaggio indietro nel tempo. La “barca” di San Pietro (o di San Giovanni) è una pratica antica che vede l’utilizzo dell’albume d’uovo per creare delle vere e proprie imbarcazioni simboliche. Si richiama l’attenzione sul potere dell’acqua e della luce della luna in una notte speciale, quella tra il 28 e il 29 giugno, in cui si celebra appunto San Pietro e Paolo.

In base alla forma che le vele assumono durante la Notte, possiamo presagire un anno positivo… oppure nefasto! Al di là della scaramanzia, è una bella tradizione da portare avanti.

Perché c’è chi la fa a San Giovanni e chi a San Pietro

Ogni anno che insieme alle mie amiche faccio questa tradizione, c’è sempre qualcuno che l’ha fatta anticipatamente, quindi il dubbio arriva facilmente! Questa curiosa differenza nelle date è frutto delle tradizioni locali che hanno abbracciato questa pratica. Mentre qualcuno ha il ricordo del 24 giugno che rimane il giorno dedicato a San Giovanni Battista, con la sua atmosfera ricca di folklore e magia e si fa anche l’acqua, in alcune aree la cerimonia coincide con il 28-29 giugno, giorno dedicato a San Pietro e Paolo. Questa scelta è spesso legata a leggende locali e al desiderio di mantenere vive le usanze dei propri antenati, creando un ponte tra passato e futuro.

Facendo alcune ricerche in giro e online, la maggior parte delle fonti ha riportato come giorno ufficiale quello dedicato a San Pietro… quindi sarebbe meglio definirla come Barca di San Pietro, invece che di san Giovanni.

Qual è il Giorno Giusto? Basta che si Prepara!

Alla fine, la domanda non è tanto “quando?” quanto “come?”. Che si scelga il giorno dedicato a San Giovanni o quello in onore di San Pietro, quello che conta è riunirsi con affetto intorno a questa bella tradizione. Ecco come potete prepararla:

separate con cura il giallo dall’ albume dell’uovo;

dell’uovo; prendete una brocca o un vaso alto colmo d’acqua a temperatura ambiente;

a temperatura ambiente; fate scivolare l’albume nell’acqua e posizionatelo in balcone, alla luce della luna;

e posizionatelo in balcone, alla luce della luna; al mattino dopo, prendete la brocca e godetevi le vostre vele!

La bellezza di questa tradizione sta nella sua semplicità e nel significato che ciascuno di noi decide di attribuirle. Ricordate, più che il giorno in cui si realizza, è l’atto stesso di preparare e lanciare la vostra barca a rendere speciale questo gesto.