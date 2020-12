La carta da regalo è davvero riciclabile? Solo se passa questo test!

Quando si fanno regali, si sa, la carta d’imballaggio è una componente importante per aumentare l’effetto sorpresa per il destinatario del regalo.

A volte ci assicuriamo di imballare bene bene il nostro regalo affinché nessuno possa capire di cosa si tratti fin quando non si “scarta la carta”.

Soprattutto il Natale, poi, è un periodo di spreco e di eccessi di imballaggi che avvolgono i nostri doni.

Quante carte da regalo vi ritrovate, infatti, dopo queste feste natalizie?

Ciò che dovremmo chiederci, però, è se la carta da imballaggio è davvero necessaria e, soprattutto, se è riciclabile.

La risposta alla prima domanda è NO, in quanto a nessuno interessa davvero quell’imballaggio che finirà tra i rifiuti inutili.

La seconda risposta, invece, è Sì se supera il “Crunch test”.

Nonostante, infatti, vengano etichettate tutte come carta, in realtà le varietà ne sono così tante che non si può definire facilmente se sono riciclabili o meno.

Alcune carte da imballaggio, per esempio, sono difficili da riciclare per l’aggiunta di glitter, nastri adesivi e lamine lucenti.

Il test

Il cruch test è un trucco intelligente ed immediato per scoprire facilmente e correttamente come smaltire la carta regalo e per determinare quali tipi di carta potete riciclare.

Per eseguire il test, vi bastano alcuni step:

Innanzitutto, prendete la carta da regalo e arrotolatela fino a formare una palla stretta

A questo punto, aprite la mano e liberate la palla per vedere se la carta rimane ancora accartocciata o si riapre

Se la carta rimane arrotolata in una palla e non si riapre, allora è carta che può essere riciclata. Se, invece si apre, allora non può essere riciclata.

Inoltre, la carta non può essere riciclata se:

contiene additivi non cartacei, tipo glitter o plastica o forme di color oro e argento

non cartacei, tipo o forme di color oro e argento ricoperta di nastro adesivo

è laminata

è molto sottile e contiene poche fibre di buona qualità per il riciclaggio.

Una volta capito, quindi, quanto può essere inutile a volte utilizzare la carta da regalo, potrebbe essere una buona occasione le prossime feste per cambiare abitudine ed evitarla.

Le alternative

A tal proposito, ci sono delle meravigliose alternative di confezionamento ecologiche che noi tutti possiamo utilizzare, tra cui:

giornali per avvolgere i regali

per avvolgere i regali una borsa riutilizzabile che può essere utilizzata come sacchetto

che può essere utilizzata come sacchetto una sciarpa che può essere utilizzata come nastro

che può essere utilizzata come nastro scatole

Qualsiasi materiale volete scegliere, l’importante è fare piccoli passi ed evitare l’utilizzo degli imballaggi in eccesso.

Perché un piccolo gesto può fare la differenza!