Adoro le decorazioni a tema, per questo quando arrivano le feste sono sempre felicissima di impegnarmi ad abbellire la mia casa. E grazie all’aiuto di qualche piccolo addobbo riesco sempre a creare l’atmosfera giusta per le riunioni di famiglia.

Sarà forse per l’aria di primavera, ma la Pasqua mi ispira particolarmente e mi spinge a riempire di colori l’appartamento, per creare l’aria di festa di cui mi piace circondarmi.

Voglio raccontarvi come abbellisco la mia casa per le feste di Pasqua, sperando di lasciarvi qualche suggerimento utile per fare altrettanto e sentirvi circondati dal buonumore.

Ghirlanda

Per dare il benvenuto ai miei ospiti, li accolgo con una bella ghirlanda appesa alla porta d’ingresso. In questo modo, inizio a creare l’atmosfera festosa già dall’uscio, intensificano ancora di più l’effetto finale.

Quando ho più tempo a disposizione, mi cimento nel fai da te e creo la mia ghirlanda intrecciando tutti gli elementi con cui desidero abbellirla.

Ma, se non riesco per tempo, mi rivolgo a chi è di certo molto più bravo di me nel comporla, comunicando le mie preferenze affinché sia come la desidero. Di solito non preferisco quella con le uova e opto sempre per fiorellini di campo colorati.

Uova di Pasqua

Le uova di Pasqua sono il focus delle decorazioni pasquali, in quanto rappresentano il simbolo di questa festività. Per questo scelgo con attenzione un angolo della mia casa dove disporle e si vedano bene.

Le sistemo in ordine di grandezza, le più piccole davanti e le più grandi dietro, cercando anche di accostare i colori delle confezioni per creare effetti simpatici.

Giò solo con qualche uovo disposto su uno scaffale, l’aria di Pasqua si sente forte e chiara e fa sì che l’atmosfera di festa di espanda per tutta la casa. Vi lascio qui un suggerimento su come riutilizzare la carta delle uova di Pasqua per riciclarla e non sprecare!

Ovetti di cioccolato

Sparsi per casa qua e là, posiziono qualche cestino con dentro gli ovetti di cioccolato, quelli piccoli e colorati, che creano effetti decorativi molto interessanti.

Per rendere i cestini più carini e quindi dei cestini a tema pasquale, li decoro a tema. All’interno, per esempio, incollo delle piccole uova di polistirolo colorate.

Intreccio qualche nastrino colorato al cestino e ne abbellisco il manico con dello spago: l’effetto che ne risulta è davvero carino. Posiziono poi i cestini in angoli sparsi della casa per creare un gioco di richiami.

Tovaglia

Usare una tovaglia a tema è sempre un’ottima idea per completare l’allestimento pasquale. Io non amo le tovaglie con troppi disegni e decorazioni, ma le prediligo minimal.

Infatti ne scelgo una tinta unita di un colore pastello; quest’anno l’ho scelta di un verde tenue, per richiamare i colori della rinascita primaverile.

Al centro posiziono sempre un centrino, di solito bianco, su cui poggio un centrotavola, decorato con altri ovetti di cioccolato o elementi che richiamano la Pasqua, come un ramoscello d’ulivo. L’effetto che ne deriva è quello che preferisco: semplice ed essenziale.

Fiori

Non possono mancare certamente i protagonisti della primavera a decorare la casa con un tocco di freschezza e colore. I fiori, con il loro profumo e le sfumature allegre, sono in grado di arricchire di bellezza ogni angolo con solo la loro presenza.

Personalmente, opto sempre per i tulipani. Il primo motivo è perché mi piacciono in maniera particolare. Il secondo è che, messi in un bel vaso con acqua, durano in media più a lungo degli altri fiori.

A seconda dell’effetto che voglio ottenere, scelgo un mazzo di un solo colore (di solito giallo, perché sono i miei preferiti) oppure faccio un mix di tonalità.

E per finire, per un tocco di classe in più, vi lascio un video che vi aiuterà a creare il ramoscello di foglie d’ulivo intrecciate per la domenica di Pasqua!