Con la fine dell’estate e il diminuire del caldo, alcuni fastidiosi ospiti possono comparire in casa nostra: si tratta delle cimici verdi.

Si tratta di insetti assolutamente innocui per l’uomo, ma non certo piacevoli da trovare in giro per casa! Di solito, è proprio in autunno che diventano più infestanti in quanto, a causa del clima esterno più freddo, cercano il calore delle stanze interne di casa. Così, possiamo trovarli comunemente in balcone, che cercano una via d’ingresso per l’interno, o in casa.

Vediamo quali rimedi utilizzare per liberarcene!

Piantina di menta

Uno dei rimedi più semplici e gradevoli è una piantina di menta!

Le foglioline di questa pianta aromatica emanano un profumo fresco e intenso che, tuttavia, funge da repellente per le cimici verdi.

Il nostro consiglio è di tenerle due o tre negli angoli del balcone: coniugheremo, in questo modo, la bellezza della piantina alla sua utilità. Inoltre, insieme ad altre piante aromatiche, può tener lontane anche le zanzare.

Teste d’aglio

Restiamo nell’ambito degli odori non graditi a questi insetti e parliamo dell’aglio.

Le cimici verdi, infatti, non ne tollerano l’odore e, non appena hanno sentore di trovarsi in prossimità di uno spicchio d’aglio, cambiano rotta, abbandonando velocemente il tuo balcone!

L’ideale è appendere delle teste d’aglio non lontano dalle porte o dalle finestre che, dalla casa, danno proprio sul balcone.

Ciotola con tea tree oil

In molti forse storceranno gli occhi nel leggere tea tree oil, ma vi spiego subito di cosa stiamo parlando!

Si tratta di un olio estratto dalle foglie della Melaleuca alternifolia, una pianta dalle infinite proprietà, e che si contraddistingue per un odore abbastanza forte.

Vi basterà diluire poche gocce di quest’olio (anche solo 5-6) in una ciotola con dell’acqua per ottenere un composto che può tener lontane le cimici verdi.

Il consiglio è di tenere una piccola ciotola sul davanzale di ogni finestra di casa vostra in modo da disincentivare questi insetti dall’entrare in casa.

Un’altro trucchetto è quello di utilizzare qualche goccia di quest’olio anche nel fare il bucato. In questo modo, i vestiti che metterete ad asciugare in balcone assumeranno un odore repellente per le cimici. La conseguenza? Gli insetti non si attaccheranno ai tuoi vestiti stesi al sole!

Olio di neem

Un altro olio molto utile nel combattere le cimici verdi è l’olio di neem, un olio dalle molteplici proprietà e utilizzi. Anche in questo caso, puoi diluirne qualche goccia in un po’ d’acqua e mettere il tutto in una ciotola per creare un semplice repellente portatile per questi insetti.

In realtà, puoi usare questo composto anche per pulire le foglie delle tue piante da balcone. Ti basterà utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto e passarlo con cura sulle foglie e sui rami basali: in questo modo eliminerai possibili uova delle cimici verdi che, di solito, vengono deposte proprio nelle tue piante da balcone.

Farina fossile

Antiparassitario naturale tra i più famosi in circolazione, la farina fossile può essere usata efficacemente anche contro le cimici verdi.

Dovrai semplicemente spargerne una manciata in prossimità delle finestre o delle porte da cui le cimici potrebbero entrare per far sì che queste preferiscano tenersi alla larga.

Merito di questa farina ricavata da rocce che altro non sono se non il fossile di antiche alghe e che trova un larghissimo impiego anche in ambito agricolo.