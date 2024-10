Come allontanare le cimici verdi dal balcone di casa?

Non c’è quasi nulla che odio di più delle cimici verdi e marroni! Questi insetti che improvvisamente compaiono sulle piante, tra i vestiti stesi ad asciugare o semplicemente su tavolini e sedie del balcone mi provocano un enorme fastidio!

Spesso il problema sembra maggiore in autunno quando, con l’abbassarsi delle temperature, le cimici tendono a entrare in casa alla ricerca di un clima un po’ più caldo. Tuttavia, la loro presenza sussiste anche in primavera e in estate. Sebbene siano insetti assolutamente innocui, c’è da dire che ritrovarsele perfino sulle lenzuola e in ogni angolo del balcone non è il massimo. Di solito, è proprio in autunno che diventano più infestanti in quanto, a causa del clima esterno più freddo, cercano il calore delle stanze interne di casa. Così, possiamo trovarli comunemente in balcone, che cercano una via d’ingresso per l’interno, o in casa.

Scopriamo insieme alcuni segreti per tenerle lontane tornando ad avere un balcone o un giardino libero da questi sgraditi ospiti!

Quali sono le specie pericolose

Come ti dicevo in apertura, non tutte le cimici sono pericolose per le piante. Sul mio balcone, io ho trovato le cimici verdi. Si tratta della Nezara viridula. Alcuni miei amici, ugualmente appassionati di piante, si sono invece trovati a fare i conti con la cimice asiatica, ossia la Halyomorpha halys. Quest’ultima, almeno secondo alcuni studi, si riproduce più in fretta e, quindi, è facilmente infestante. Inoltre, è maggiormente resistente al freddo e, perciò, la si può trovare in giro anche quando le temperature non sono propriamente calde. Particolarmente ghiotte di piante da ortaggi, le cimici possono in realtà comparire anche sulle classiche piante del balcone.

Macerato di aglio

Di certo l’odore non è proprio piacevole, ma questo preparato al 100% naturale terrà sicuramente lontane le cimici verdi: è il macerato d’aglio. Per prepararlo, procuratevi circa 80 grammi di aglio in spicchi, tagliateli a pezzettini e metteteli in 5 litri d’acqua per circa 24 ore. Poi, filtrate il composto, ottenendo solo la parte liquida e spruzzate il tutto sulla chioma delle vostre piante in modo abbastanza uniforme. Oltre ad avere un’azione orticante sugli insetti e i parassiti, il macerato d’aglio li tiene lontani grazie al suo odore pungente. Scoprite qui come preparare un insetticida infallibile per ogni insetto del vostro giardino!

Teste d’aglio

Le cimici verdi, infatti, non ne tollerano l’odore e, non appena hanno sentore di trovarsi in prossimità di uno spicchio d’aglio, cambiano rotta, abbandonando velocemente il tuo balcone! L’ideale è appendere delle teste d’aglio non lontano dalle porte o dalle finestre che, dalla casa, danno proprio sul balcone.

Foglie di Menta

Le foglie di menta sono un altro ingrediente a costo zero e che possiamo tenere sempre a portata di mano per dire addio agli insetti verdi! Potete risolvere questo problema, infatti, mettendo direttamente una pianta fuori al balcone, in prossimità dell’entrata in casa. In alternativa fate un infuso di menta e acqua e, quando è ancora bollente, mettetelo sui davanzali di balconi e finestre o in all’interno delle stanze colpite dalla presenza delle cimici. Il vapore arriverà lontano e le cimici non ci penseranno due volte a fare dietro-front!

Ciotola con tea tree oil

In molti forse storceranno gli occhi nel leggere tea tree oil, ma vi spiego subito di cosa stiamo parlando! Si tratta di un olio estratto dalle foglie della Melaleuca alternifolia, una pianta dalle infinite proprietà, e che si contraddistingue per un odore abbastanza forte. Vi basterà diluire poche gocce di quest’olio (anche solo 5-6) in una ciotola con dell’acqua per ottenere un composto che può tener lontane le cimici verdi.

Il consiglio è di tenere una piccola ciotola sul davanzale di ogni finestra di casa vostra in modo da disincentivare questi insetti dall’entrare in casa. Un altro trucchetto è quello di utilizzare qualche goccia di quest’olio anche nel fare il bucato. In questo modo, i vestiti che metterete ad asciugare in balcone assumeranno un odore repellente per le cimici. La conseguenza? Gli insetti non si attaccheranno ai tuoi vestiti stesi al sole!

Sapone di Marsiglia

Un classico rimedio della nonna sempre efficace contro i parassiti del giardino, cimici verdi comprese: il sapone di Marsiglia. Scioglietene 30 grammi in scaglie in 500 ml di acqua, mescolando in modo che si sciolga completamente. Lasciate riposare un po’ il composto e poi spruzzatelo sulla chioma delle piante. Grazie alle sue naturali proprietà, il sapone di Marsiglia crea una patina invisibile e protettiva sulle foglie della pianta. Ricordate di spruzzarne un po’ anche sulla pagina inferiore delle foglie dove le cimici verdi possono nascondersi.

Sapone molle

Una valida alternativa al sapone di Marsiglia, ugualmente efficace, è il sapone molle. Anche in questo caso, dovrete scioglierlo nell’acqua e poi spruzzare il tutto nei luoghi dove avete notato la presenza delle cimici verdi. Utilizzate le stesse quantità previste per il sapone di Marsiglia, quindi circa 30 grammi in 500 ml d’acqua. Inoltre, potete aggiungere un po’ di peperoncino che ne potenzia l’efficacia repellente.

Metodo del Bicchiere

Il metodo del bicchiere è un trucchetto utile per intrappolare le cimici nel caso in cui non riusciate ad allontanarle in nessun modo. Questi insetti non sono molto scattanti, per cui sarà semplicissimo coprirle con un bicchiere, poi fate passare sotto un foglio di carta sottile e a questo punto l’avrete catturata. Allontanatevi dalle entrate di casa e liberate l’animale nella natura in modo che non possa più tornare a dar fastidio. Tale metodo è ottimo al fine di non averle intorno, ma allo stesso tempo non usare misure drastiche.

Olio di Neem

Si dice che sia l’insetticida naturale più potente che ci sia: è l’olio di neem. Questo olio dalle mille proprietà e dai tantissimi utilizzi può essere utilizzato efficacemente contro le cimici verdi. Dovrete solamente versarne 10-11 gocce in un litro d’acqua, mescolare e spruzzare il tutto sulle foglie. Con il suo odore, questa sostanza lascia intorno a sé un odore che tiene lontane le cimici, oltre a impedirne la corretta respirazione e a costringerle ad abbandonare le vostre amate piante!

Infuso di tabacco

Ebbene sì, il tabacco può, in rari casi, anche avere effetti benefici! Prendete del tabacco da sigaro o pipa e mettetene un po’ in acqua portata a bollore. L’ideale è versarne mezza manciata in un 2 litri. Poi, spegnete il fuoco sotto alla pentola e lasciate che il tabacco infonda la sua essenza nell’acqua per 3-4 ore. N.B: per evitare che l’odore di tabacco riempia la vostra casa, mettete la pentola con il composto all’aria aperta. A questo punto, filtrate il composto ottenendo solo la parte liquida e spruzzatela sulle piante più colpite o sulle parti del balcone o giardino che sono infestate.

Farina fossile

Antiparassitario naturale tra i più famosi in circolazione, la farina fossile può essere usata efficacemente anche contro le cimici verdi. Dovrai semplicemente spargerne una manciata in prossimità delle finestre o delle porte da cui le cimici potrebbero entrare per far sì che queste preferiscano tenersi alla larga. Merito di questa farina ricavata da rocce che altro non sono se non il fossile di antiche alghe e che trova un larghissimo impiego anche in ambito agricolo.