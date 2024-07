Come allontanare le formiche con il sapone giallo

L’invasione delle formiche in casa, soprattutto in estate quando fa più caldo, è un problema molto comune, ma possiamo usare un rimedio naturale che funziona per allontanarle e tenerle lontane, soprattutto quando sono in bagno o cucina e capiamo da dove riescono ad entrare. Sto parlando del sapone giallo della nonna, che è possibile trovare in commercio a marchio Alga.

Questo detersivo naturale e rispettoso dell’ambiente negli ultimi anni è diventato sempre più popolare grazie alla sua efficacia e alla sua semplicità di utilizzo, ma in pochi sanno che è possibile usare il sapone molle potassico (appunto, quello giallo che usavano anche le nostre nonne!) per allontanare le formiche.

Preparare lo spray detergente anti formiche

Per prima cosa ho preso un comune pentolino da cucina, e l’ho riempito con un bicchiere e mezzo di acqua naturale. Ho presto poi tre pezzi di sapone giallo dal classico panetto da 400gr, ognuno delle dimensioni di una pallina come quelle che faccio in casa, e l’ho fatto sciogliere a fuoco lento, senza però portarlo ad ebollizione. Questo processo impiega circa dieci minuti di tempo, e una volta che il sapone giallo si è sciolto del tutto l’ho lasciato raffreddare.

Pulire l’area dove ci sono le formiche

Una volta preparato lo spray detergente anti-formiche, l’ho messo in uno spruzzino dosatore in modo da poterlo spruzzare nelle aree della casa interessate, dove più spesso vedo aggirarsi le formiche. Molto importante è pulire tutte le superfici più esposte, come possono essere i piani di appoggio in cucina, oppure i pavimenti negli angoli delle stanze dove vediamo che camminano in fila.

Applicate con cura e strofinate a fondo, e successivamente risciacquate con acqua tiepida. Se necessario è possibile anche fare una seconda passata per pulire in maniera ancora più accurata.

Appiccicare i pezzetti di sapone nei punti esatti

Un volta pulite le superfici, l’ultimo passaggio è impedire alle formiche di entrare e fare in modo da avere un repellente naturale. Per questo motivo è importante scoprire quali sono i punti esatti dove le formiche hanno trovato un accesso diretto alla casa: solitamente potete notare dei piccoli buchini negli angoli di collegamento tra le mattonelle, o nelle congiunzioni tra gli infissi e il muro.

Fatto ciò, prendete il panetto di sapone giallo e staccatene dei piccoli pezzetti, e andate ad “incollare” con il pollice un pezzetto in ogni punto, andando a coprire la fessura: niente paura, è un’operazione estremamente semplice e veloce poiché il Sapone Giallo Alga è, come ben sappiamo, un po’ appiccicoso ed è perfetto per questo scopo.

Lasciate questi pezzetti in posizione per qualche giorno, e vedrete che non ci saranno più formiche in giro in casa.