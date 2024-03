Come conservare il sapone giallo per non farlo appiccicare

Da quando ho avuto la possibilità di riscoprire il Sapone molle potassico, che ormai per comodità definisco sapone giallo, sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla quantità di utilizzi che potevo fare.

La sua natura molto morbida lo rende un po’ appiccicoso, quindi sono molte le persone (tra cui io) che preferiscono dividerlo in anticipo per poterlo usare all’occorrenza. L’unico intoppo, se così vogliamo definirlo, è questo: una volta diviso, i pezzetti tendono ad appiccicarsi tra loro dopo qualche ora.

Ma forse ho trovato un piccolo trucchetto per risolvere questo problema! Scopriamolo insieme.

Perché uso spesso il Sapone Molle Potassico in Casa

Mi sono ritrovata a scegliere il sapone molle potassico come mio fedele alleato in casa per una serie di motivi molto pratici.

Principalmente, amo la sua versatilità e il fatto che sia un prodotto ecologico. Da quando ho iniziato ad usarlo, mi sono resa conto di quanto sia efficace per un sacco di usi domestici, dalla pulizia delle superfici alla cura del bucato. E poi, diciamocelo, sentire quella sensazione di pulito senza avere a che fare con sostanze chimiche aggressive è davvero impagabile.

Ne basta davvero poco per pulire un grande numero di superfici. E, se facciamo due calcoli, ci rendiamo conto di riuscire anche a risparmiare un po’!

Come lo divido per averlo sempre pronto

Per non trovarmi mai senza e per facilitarne l’uso, ho sviluppato un paio di metodi che mi permettono di avere sempre a disposizione il sapone molle potassico nella forma che preferisco.

In Palline

Quando ho un po’ di tempo, mi dedico a preparare delle palline di sapone.

È semplice: prelevo una noce di sapone dal suo panetto e poi faccio delle piccole palline e le lascio asciugare per qualche minuto. Sono perfette da usare per il bucato o per piccole pulizie spot. Poi metto tutto in un contenitore ermetico che dedico solo alla conservazione del sapone.

A Cubetti

Un’altra forma che trovo super pratica sono i cubetti di sapone. Per me questa pratica è estremamente rilassante. In questo caso mi serve:

il panetto di sapone giallo

un filo di cotone

Prendo il panetto, poi lo adagio a “pancia su”. Con l’aiuto del filo di cotone, faccio dei movimenti dall’alto verso il basso come se volessi tagliarlo. Dopodiché lo posiziono in verticale ed eseguo lo stesso movimento, dall’alto verso il basso.

Una volta pronti, ho dei cubetti facilmente utilizzabili per le pulizie di casa. Per me è una bella alternativa, anche più ordinata, delle classiche palline!

Trucchetto che uso per non farlo appiccicare

Come abbiamo detto all’inizio , uno dei problemi che si possono incontrare lavorando col sapone molle potassico è il rischio che si appiccichi una volta solidificato.

Ma ecco il mio trucchetto: mi basta spolverare i cubetti o le palline con un po’ di talco o amido di mais prima di farli asciugare del tutto. Così facendo, non solo prevengo il problema, ma rendo anche più semplice l’utilizzo successivo del sapone.

In questo modo, quando le andrai a mettere nel contenitore per conservarli, non dovresti più riscontrare questo problema comune.

Come uso il sapone per il bucato

Per il bucato, le palline di sapone preparate in precedenza mi vengono in grande aiuto.

Metto una o due palline, a seconda della grandezza del carico, direttamente nel cestello della lavatrice e lascio che facciano la magia. I capi escono puliti, e la sensazione è davvero soddisfacente. Possiamo dire addio ai detergenti pieni di sostanze chimiche senza rimpianti.

Un piccolo consiglio: usa questo metodo quando sai di dover fare un lavaggio lungo, così avrai la certezza che le palline si sciolgano completamente. Per i lavaggi brevi a volte ho notato che non si scioglieva completamente.

Come lo uso per le pulizie di Casa

Per le pulizie di casa, mi affido sia ai cubetti che ho preparato, sia alle palline.

Per i pavimenti, un cubetto sciolto in secchio d’acqua calda è più che sufficiente per pulizie efficaci e naturali (lo trovo particolarmente efficace per il pavimento sporco del balcone).

Per le superfici della cucina o del bagno, invece, faccio aderire una pallina a una spugnetta umida e la utilizzo per insaponare il tutto. Non mi resta che risciacquare con un panno in microfibra e il gioco è fatto. Ecco un video con tutti i passaggi:

Ricordo quando mi sono decisa a dare una bella pulita alla cucina usando solo il sapone molle potassico. Ero un po’ scettica, ma il risultato mi ha davvero sorpreso. Senza troppo sforzo, grasso e sporcizia sono andati via lasciando tutto brillante. Da quel giorno, non ho più dubbi: è il mio trucchetto preferito per le pulizie!

Ricorda, nel caso tu voglia sperimentare tutti i suoi utilizzi, di provare sempre prima in una zona nascosta, e poi iniziare a pulire!