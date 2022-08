Una delle difficoltà che attanaglia le nostre sere d’estate è la presenza costante e fastidiosa delle zanzare!

Questi insetti non darebbero alcun fastidio se non fosse che i loro morsi portano prurito e rovinano la pelle a furia di grattarli!

Ma anche le zanzare hanno dei punti deboli, ovvero alcuni odori che proprio non riescono a sostenere e le fanno andare via in un batter d’occhio.

Oggi infatti vediamo insieme come preparare una candela fai da te per allontanare le zanzare dal balcone ogni sera!

Occorrente

Ma vediamo subito qual è l’occorrente per fare questo trucchetto salva serate in pochissimo tempo e con elementi che avrete sicuramente in casa!

Cera (potete usare quella pura o sciogliere una candela che avete in casa)

Stoppino (meglio se doppio)

Barattolo di vetro o tappi di bottiglie d’olio (dipende dalla grandezza)

Olio essenziale (dovrà essere di geranio, citronella o lavanda)

Ecco fatto, questo è tutto quello di cui avrete bisogno! Si tratta di oggetti che si trovano facilmente e che vi faranno ottenere un risultato efficace, soprattutto se avete balconi grandi o terrazzi.

Per le quantità degli ingredienti dovrete naturalmente regolarvi in base a quante candele possono servirvi. Io vi consiglio caldamente di prepararne di piccole ma in grandi quantità in modo da disporle un po’ ovunque.

Procedimento

Adesso passiamo al procedimento!

Per prima cosa fate sciogliere la vecchia candela a bagnomaria, non la mettete direttamente nel pentolino altrimenti resterà attaccato.

Una volta ottenuta la cera sciolta, quando è ancora molto liquida dovrete aggiungere qualche goccia di olio essenziale, fate in modo che si senta per bene perché sarà l’odore di uno dei quegli oli a scacciare le zanzare.

A questo punto versate la cera nel barattolo di vetro o nei tappi dell’olio in base alla grandezza che vi serve e inserite lo stoppino.

Aspettate che si solidifichi e accendete all’occorrenza…addio zanzare!

Alternative efficaci

Oltre alla candela vi sono alcune alternative efficaci che vedremo subito insieme:

Piante sul terrazzo : le piantine di menta, basilico o lavanda emanano odori che a noi piacciono tanto, ma che disturbano questi insetti che faranno subito dietro-front!

: le piantine di menta, basilico o lavanda emanano che a noi piacciono tanto, ma che faranno subito dietro-front! Limone e aceto : questi due ingredienti, se messi insieme, emanano un fortissimo odore che proprio non piace alle zanzare. Dovrete semplicemente mettere una ciotola con aceto e qualche fetta di limone fuori al balcone e addio problemi!

: questi due ingredienti, se messi insieme, emanano un fortissimo odore che proprio non piace alle zanzare. Dovrete semplicemente mettere una fuori al balcone e addio problemi! Oli essenziali: li abbiamo visti per la realizzazione delle candele, tuttavia gli oli essenziali anche da soli possono funzionare alla grande! Non dovrete far altro che riempire delle bottigliette o dei barattolini in vetro con un olio a scelta tra lavanda, geranio, limone e citronella. Successivamente immergete degli stuzzicadenti all’interno, poi rigirate portando in alto la parte imbevuta nell’olio. Così l’odore si spargerà velocemente e le zanzare non penseranno nemmeno di avvicinarsi!

Avvertenze

Vi ricordo di non usare i rimedi descritti se tra gli ingredienti riportati ci sono delle sostanze che vi portano allergia o ipersensibilità.