Anche i capi neri possono essere asciugati sui termosifoni ma basta non sbagliare per evitare aloni

Quando i capi neri vengono asciugati direttamente sul termosifone, possono comparire aloni grigiastri o zone lucide. L’origine è quasi sempre legata al modo in cui il tessuto arriva all’asciugatura.

Se il capo è molto umido e viene appoggiato sul calore diretto, le fibre si appiattiscono e si lucidano, creando quell’effetto opaco tipico dei colori scuri rovinati. In alcuni casi, residui di detersivo non perfettamente risciacquati si depositano sulla superficie e, asciugandosi troppo velocemente, lasciano striature più chiare.

Anche lavaggi troppo energici o centrifughe elevate indeboliscono le fibre, rendendole più sensibili al calore. Per questo, quando vengono sovraesposte al termosifone caldo, perdono intensità e mostrano zone più chiare o scolorite.

Preparare il bucato

La prevenzione degli aloni inizia durante il lavaggio. I capi neri mantengono meglio il colore se trattati con acqua fresca, detersivo liquido specifico per scuri e movimenti delicati. L’aggiunta di aceto bianco nella vaschetta dell’ammorbidente aiuta a fissare il colore e a rimuovere eventuali residui di detergente, riducendo il rischio di aloni durante l’asciugatura.

La centrifuga dovrebbe essere impostata su un valore basso, intorno ai 600–800 giri. Anche se il capo risulta più umido, le fibre restano più elastiche, non si stressano e reagiscono meglio al calore indiretto, mantenendo un aspetto uniforme e un colore più intenso.

Asciugare sul termosifone senza rovinare il nero

Per evitare aloni e lucidature, il capo non dovrebbe mai essere appoggiato direttamente sul termosifone. È preferibile creare una barriera, ad esempio utilizzando un telo di cotone, una griglia da termosifone o un supporto che permetta un’asciugatura indiretta. In questo modo il tessuto riceve calore moderato e non subisce il contatto che provoca l’appiattimento delle fibre.

Prima di asciugare sui termosifoni il capo è utile scuoterlo leggermente, così da rialzare le fibre e distribuire meglio l’umidità. Se il termosifone è molto caldo, può essere coperto con un asciugamano sottile per attenuare il calore. A metà asciugatura, girare il capo favorisce una dispersione uniforme dell’umidità, evitando zone più chiare o lucide. Queste semplici accortezze mantengono il nero uniforme e privo di segni.

Mmantenere il colore intenso

Oltre all’aceto bianco, anche il bicarbonato può aiutare: riduce la durezza dell’acqua e limita la formazione di residui che possono opacizzare i colori scuri.

Per ravvivare un nero che appare spento, un ammollo in acqua fredda con un cucchiaio di sale fino contribuisce a rendere il colore più profondo e stabile.

La regola d’oro, in tutte le fasi, è evitare un calore eccessivo e preferire trattamenti delicati. Con lavaggi moderati, centrifughe ridotte, asciugatura indiretta e piccoli accorgimenti naturali, i capi neri mantengono un aspetto luminoso e uniforme, senza quei fastidiosi aloni che spesso compaiono sul termosifone.