Con l’arrivo delle alte temperature, tutte noi siamo solite ricorrere all’aria condizionata per rinfrescarci e per trovare sollievo dal caldo torrido.

Però, diciamocelo, non sempre utilizzare l’aria condizionata è possibile sia in termini di costo economico, sia in termini di salute in quanto potrebbe essere fastidioso il getto di aria fredda costante.

Per questo, oggi vedremo insieme come mantenere la casa più fresca in maniera naturale senza ricorrere all’aria condizionata!

Elettrodomestici e ai dispositivi

Innanzitutto, il primo suggerimento consiste nel non utilizzare molto i dispositivi e gli elettrodomestici. Per quanto possa risultare strambo, infatti, questo accorgimento permette di mantenere la temperatura della casa più bassa dal momento che questi apparecchi tendono ad emanare il calore e a riscaldare molto gli ambienti.

Sarebbe bene, quindi, non tenerli troppo accesi e limitare il loro consumo. Soprattutto se si parla del forno, poi, il quale aumenta di molto la temperatura interna. Altrettanto da evitare è l’utilizzo eccessivo delle luci artificiali intense. Al contrario, sarebbe meglio prediligere le fonti di illuminazione naturale.

Biancheria bianca

Inoltre, vi suggeriamo di utilizzare sempre complementi di arredo e di biancheria da letto di colore bianco, che a differenza del colore nero, tende a riflettere i raggi solari e a non assorbirli.

Pertanto, sarebbe meglio allestire la casa con tende bianche in modo che possano eclissare la luce solare e fare, quindi, da scudo protettivo. Allo stesso modo, è consigliabile scegliere anche lenzuola bianche. Oltre alle lenzuola e alle tende, però, vi consigliamo anche di indossare pigiami di cotone o lino chiari.

E se la vostra biancheria è ingiallita, ecco un video per vedere come riportarla al candore originario con questi trucchetti!

Tapparelle e persiane

La cosa bella di questa stagione è che è possibile sfruttare la luce naturale senza dover ricorrere a quella artificiale. Se da una parte, questo è vero, dall’altra è importante sfruttare con furbizia questa luce e non rischiare di aumentare troppo la temperatura interna.

Se esposta continuamente ai raggi solari, infatti, la nostra casa potrebbe surriscaldarsi. Perciò, vi suggeriamo di tenere le tapparelle abbassate e le persiane chiuse negli orari in cui le stanze sono esposte alla luce diretta del sole in modo da fare ombra.

Quando cala il sole, però, ricordatevi di aprire tutto e di lasciare le persiane e le tapparelle chiuse fino alla notte o alle prime ore del mattino in modo da far entrare aria fresca in casa! E se volete anche sapere come pulire le tapparelle, ecco un articolo per voi!

Condensa e il vapore

Anche la formazione di condensa e vapore in casa tendono a rendere l’aria irrespirabile e aumentano la sensazione di calore nella nostra casa. Perciò, vi suggeriamo di fare la doccia e il bucato nelle ore più fresche della giornata, in modo che la condensa e il vapore possano essere eliminati dalle porte aperte e dal ricambio dell’aria.

Altrettanto da evitare è passare troppo tempo ai fornelli, preparando cibi complessi ed elaborati. I vapori prodotti durante la preparazione dei pasti, infatti, si propagano per la casa e aumentano la temperatura. L’ideale sarebbe non accendere il fuoco nelle ore più calde e optare per pasti più freschi.

Tende da sole

Se volete schermare maggiormente la vostra casa dai raggi solari e avere ombra nelle ore più calde, vi suggeriamo inoltre di installare delle tende da sole. Nello scegliere le tende da sole, però, anche in questo caso vi suggeriamo di scegliere colori chiari e tessuti molto resistenti così che possano “bloccare” i raggi solari.

Ovviamente, questo vale solo se avete un balcone davanti alle porte. In caso, invece, non l’abbiate, basta applicare delle tende in casa che hanno la stessa funzione.

Piante

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo delle piante, un dono della natura per purificare l’aria e abbassare la temperatura. In particolare, potreste posizionare delle piante rampicanti fuori alla porta, sul balcone, in modo che possano bloccare l’entrata dei raggi solari, fare ombra e purificare l’aria.

Quelle più rinfrescanti sembrano essere l’ibisco, l’edera, l’aloe vera, l’oleandro, l’alloro, la felce, l’arancio del Messico, la dracena, la palma e la felce.

N.B Ovviamente, sebbene queste piante da terrazzo siano adatte per gli spazi esterni, è sempre bene valutare la posizione del balcone così da capire meglio le condizioni di esposizione e le temperature.