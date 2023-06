La polvere spostata dal vento si deposita all’esterno della casa ed in particolare sulle tapparelle.

Soprattutto i balconi più esposti all’aperto possono essere colpiti dallo sporco, per cui arriva il momento di dare una bella ripultia!

Scopriamo insieme come fare una pulizia approfondita delle tapparelle per averle come nuove!

Prima di iniziare

Prima di iniziare a vedere quali sono i trucchetti per avere le tapparelle di nuovo super pulite, è importante effettuare un fondamentale passaggio preliminare.

La cosa che colpisce maggiormente le tapparelle è la polvere proveniente dall’esterno e portata dal vento. Pertanto bisogna toglierla prima in modo accurato, così da risparmiarsi gran parte della fatica.

Per dire addio alla polvere basterà utilizzare una scopa dalle setole dure e passarla su tutte le tapparelle, in particolare nelle fessure: è lì che lo sporco trova il suo posto migliore.

Finito questo step, non ci resta che passare al lavaggio approfondito!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia rappresenta un ingrediente a cui non si può rinunciare quando parliamo di rimedi naturali nelle pulizie.

Non solo in lavatrice, ma anche in casa questo prodotto dà sempre il meglio di sé perché è in grado di sgrassare in modo naturale e profondo qualsiasi superficie.

Riempite un secchio con acqua calda, aggiungete 2 cucchiai di prodotto in scaglie o grattugiato e poi con una spugna strofinate sulle tapparelle.

Sciacquate con un panno in microfibra ed ecco che le tapparelle avranno un volto nuovo!

Limone

Un altro ingrediente in cui possiamo ritrovare un forte potere sgrassante è il limone.

Proprio come il sapone di Marsiglia è fantastico per pulire, ma rilascia anche un profumo inebriante che poi sentirete per tutta la casa!

Usatelo premendo il succo direttamente sulla spugna per lavare e togliere le macchie più ostinate dalle tapparelle, poi risciacquate e asciugate.

Sapone giallo

Anche se consociamo le sue proprietà principalmente in lavatrice, il sapone giallo non smette mai di sorprendere per tutto il contributo che dà in casa quando parliamo di pulito.

Dovrete usarlo dividendo il panetto in palline e sciogliendone una su una spugna morbida, dopodiché basterà passare al lavaggio delle tapparelle.

Sciacquate bene per togliere tutti i residui di sapone ed il risultato sarà fantastico!

Acido citrico

A posizionarsi sempre nella lista di trucchetti per prendersi cura di casa e bucato è sicuramente l’acido citrico.

Questa soluzione è ormai estremamente amata data la sua efficacia, unita al fatto che è un prodotto interamente ecologico.

Usatelo per le tapparelle sciogliendo 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua, dopodiché versate tutto in un vaporizzatore e spruzzate sulle tapparelle per procedere al lavaggio.

Bicarbonato di sodio

Concludiamo i trucchetti per avere le tapparelle come nuove con un grande classico: il bicarbonato di sodio.

Lo possiamo usare praticamente dappertutto, sia in casa che in lavatrice. Per le tapparelle sarà prezioso in quanto rappresenta la soluzione migliore per togliere tutto lo strato di sporco e le macchie più difficili.

Preparate un composto con quanto basta di bicarbonato e acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel; mettete su una spugna e proseguito con il lavaggio delle tapparelle.

Video-Trucchetto

Vuoi conoscere ancor di più i miei trucchetti? Scoprili nel video in cui te li racconto tutti!

Avvertenze

Provate i rimedi descritti prima su un angolo non visibile per assicurarvi di non danneggiarle o macchiarle.