Avere un letto super pulito e in ordine è una delle cose a cui si tiene di più in casa!

Le nostre Nonne nel tempo ci hanno trasmesso tanti diversi metodi per avere un letto davvero impeccabile, ben coperto, con lenzuola profumate, bianche e piegate bene.

C’è chi impiega davvero tanto tempo la mattina per rifare i letti tanta è la meticolosità che applica per non avere nemmeno un pezzo di biancheria da letto fuori posto!

Quando poi si fanno permanenze in hotel e alberghi ci chiediamo come facciano a rendere tutto perfetto in poco tempo!

Ebbene, oggi vedremo insieme come avere lenzuola bianche e senza pieghe come in hotel!

Per sbiancare

Il primo trucchetto che vedremo è per sbiancare le lenzuola, in modo da rendere il loro colora ancora più candido, luminoso e fresco!

Naturalmente parliamo di lenzuola bianche, le quali tendono a mostrare di più lo sporco o a formare delle macchie gialle se non si utilizzano o non si cambiano per troppo tempo.

Ecco i consigli che è opportuno seguire:

Vedete se le vostre lenzuola possono essere lavate in lavatrice . Alcune sono fatte con tessuti estremamente delicati o con ricami particolari e non possono andare in lavatrice.

. Alcune sono fatte con tessuti estremamente delicati o con ricami particolari e non possono andare in lavatrice. Quando vi accertate che possono andare in lavatrice, dedicate un lavaggio solo alle lenzuola , senza unirle al altri indumenti. Questo darà ancor di più un aiuto per averle bianche e profumate.

, senza unirle al altri indumenti. Questo darà ancor di più un aiuto per averle bianche e profumate. Piegate le lenzuola prima di metterle in lavatrice , in modo tale da diminuire il rischio che si formino le pieghe.

, in modo tale da diminuire il rischio che si formino le pieghe. Usate il bicarbonato di sodio : questa è la vera e propria svolta! Il bicarbonato sbianca i tessuti in maniera naturale e toglie anche le macchie più ostinate, c’è chi lo predilige ogni giorno in lavatrice! Mettete, quindi, un misurino di prodotto nel cestello prima di avviare il lavaggio.

: questa è la vera e propria svolta! Il bicarbonato sbianca i tessuti in maniera naturale e toglie anche le macchie più ostinate, Mettete, quindi, nel cestello prima di avviare il lavaggio. Scuotete per bene le lenzuola prima di stenderle: un vecchio e fantastico trucchetto della nonna per non fare fatica a stirare!

Seguendo questi piccoli accorgimenti, avrete già fatto la maggior parte del lavoro per avere delle lenzuola e un letto impeccabili!

Per profumare

Ora è arrivato il momento di adottare dei metodi per profumare il letto!

Io vi consiglio di usare degli oli essenziali! Questi possono essere messi in fase preliminare quando lavate le lenzuola in lavatrice o dopo.

Nel caso del lavaggio, dovrete aggiungere 10/11 gocce di olio essenziale a vostro piacimento (io ve lo consiglio alla lavanda) nella vaschetta insieme all’ammorbidente. Naturalmente vi consigliamo di usare ammorbidenti naturali.

Per profumare invece dopo il lavaggio, potete riempire un flacone spray con acqua e aggiungere la stessa quantità sopra indicata di gocce d’olio essenziale.

Vaporizzate sulle lenzuola dopo averle stese per farle asciugare e vedrete che profumo!

Addio pieghe

L’ultima fase è, probabilmente, quella che interessa di più, ovvero dire addio alle pieghe!

In realtà, i passaggi descritti precedentemente sono fondamentali al fine di avere lenzuola bianche, profumate e per prevenire le pieghe.

Pensate se doveste stirare delle lenzuola che in fase di lavaggio sono state strizzate fino allo sfinimento o sono state asciugate con la luce diretta dei raggi solari: è naturale che non si avranno i risultati sperati!

Ebbene, per non avere pieghe il segreto sta nel momento in cui prendiamo il ferro da stiro!

Come prima cosa dovrete vaporizzare un po’ d’acqua demineralizzata sugli angoli delle lenzuola o nelle zone in cui vedete maggiormente le pieghe.

Successivamente, per stirare, prendete il lenzuolo nel senso della lunghezza e fate come se voleste piegarlo. Dopodiché afferrate una coppia di angoli per mano e piegate il lenzuolo unendo le coppie d’angoli.

Una volta fatto, stirate il lenzuolo prima lungo le pieghe, ovvero la parte più critica, e poi procedete tranqullamente con tutta la lunghezza.

Ed ecco fatto, avrete delle lenzuola perfette!

Naturalmente dovrete mettere molta cura quando coprite il letto con la biancheria in modo da non stropicciarle troppo.

Avvertenze

Vi ricordo sempre di leggere le etichette di lavaggio delle lenzuola prima di metterle in lavatrice al fine di non rovinarle.