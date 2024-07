Come pulire la lavatrice con il bicarbonato?

Il bicarbonato è una vera risorsa per la casa, dalla preparazione dei piatti in cucina, alla pulizia della casa, fino agli elettrodomestici. Essendo, inoltre, un ingrediente naturale che non inquina l’ambiente e non ci danneggia, risulta come una delle prime scelte per curare la casa con rimedi naturali.

Oggi, in particolare, vedremo come usare il bicarbonato in lavatrice! Spesso non sappiamo come rendere il bucato più bianco, come eliminare le macchie o i cattivi odori: questo unico ingrediente vi aiuterà in tutto! ! Per questo oggi vi mostrerò come una sola tazza di questo prodotto possa risolvere tanti piccoli problemi che spesso si riscontrano con l’elettrodomestico.

Oggi vedremo insieme che usando solo il bicarbonato di sodio potete pulirla completamente!

Lavaggio a vuoto con Bicarbonato di Sodio

La prima cosa che potete fare con il bicarbonato in lavatrice sono i lavaggi a vuoto! Questi ultimi rappresentano il metodo migliore per pulire l’elettrodomestico bene sia nel cestello, ma soprattutto per i tubi.

Proprio per questo l’azione abrasiva del nostro caro bicarbonato può essere quello che serve, infatti toglierà tutto lo sporco in poco tempo. Dovrete semplicemente mettere 1 tazza di prodotto all’interno del cestello e avviare un lavaggio a vuoto a temperature alte, in modo che il bicarbonato agisca efficacemente.

Cattivi odori

Quante volte apriamo il cestello e sentiamo degli odori che non sono per niente graditi? Bene, dite addio a questo spiacevole intoppo mettendo 1 tazza di bicarbonato di sodio all’interno del cestello e avviando un lavaggio a vuoto ad alte temperature. Nel caso in cui vogliate spargere anche un buon profumo potete aggiungere anche 4 gocce di olio essenziale a vostro piacimento!

In alternativa vi basterà, versare 1 kg di sale fino da cucina e mezza tazza di bicarbonato di sodio nel cestello e far partire, poi, un lavaggio a vuoto ad una temperatura di 60 gradi. Prima che l’acqua scarichi, fermate il lavaggio e lasciate agire l’acqua con questi ingredienti per 30 minuti, così che possa sciogliere tutte le incrostazioni.

Completate poi il lavaggio a vuoto e fate asciugare per bene tenendo l’oblò aperto. Inoltre, vi consigliamo di dedicarvi alla pulizia del cestello una volta al mese, in quanto componente soggetta alla formazione del calcare e dello sporco.

Calcare e muffa

Il calcare e la muffa in lavatrice sono, ahimè, all’ordine del giorno. È per questo motivo che bisogna tenere sempre sotto controllo l’elettrodomestico altrimenti se ne potrebbe compromettere il corretto funzionamento.

Ma non preoccupatevi, se anche a voi è capitato dovrete semplicemente procedere con il lavaggio a vuoto sopra indicato ed ecco fatto! Nel caso in cui il calcare e la muffa siano presenti anche sull’oblò e nel cassettino dovrete creare una pasta densa con bicarbonato e acqua a filo, usatela poi sulla spugna e strofinate per togliere lo sporco!

Pulire il Cestello della lavatrice con il Bicarbonato di Sodio

Il cestello è l’elemento principale della lavatrice che tende ad accumulare più calcare e a macchiarsi. Tenerlo sempre pulito è importante perché tutto lo sporco può trasferirsi anche sui capi che laviamo.

Dunque, almeno una volta al mese, bisogna metterlo a nuovo, in che modo? Vediamolo subito insieme!

Versate nel cestello 1 kg di sale fino da cucina e mezza tazza di bicarbonato di sodio, fate poi partire un lavaggio ad una temperatura di 60 gradi.

Prima che l’acqua scarichi, fermate il lavaggio e lasciate agire l’acqua con questi ingredienti per 30 minuti, così che possa sciogliere tutte le incrostazioni.

Completate poi il lavaggio a vuoto, fate asciugare per bene e addio cestello sporco!

N.B. Vi ricordo che è importante tenere l’oblò aperto dopo aver effettuato il lavaggio a vuoto e il bucato, in modo che non si accumulino cattivi odori.

Pulizia del cassettino della lavatrice con Bicarbonato di Sodio

Un elemento della lavatrice che viene colpito sempre da calcare, sporco e muffa è il cassettino della lavatrice.

Averlo sempre pulito è molto importante per non fare in modo che tutti i residui possano trasferirsi sui vestiti e farli puzzare.

Se volete farlo tornare come nuovo non dovrete far altro che preparare una pasta densa con 1 cucchiaio colmo di bicarbonato e acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel.

Successivamente mettete il composto ottenuto su uno spazzolino e strofinate delicatamente negli angoli e in tutte le zone da trattare del cassettino.

Risciacquate con abbondante acqua e vedrete che risultato fantastico!

Eliminare il calcare dalla lavatrice con il Bicarbonato di Sodio

Dire addio al calcare in lavatrice sembra sempre un’impresa impossibile, ma in realtà riuscirci è molto semplice se si usa il bicarbonato di sodio!

Tutto quello che dovrete fare è un lavaggio a vuoto seguendo i passaggi descritti nel paragrafo apposito, ovvero 1 tazza di prodotto nel cestello.

Ad ogni modo il calcare non si trova soltanto nel cestello, ma anche in altre parti dell’elettrodomestico ed è per questo che vi basterà mettere un po’ di bicarbonato su una spugnetta e strofinare dove necessario.

Ricordate di staccare la spina della lavatrice quando non fate i lavaggi a vuoto.

Pulire il filtro della lavatrice con il Bicarbonato di Sodio

Il filtro è l’unico pezzo della lavatrice che non dev’essere lavato ogni mese, ma va bene anche un paio di volte l’anno.

Per pulirlo a fondo dovrete anzitutto prendere tutte le precauzioni necessarie al fine di non allagare la casa. Quindi staccate la spina della lavatrice, mettete degli asciugamani o una bacinella davanti allo sportello e smontate il filtro. Tutto ciò che dovrete fare è innanzitutto mettere una bacinella sotto il filtro per raccogliere l’acqua che fuoriesce. Dopodiché, svitatelo e sciacquatelo sotto acqua corrente così da far uscire lo sporco.

Immergetelo in un barattolo con acqua calda e 2 cucchiai di bicarbonato, lasciatelo in ammollo per qualche ora.

A questo punto, create una sorta di composto pastoso mescolando mezza tazza di bicarbonato con acqua a filo e, servendovi di uno spazzolino da denti, utilizzatelo per pulire il filtro. Infine, risciacquate accuratamente, asciugate e avvitatelo di nuovo. Addio calcare dal filtro!

Pulire l’Oblò della lavatrice con il Bicarbonato di Sodio

Molte volte lo sporco della lavatrice viene trasferito anche sull’oblò, elemento che più di tutti mostra le macchie! Per farlo tornare lucido e come nuovo non dovrete far altro che fare un composto denso con bicarbonato e acqua a filo.

Mettetelo poi su una spugna morbida e strofinate sia all’interno che all’esterno dell’oblò in modo da lavarlo completamente. Sciacquate con un panno in microfibra e asciugate per bene così da non lasciare tracce d’acqua o aloni.

Macchie sull’oblò

Infine vediamo alcuni è problemi legati alla parte più esterna della lavatrice: le macchie sull’oblò. Talvolta l’acqua forma una patina bianca data principalmente dal calcare, ma possono anche attaccarsi residui di liquidi che avevamo sui vestiti sporchi.

Diventa, quindi, necessario pulirlo perché anche dall’esterno la lavatrice non avrà un bell’aspetto. Anche in questo caso vi ricordo di staccare prima la spina della corrente.

La cosa migliore da fare in questi casi è mescolare 100 ml di aceto bianco, 500 ml d’acqua e mezza tazza di bicarbonato. Versate poi il composto ottenuto in un vaporizzatore e spruzzatelo sulla parte interna ed esterna dell’oblò. Lavate con una spugnetta non abrasiva e risciacquate. Il vostro oblò sarà splendente!

Pulire la guarnizione della lavatrice con il Bicarbonato di Sodio

Ultimo consiglio con il bicarbonato di sodio in lavatrice è per lo sporco nella guarnizione!

Il mio consiglio è controllare sempre lo stato della pulizia di quest’elemento perché tende molto facilmente ad accumulare la muffa sotto forma di macchie nere.

Bene, quello che dovrete fare è inumidire un panno in microfibra con acqua calda e spargere sopra del bicarbonato di sodio.

Strofinate nelle pieghe della guarnizione e vedrete che lo sporco verrà via in pochissimo tempo!

Avvertenze

Provate il bicarbonato prima su angoli non visibili e assicuratevi che non danneggiano i pezzi della lavatrice.

Consultate sempre eventuali istruzioni di fabbrica della lavatrice e nel caso del lavaggio del bucato leggete le indicazioni di lavaggio.

È importantissimo staccare la spina dell’elettrodomestico prima di effettuare i seguenti passaggi.