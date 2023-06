Come avere una Vela bellissima quando prepari la Barca di San Pietro?

Il mese di giugno è fantastico non solo perché apre le porte alla stagione più attesa dell’anno, ma anche perché è ricco di tradizioni!

Tra queste possiamo menzionare sicuramente l’acqua di San Giovanni e la barca di San Pietro, due credenze secolari che vengono tramandate di generazione in generazione.

Oggi ci concentreremo sulla barca di San Pietro e vedremo insieme come fare per avere una vela bellissima!

Dimensioni giuste

Se conoscete a fondo come si prepara la barca di San Pietro, saprete bene che l’uovo deve andare all’interno di una brocca, ma quali sono le dimensioni giuste?

Considerate che più grande e “dispersiva” sarà la brocca, maggiori saranno le possibilità di non avere un effetto bellissimo che dia una forma definita e precisa alla barca.

Diversamente, anche un recipiente troppo piccolo potrebbe restringere troppo lo spazio di movimento dell’uovo; dato che si deve muovere liberamente, andando nella direzione che preferisce.

Procuratevi, dunque, una brocca o un barattolo in vetro di dimensioni medie e che abbia la base anche un po’ “bombata” in modo da dare anche un piccolo effetto scenografico.

Far scivolare bene l’albume

Dopo aver selezionato bene la brocca in cui fare la barca di San Pietro, è importantissimo concentrarci sull’uovo!

Più fresco sarà, maggiori saranno le probabilità di avere una barca perfetta. Inoltre è importante farlo scivolare in modo molto lento, ma soprattutto molto delicato.

Non siate precipitosi, dunque, in questo passaggio e prestate attenzione a non gettarlo in blocco altrimenti l’albume non prenderà mai la forma desiderata.

Attenzione ai movimenti

Cosa vuol dire fare attenzione ai movimenti? Ve lo spiego subito!

Così come si deve essere metodici, lenti e precisi nel far scivolare l’albume, è fondamentale anche non muovere eccessivamente la brocca quando la muovete.

Una volta che avete immerso l’albume e dovete metterla fuori al balcone, dovrete fare dei movimenti molto lenti, evitando di spostare troppo l’intero liquido.

Diversamente potete compromettere la formazione della barca di San Pietro.

Tradizione secolare

In ultimo vediamo in particolare cos’è la barca di San Pietro e perché si tramanda da sempre!

Questa tradizione secolare proviene dal mondo contadino e rurale, si faceva principalmente per prevedere come sarebbe stato il raccolto e la pesca durante tutta la stagione.

La curiosità verso i fenomeni atmosferici era alta, ma non essendoci ancora delle spiegazioni scientifiche, i contadini ed i pescatori si affidavano alle condizioni del clima e alla magia.

La tradizione si svolge nella notte tra il 28 ed il 29 giugno.

Per vele perfette (VIDEO)

Prima di concludere, voglio farvi vedere con un video creato apposta per voi su come svolgo i procedimenti della barca di San Pietro per vele perfette!