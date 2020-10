Quante volte abbiamo sentito dire: “ogni anno vissuto da un cane corrisponde a sette anni umani“?

Di sicuro…tante!

Nell’immaginario pubblico, infatti, si tende ad utilizzare questo calcolo per capire gli anni del nostro cane. Ma secondo alcuni ricercatori questa regola è sbagliata.

Gli studiosi dell’Università della California di San Diego, infatti, hanno proposto una nuova formula per calcolare la vera età di un cane.

Innanzitutto, i ricercatori sostengono, nella loro rivista “Cell Systems”, che i cani non invecchiano sempre a un ritmo più veloce rispetto a quello degli esseri umani.

Sebbene, infatti, gli amici a quattro zampe nei primi anni invecchino più rapidamente rispetto agli esseri umani, in seguito il processo di invecchiamento rallenta.

Lo studio

Per applicare la nuova formula per il calcolo degli anni, i ricercatori hanno reclutato 104 Labrador Retriever. Per questa formula, i ricercatori si sono basati su piccoli cambiamenti che avvengono nel DNA.

La formula che hanno proposto è un po’ più complicata rispetto a quella a cui siamo abituati.

Potete calcolare voi stessi la formula, infatti, solo se avete una calcolatrice con il tasto “In”, che è il logaritmo naturale.

Se volete, quindi, convertire gli anni del vostro cane nell’età umana, la funzione logaritmica che dovete utilizzare è questa:

“Età umana = 16 ln (età del cane) + 31”

Perciò, un anno di un cane corrisponde a 31 anni umani, mentre 4 anni di un cane a 53 anni di un essere umano. A nove anni, invece, il cane ha raggiunto l’età umana di 66 anni.

Ma c’è da dire che questo calcolo, non è applicabile a tutte le razze di cani.

I ricercatori, infatti, sostengono che la ricerca è solo agli inizi e ha ancora tanta strada da fare, in quanto anche i veterinari utilizzano ancora la vecchia regola dei “sette anni”.

Questa formula nuova, infatti è stata creata solo sulla base dei Labrador Retriever che sono stati esaminati e può, quindi, differire per altre razze di cani che hanno un’aspettativa di vita superiore o inferiore.

E che dire? Ora che sapete la nuova formula, divertitevi a scoprire la vera età del vostro cane!