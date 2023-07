Come Catturare le Zanzare che entrano in casa con una Bottiglia di plastica

In estate, passare del tempo con amici e familiari negli spazi esterni della nostra casa potrebbe esser un vero e proprio incubo a causa delle zanzare che ci pungono.

E così, dopo pochi minuti, ci ritroviamo a grattarci sulle punture per trovare un po’ di sollievo da quella sensazione tanto sgradevole.

Ma non dovrete rinunciare a passare tempo all’esterno! Oggi, infatti, vedremo insieme come catturare le zanzare con una bottiglia così da godervi le vostre serate d’estate all’aperto!

Come prepararla

Se l’idea di usare una sola bottiglia per tenere lontane le zanzare vi sembra troppo bella per essere vera, allora dovrete provare questo trucchetto! Munitevi, quindi, di:

1 bottiglia di plastica

1 grammo di lievito di birra

200 ml di acqua

50 grammi di zucchero

nastro adesivo

cartoncino nero-panno scuro

Prendete, quindi, la bottiglia di plastica e tagliatela a una distanza di 5-10 cm dal punto in cui inizia a restringersi, ovvero sopra il margine superiore dell’etichetta. Procedete, quindi, tagliando orizzontalmente lungo la circonferenza in modo uniforme. Dopodiché, versate lo zucchero nell’acqua e portate ad ebollizione la miscela per circa 10 minuti.

A questo punto, fate raffreddare, versate la miscela zuccherata nella parte inferiore della bottiglia, aggiungete il lievito e noterete che si innescherà una reazione in grado di attirare le zanzare. Le quantità del lievito da utilizzare può essere un grammo di lievito fresco o una bustina intera in caso di lievito di birra secco.

Capovolgete, poi, la parte superiore della bottiglia che avete tagliato, privatela del tappo ed inseritela nella parte inferiore, fissandola con il nastro adesivo lungo tutto il bordo in modo da “raccogliere” gli ingredienti che potrebbero colare fuori.

Infine, non vi resta che rivestire la bottiglia lateralmente, utilizzando un cartoncino nero o un vecchio panno scuro e accertandovi di non coprire l’apertura in alto, poi fissate tutto con il nastro adesivo e…la vostra trappola per zanzare è pronta per l’uso!

N.B. Fate molta attenzione quando tagliate la bottiglia con forbici o taglierino. Tenete lontani i bambini durante questa fase.

Come usarla

Una volta preparata la bottiglia anti-zanzare, vediamo insieme come utilizzarla e dove metterla in casa per tenere lontane le zanzare. Innanzitutto, vi ricordiamo che questo trucchetto può essere utilizzato sia in casa sia all’aperto, quindi sia per proteggervi dalle punture delle zanzare durante la notte in casa, sia durante le cene all’aperto.

L’ideale sarebbe mettere la bottiglia su una superficie piana in un luogo buio e preferibilmente umido oppure appenderla facendo due fori ai due lati opposti della bottiglia (in corrispondenza del nastro che unisce le due parti) e fissando una corda. Quindi collocatela nei punti dove c’è una maggiore concentrazione di zanzare e…godetevi il risultato!

N.B Vi suggeriamo di sostituire la bottiglia dopo due settimane per non perdere la sua efficacia.

Perché funziona

Questo trucchetto della bottiglia risulta essere efficace per la presenza di ingredienti in grado di innescare una reazione e un odore in grado di attirare le zanzare. La combinazione di acqua zuccherata e lievito, infatti, produce una reazione chimica che genera anidride carbonica (CO2), ovvero la sostanza che rende anche il sangue umano appetibile per questi insetti.

Dal momento che viene prodotta nel fondo della bottiglia, l’anidride carbonica risalirà a ritroso nella parte superiore della bottiglia capovolta e fuoriuscirà, attirando a sé le zanzare. Una volta attratte nella trappola, però, la struttura della bottiglia non permetterà alle zanzare di uscire, tenendole lontane da voi!

N.B Per far durare di più la reazione non bisogna mescolare il lievito aggiunto all’acqua.

Altri trucchetti per tenerle lontane

